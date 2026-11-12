Tất cả người dân khi hát karaoke chú ý quy định phạt đến 160 triệu đồng đã áp dụng

Tình trạng ô nhiễm tiếng ồn do hát karaoke nơi công cộng hoặc mở âm thanh quá lớn tại các khu dân cư luôn là vấn đề gây bức xúc cho cộng đồng. Theo quy định hiện hành, hành vi này không chỉ bị xử lý vào ban đêm mà có thể bị xử phạt ở bất kỳ khung giờ nào trong ngày nếu mức độ âm thanh đo được vượt ngưỡng cho phép.

Khung xử phạt hành chính với hành vi gây tiếng ồn

Điều 9 của Nghị định 282/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội…, quy định việc sử dụng loa phóng thanh, loa kẹo kéo mở nhạc lớn, hát karaoke,… tại nơi công cộng hoặc khu dân cư gây ảnh hưởng đến những người xung quanh đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật, tất cả các khung giờ (trước đây quy định từ sau 22h đến 6h sáng hôm sau) và bị tịch thu loa phóng thanh, loa kẹo kéo,...

Điều 9 Nghị định 282/2025 có nội dung như sau:

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1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không thực hiện các quy định về giữ yên tĩnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà điều dưỡng, trường học hoặc ở những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung;

b) Bán hàng ăn uống, giải khát quá giờ quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng mà không được phép của các cơ quan có thẩm quyền.

3. Các hành vi vi phạm hành chính về tiếng ồn chưa được quy định tại Nghị định này được xử lý, xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 điều này.

Khung xử phạt hành chính theo mức độ ồn

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 của Nghị định 45/2022/NĐ-CP, mức xử phạt hành chính đối với hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn (được đo lường dựa trên quy chuẩn kỹ thuật tại QCVN 27:2025/BNNMT) được phân định cụ thể theo từng mức độ vi phạm:

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Lưu ý quan trọng: Các mức phạt tiền nêu trên được áp dụng đối với cá nhân vi phạm; trong trường hợp chủ thể vi phạm là tổ chức, mức phạt tiền sẽ tăng gấp đôi (bằng 02 lần mức phạt của cá nhân). Lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào số liệu đo đạc thực tế từ các thiết bị chuyên dụng để lập biên bản xử phạt.

Bên cạnh chế tài phạt tiền, cá nhân hoặc tổ chức vi phạm các quy định về tiếng ồn còn phải đối mặt với các hình thức kỷ luật bổ sung rất nghiêm khắc:

Đình chỉ hoạt động: Tạm đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở từ 03 đến 06 tháng đối với các trường hợp vi phạm ở mức độ từ 10 dBA đến dưới 30 dBA.

Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 đến 12 tháng đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng có mức độ ồn vượt từ 30 dBA trở lên.

Buộc khắc phục hậu quả: Người vi phạm buộc phải thực hiện ngay các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn cho phép trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền ấn định. Đồng thời, họ phải chi trả toàn bộ kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường theo đúng định mức và đơn giá hiện hành.

Đối với hành vi vi phạm quy định về tiếng ồn trên, thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc về Chủ tịch UBND các cấp hoặc Công an nhân dân. Do đó, khi gặp phải hàng xóm hát karaoke ồn ào như trên, người dân có thể báo cho UBND hoặc Công an phường, xã, thị trấn quản lý địa bàn để được giải quyết một cách nhanh chóng để không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.