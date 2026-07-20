Tất cả người dân có tài khoản Zalo chú ý kiểm tra ngay thứ này để không bị đọc trộm tin nhắn

Là một trong những công cụ liên lạc và làm việc phổ biến hàng đầu tại Việt Nam, Zalo hiện lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu của người dùng từ nội dung trò chuyện, tệp tin đính kèm cho đến danh bạ cá nhân. Chính sự phổ biến này đã biến tài khoản Zalo trở thành mục tiêu béo bở được các đối tượng xấu nhắm đến nhằm lén lút xâm nhập, theo dõi hoặc chiếm quyền kiểm soát thông tin riêng tư.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, việc chủ động nhận diện các dấu hiệu bất thường và biết cách tự kiểm tra sẽ giúp người dùng bảo vệ dữ liệu cá nhân kịp thời, tránh những hệ lụy đáng tiếc.

Những tín hiệu cảnh báo tài khoản của bạn đang bị theo dõi

Để có thể đọc trộm các cuộc hội thoại, kẻ gian bắt buộc phải kích hoạt tài khoản của bạn trên một thiết bị thứ hai. Do đó, người dùng cần đặc biệt lưu tâm đến các biểu hiện bất thường sau:

Thông báo đăng nhập lạ: Ứng dụng gửi cảnh báo về một phiên truy cập mới từ một vị trí địa lý hoặc loại thiết bị mà bạn chưa từng sử dụng.

Trạng thái tin nhắn thay đổi: Nhiều cuộc trò chuyện tự động chuyển sang chế độ "đã đọc" dù bạn chưa hề nhấn vào xem.

Dữ liệu bị thao túng: Tin nhắn bất ngờ bị xóa, bị thay đổi nội dung, hoặc xuất hiện các tin nhắn gửi đi hoàn toàn không phải do bạn soạn thảo.

Mất quyền kiểm soát: Các thông tin cá nhân hoặc mật khẩu đăng nhập đột ngột bị thay đổi mà không có sự can thiệp của chính chủ.

Quy trình kiểm tra lịch sử truy cập và trục xuất thiết bị lạ

Ngay khi nghi ngờ tính an toàn của tài khoản, người dùng cần lập tức rà soát danh sách các thiết bị đang liên kết theo các bước hướng dẫn sau:

Vào mục Cá nhân chọn Tài khoản và bảo mật nhấn vào Thiết bị đăng nhập.

Tại giao diện này, hệ thống sẽ liệt kê chi tiết toàn bộ điện thoại, máy tính và trình duyệt web đang duy trì trạng thái đăng nhập tài khoản của bạn, kèm theo mốc thời gian và trạng thái hoạt động cụ thể.

Nếu phát hiện bất kỳ thiết bị nào không phải của mình, hãy chọn ngay thiết bị đó và bấm “Đăng xuất thiết bị này”. Việc ngắt kết nối lập tức sẽ chặn đứng quyền theo dõi của kẻ gian. Ngoài ra, người dùng cũng nên kiểm tra thêm danh sách các thiết bị vừa đăng xuất gần đây để nhận biết liệu tài khoản có từng bị truy cập lén lút trong quá khứ hay không.

4 giải pháp tối ưu để bảo vệ tài khoản Zalo bền vững

Sau khi đã trục xuất hoàn toàn các phiên truy cập bất hợp pháp, người dùng cần thực hiện ngay chuỗi hành động bảo mật chuyên sâu sau để xây dựng lá chắn bảo vệ:

Thay đổi mật khẩu mạnh: Thiết lập lại mật khẩu mới có độ dài tối thiểu từ 8 ký tự trở lên, chứa đầy đủ chữ hoa, chữ thường, số và các ký tự đặc biệt nhằm vô hiệu hóa các phương thức dò quét mật khẩu.

Kích hoạt bảo mật 2 lớp (2FA): Khi tính năng này hoạt động, mọi lệnh đăng nhập trên thiết bị mới bắt buộc phải có mã OTP gửi về số điện thoại chính chủ. Điều này đảm bảo kẻ xấu không thể vào tài khoản ngay cả khi đã biết mật khẩu.

Ẩn các cuộc trò chuyện nhạy cảm: Đối với các luồng thông tin đặc biệt quan trọng, hãy sử dụng tính năng "Ẩn trò chuyện bằng mã PIN". Cuộc trò chuyện bị ẩn sẽ biến mất khỏi danh sách thông thường và chỉ xuất hiện lại khi bạn chủ động tìm kiếm và nhập đúng mã PIN bảo vệ.

Cảnh giác với các đường link giả mạo: Tuyệt đối không nhấp vào các liên kết lạ được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc email và không bao giờ chia sẻ mã OTP cho bất kỳ ai. Cần lưu ý rằng không có cơ quan chức năng, ngân hàng hay nhà phát hành ứng dụng nào yêu cầu người dùng cung cấp mã xác thực OTP.