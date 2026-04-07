Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tất cả người dân đang sử dụng VNeID chú ý đặc quyền này từ nay đến hết 31/12

Theo Thái Hà | 07-04-2026 - 07:42 AM | Xã hội

Trong giai đoạn này, người dân khi thực hiện một số dịch vụ công trực tuyến thông qua VNeID sẽ được hưởng đặc quyền bất ngờ.

Nhằm đẩy mạnh việc kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và khuyến khích công dân sử dụng ứng dụng VNeID, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư 29/2026/TT-BTC. Theo đó, hàng loạt khoản phí, lệ phí quan trọng sẽ được miễn hoặc giảm sâu đến hết năm 2026.

Miễn phí hoàn toàn nhiều thủ tục hành chính thiết yếu

Chính sách ưu đãi mới của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1/4/2026 và kéo dài đến hết ngày 31/12/2026. Trong giai đoạn này, người dân khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID sẽ được miễn hoàn toàn các khoản phí và lệ phí sau:

Tất cả người dân đang sử dụng VNeID chú ý đặc quyền này từ nay đến hết 31/12 - Ảnh 1.

Việc miễn các khoản phí này không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí mà còn tạo động lực lớn để thay đổi thói quen từ giao dịch trực tiếp sang giao dịch điện tử.

Giảm 50% lệ phí nhiều dịch vụ khác

Bên cạnh chính sách miễn phí, Thông tư 29/2026/TT-BTC cũng quy định giảm 50% mức thu hiện hành đối với 6 khoản phí, lệ phí khi thực hiện qua VNeID. Đáng chú ý nhất là nhóm lệ phí liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân và hoạt động của doanh nghiệp:

Tất cả người dân đang sử dụng VNeID chú ý đặc quyền này từ nay đến hết 31/12 - Ảnh 2.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, việc ban hành Thông tư 29 là giải pháp thiết thực để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh đẩy mạnh kinh tế số. Bằng cách giảm bớt rào cản tài chính, cơ quan quản lý kỳ vọng sẽ tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tối ưu hóa hiệu quả khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Người dân được khuyến nghị sớm kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID để có thể thụ hưởng ngay các chính sách ưu đãi này khi thực hiện các thủ tục hành chính từ nay đến cuối năm 2026.

Lưu ý: Các mức giảm 50% được tính dựa trên số tiền thu quy định tại các Thông tư gốc tương ứng với từng lĩnh vực. Sau ngày 31/12/2026, mức thu sẽ quay trở lại theo quy định thông thường trừ khi có thông báo mới.

Theo Thái Hà

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
VNEID

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên