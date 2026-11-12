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Trần Hồng Sâm SN 1988 đã ra đầu thú

| | Xã hội

Ngày 10/11, Công an phường Xuân Phương, TP Hà Nội đã vận động thành công đối tượng truy nã Trần Hồng Sâm ra đầu thú.

Theo hồ sơ, Trần Hồng Sâm (sinh năm 1988) có nơi thường trú tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình (trước đây là xóm 4, xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã của Công an quận Nam Từ Liêm (cũ), thành phố Hà Nội về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Trần Hồng Sâm SN 1988 đã ra đầu thú - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Hồng Sâm (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trên cơ sở công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và rà soát các đối tượng truy nã, Công an phường Xuân Phương đã chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Việc đối tượng Trần Hồng Sâm tự nguyện ra đầu thú thể hiện hiệu quả công tác vận động, đồng thời góp phần phục vụ quá trình điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Việc vận động đối tượng truy nã ra đầu thú thể hiện sự chủ động của Công an phường Xuân Phương trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, tuyên truyền, vận động người vi phạm pháp luật chấp hành quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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