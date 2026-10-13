Tất cả người dân chú ý mức phạt 4 triệu đồng liên quan đến khai báo tạm trú

Ngày 9/10 vừa qua, Công an xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T.S.D, sinh năm 1990, là chủ hộ gia đình trên địa bàn xã, với số tiền 4 triệu đồng về hành vi không thực hiện đúng quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Trước đó, qua công tác kiểm tra, quản lý cư trú trên địa bàn, Công an xã Xuân Quang phát hiện tại hộ gia đình chị T.S.D có người nước ngoài đến lưu trú nhưng chưa thực hiện khai báo tạm trú với cơ quan Công an theo quy định.

Qua làm việc, chị T.S.D đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan chức năng làm việc với người vi phạm tại trụ sở Công an xã Xuân Quang

Căn cứ các quy định của pháp luật, Công an xã Xuân Quang đã lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T.S.D. với số tiền 4 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 282 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Thông qua công tác kiểm tra, quản lý cư trú, Công an xã Xuân Quang tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại cơ sở; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cư trú, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Để tránh những vi phạm tương tự, Công an xã Xuân Quang khuyến cáo các hộ gia đình, cá nhân và cơ sở lưu trú trên địa bàn khi có người nước ngoài đến lưu trú phải thực hiện đầy đủ, kịp thời việc khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật.

Chủ hộ, người quản lý cơ sở lưu trú cần chủ động tìm hiểu các quy định liên quan, thực hiện đúng trách nhiệm khai báo, không để xảy ra vi phạm do chủ quan, thiếu hiểu biết hoặc chậm trễ trong quá trình thực hiện thủ tục.

Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài là trách nhiệm pháp lý của chủ hộ gia đình, cơ sở lưu trú và các cá nhân có liên quan theo quy định; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, phòng ngừa vi phạm pháp luật và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Thời gian tới, Công an xã Xuân Quang sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định về cư trú; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.