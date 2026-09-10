Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tất cả người dân đang sử dụng Zalo, Facebook chú ý thông báo mới nhất từ công an

| | Sống

Tất cả người dân đang sử dụng Zalo, Facebook chú ý thông báo mới nhất từ công an

Tết Trung thu đến gần là lúc nhiều người dân có nhu cầu tìm kiếm thông tin về các chương trình vui chơi, tặng quà, hỗ trợ trẻ em và các hoạt động thiện nguyện. Nắm bắt được tâm lý này, các đối tượng tội phạm mạng đã giăng ra nhiều “cạm bẫy” tinh vi qua Zalo, Facebook nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước nguy cơ này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc thực hiện giao dịch trên không gian mạng.

Các đối tượng có thể lập các trang Facebook, Zalo, TikTok giả mạo cơ quan Nhà nước, tổ chức bảo trợ trẻ em, trường học hoặc doanh nghiệp lớn (sử dụng logo, hình ảnh y như thật). Chúng đăng tải các thông báo hấp dẫn như: “Đăng ký nhận quà Trung thu miễn phí”, “Hỗ trợ tiền cho trẻ em năm 2026”, “Tặng voucher/lồng đèn cho bé”...

Sau đó, kẻ gian đính kèm các đường link hoặc mã QR yêu cầu người dân truy cập để "hoàn thiện hồ sơ nhận quà" hoặc "xác minh thông tin". Khi truy cập, người dùng bị yêu cầu nhập họ tên, số CCCD, thông tin trẻ em, tài khoản ngân hàng... nhằm mục đích đánh cắp dữ liệu.

Ảnh minh hoạ

Khi nạn nhân sập bẫy, kẻ gian sẽ yêu cầu cung cấp mã OTP, hoặc yêu cầu chuyển trước một khoản tiền nhỏ gọi là “phí làm hồ sơ”, “phí vận chuyển quà”, “tiền đối ứng”... Nạn nhân chuyển tiền là lúc chúng tiếp tục viện nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm hoặc lập tức chặn liên lạc.

Nhiều đối tượng còn lợi dụng hình ảnh các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hoặc các chương trình thiện nguyện dịp Trung thu, các đối tượng đăng bài kêu gọi quyên góp trên các hội nhóm. Tuy nhiên, số tài khoản nhận tiền lại là tài khoản cá nhân của kẻ lừa đảo nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của các nhà hảo tâm.

Theo Công an thành phố Hải Phòng

Theo Kim Linh

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 năm liên tiếp, chuyên ngành đặc biệt được cả loạt "Thủ khoa tinh hoa" của ĐH Y Hà Nội lựa chọn: Việt Nam sở hữu nhiều thế mạnh kỹ thuật

3 năm liên tiếp, chuyên ngành đặc biệt được cả loạt "Thủ khoa tinh hoa" của ĐH Y Hà Nội lựa chọn: Việt Nam sở hữu nhiều thế mạnh kỹ thuật Nổi bật

Phát hiện 1 giám đốc 34 tuổi đi làm 13 năm tích lũy được 80 tỷ đồng

Phát hiện 1 giám đốc 34 tuổi đi làm 13 năm tích lũy được 80 tỷ đồng Nổi bật

Gia tài bóng đá của Messi

Gia tài bóng đá của Messi

13:00 , 10/09/2026
Người phụ nữ 30 tuổi tử vong chỉ sau 1 năm phát hiện ung thư, bác sĩ thở dài: "Giá như đừng xem nhẹ 2 thứ..."

Người phụ nữ 30 tuổi tử vong chỉ sau 1 năm phát hiện ung thư, bác sĩ thở dài: "Giá như đừng xem nhẹ 2 thứ..."

12:44 , 10/09/2026
Việt Nam có "nhà dưỡng lão" nhận chăm sóc miễn phí hàng trăm cụ già đến cuối đời: Khuôn viên xanh mát cho người KHÔNG tiền, KHÔNG gia đình

Việt Nam có "nhà dưỡng lão" nhận chăm sóc miễn phí hàng trăm cụ già đến cuối đời: Khuôn viên xanh mát cho người KHÔNG tiền, KHÔNG gia đình

12:05 , 10/09/2026
Những khay cơm "không bán trú" khiến hội phụ huynh Hà Nội xuýt xoa: Gói gọn cả 1 trời yêu thương

Những khay cơm "không bán trú" khiến hội phụ huynh Hà Nội xuýt xoa: Gói gọn cả 1 trời yêu thương

11:58 , 10/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên