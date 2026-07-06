Tất cả người dân Hà Nội chú ý mức phạt liên quan căn cước công dân tới 6 triệu đồng từ 1/7

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dân cư trong giai đoạn chuyển đổi số, thủ đô Hà Nội đã chính thức áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các hành vi vi phạm liên quan đến cấp, quản lý và sử dụng thẻ căn cước từ đầu tháng 7 này.

Dựa trên các cơ sở pháp lý từ Luật Thủ đô sửa đổi, Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND. Trọng tâm của đợt điều chỉnh này là việc nâng cao mức xử phạt đối với các hành vi xâm phạm, làm sai lệch giấy tờ tùy thân và tài khoản định danh điện tử của công dân.

Hành vi chiếm đoạt căn cước: Phạt đến 6 triệu đồng

Đối với nhóm hành vi liên quan đến việc quản lý và sử dụng thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước, Nghị quyết quy định mức phạt từ 3 đến 6 triệu đồng đối với 2 hành vi vi phạm cốt lõi:

Việc Hà Nội tiên phong tăng mạnh mức phạt đối với các vi phạm về căn cước – đặc biệt là căn cước điện tử tích hợp trên VNeID – mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh toàn bộ thủ tục hành chính và giao dịch tài chính đang được số hóa.

Thẻ căn cước hay tài khoản định danh điện tử hiện nay không còn đơn thuần là một tấm thẻ nhựa, mà đã trở thành "chìa khóa vạn năng" chứa đựng toàn bộ dữ liệu sinh trắc học, thông tin cư trú, tài khoản ngân hàng và bảo hiểm của một con người.

Khi hành vi chiếm đoạt, cho thuê hoặc sửa chữa trái phép các loại giấy tờ này xảy ra, hệ lụy không chỉ dừng lại ở việc sai lệch thông tin hành chính, mà còn mở đường cho tội phạm công nghệ cao lợi dụng để lừa đảo tín dụng, chiếm đoạt tài sản hoặc thực hiện các hành vi phi pháp xuyên biên giới.

Chế tài phạt từ 3 đến 6 triệu sẽ giúp nâng cao ý thức bảo mật cá nhân của mỗi người dân, đồng thời thiết lập rào cản pháp lý vững chắc bảo vệ quyền riêng tư và an ninh an toàn thông tin cho toàn xã hội.

Mức xử phạt tăng cao đối với các nhóm vi phạm cư trú và dịch vụ lưu trú

Bên cạnh mức phạt trọng tâm về căn cước, Nghị định mới cũng điều chỉnh tăng mạnh mức phạt đối với mảng đăng ký và quản lý cư trú (gồm 12 hành vi) cùng các ngành nghề đặc thù: