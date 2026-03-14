Taseco Land ra mắt bất động sản quảng trường tại Thái Nguyên, tạo đà cho kế hoạch tăng trưởng 2026

Sự kiện mở bán thành công Central Square Thái Nguyên đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược tăng tốc của Taseco Land trong năm 2026.

Tại sự kiện ngày 14/03/2026, dự án Central Square Thái Nguyên ghi nhận kết quả giao dịch ấn tượng khi 98% bảng hàng được giao dịch chỉ trong ít phút. Kết quả này cho thấy sức hút của dòng sản phẩm shophouse Phố đi bộ Quảng trường trung tâm – một loại hình bất động sản hiếm hoi tại các đô thị.



Theo đại diện chủ đầu tư, thành công của sự kiện mở bán không chỉ phản ánh nhu cầu của thị trường đối với các sản phẩm có vị trí trung tâm, mà còn tạo nền tảng tích cực cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2026.

Theo ghi nhận, những khu vực quanh quảng trường trung tâm luôn ghi nhận mức giá tăng cao ổn định trong nhiều chu kỳ. Như tại New York (Mỹ), Times Square giữ vị trí đỉnh giá của quận Manhattan hơn một thế kỷ qua nhờ lưu lượng khách khổng lồ cùng sự sôi động văn hóa - kinh tế không ngừng. Hay tại Paris (Pháp), Place Vendôme không chỉ nổi danh với giá trị bất động sản mà còn là trung tâm văn hoá mang tính biểu tượng, quy tụ các nhãn hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới.

Tại Việt Nam, mô hình bất động sản gắn với quảng trường trung tâm cũng đang được nhiều đô thị quan tâm phát triển nhằm hình thành những không gian giao thương – lễ hội quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, Central Square Thái Nguyên tọa lạc tại trung tâm phường Phan Đình Phùng – khu vực đang được định hướng trở thành lõi phát triển mới của trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Điểm nhấn của dự án là trục phố đi bộ dài hơn 330m kết hợp quảng trường sự kiện và hệ thống tiện ích thương mại – giải trí, được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới cho các hoạt động mua sắm, giao lưu và lễ hội của người dân địa phương, du khách.

Với số lượng sản phẩm giới hạn, bộ sưu tập 174 căn shophouse tại dự án được đánh giá có lợi thế trong khai thác kinh doanh dịch vụ, bán lẻ và ẩm thực, đồng thời hưởng lợi từ dòng khách ổn định của khu trụ sở hành chính tỉnh, các sở ban ngành cùng các sự kiện văn hóa quy mô lớn được tổ chức thường xuyên tại quảng trường Võ Nguyên Giáp và khu phố đi bộ.Việc liên tiếp ghi nhận kết quả bán hàng khả quan tại các dự án trong thời gian qua cho thấy chiến lược, khả năng phát triển sản phẩm hiệu quả và nắm bắt nhu cầu thiết yếu thị trường của Taseco Land.



Được biết, năm 2026 Taseco Land đặt mục tiêu đạt 13.000 tỷ đồng doanh thu và 3.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 356% và 451% so với kết quả thực hiện của năm 2025. Kế hoạch này cho thấy kỳ vọng của doanh nghiệp khi bước vào chu kỳ phục hồi của thị trường bất động sản cũng như kỳ vọng về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trong năm nay.

Việc ghi nhận kết quả bán hàng tích cực ngay từ đầu năm như tại dự án Central Square Thái Nguyên có thể tạo tiền đề thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Trước Central Square Thái Nguyên, Taseco Land cũng ghi nhận tín hiệu khả quan tại một số dự án dự kiến đóng góp vào kết quả kinh doanh năm 2026 như Long Bien Central (Hà Nội), Central Riverside Thanh Hóa và Khu công nghiệp Đồng Văn 3 (Ninh Bình). Trong thời gian qua, các dự án này đều triển khai kế hoạch bán hàng với kết quả tích cực.

Trong thời gian tới, Taseco Land dự kiến tiếp tục triển khai mở bán hàng loạt dự án quy mô lớn với đa dạng các loại hình tại các địa phương phía Bắc, có thể kể đến như: Khu đô thị 115 ha tại Duy Tiên (Ninh Bình), Dự án Trung Văn – Tố Hữu (Hà Nội), Khu công nghiệp Thủy Nguyên (Hải Phòng) …

Danh mục dự án đa dạng từ khu đô thị, bất động sản đô thị đến khu công nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp Taseco Land mở rộng nguồn thu và tạo dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới. Nhất là trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ phục hồi, việc duy trì kết quả bán hàng tích cực và mở rộng danh mục dự án sẽ tạo động lực tăng trưởng cho Taseco Land, qua đó gia tăng giá trị cho cổ đông và nhà đầu tư.



