Nghị định 330/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đã có hiệu lực, đưa ra nhiều quy định liên quan đến việc lắp đặt, quản lý và khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Điều 71 của nghị định quy định cụ thể mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong bảo vệ dữ liệu cá nhân thu được từ hoạt động ghi âm, ghi hình tại nơi công cộng.

Không có biển cảnh báo camera có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Theo khoản 1 Điều 71, mức phạt từ 10-20 triệu đồng được áp dụng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

Lắp đặt camera không có biển cảnh báo hoặc tự ý khai thác, chia sẻ dữ liệu ghi hình trái quy định, tổ chức vi phạm có thể bị phạt đến 50 triệu đồng theo Nghị định 330/2026/NĐ-CP. (Ảnh: QQ)

- Lắp đặt, sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình tại không gian công cộng hoặc khu vực cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng không có biển báo vật lý hoặc phương tiện điện tử thông báo, cảnh báo tại vị trí dễ nhận biết.

- Không cung cấp thông tin liên hệ của bên kiểm soát dữ liệu cá nhân hoặc bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân khi chủ thể dữ liệu có yêu cầu truy xuất hình ảnh của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Quy định này đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh đang sử dụng camera giám sát. Hệ thống camera cần được rà soát, bảo đảm có thông báo rõ ràng tại khu vực ghi hình để người dân, khách hàng nhận biết.

Biển cảnh báo cần được đặt ở vị trí dễ quan sát, không chỉ mang tính hình thức. Bên cạnh đó, đơn vị quản lý camera cũng cần có đầu mối liên hệ để tiếp nhận yêu cầu truy xuất dữ liệu cá nhân theo quy định.

Trích xuất, chia sẻ trái phép dữ liệu camera có thể bị phạt 50 triệu đồng

Đáng chú ý, mức phạt từ 30-50 triệu đồng được quy định tại khoản 2 Điều 71 đối với các hành vi khai thác, sử dụng dữ liệu camera trái quy định.

Các hành vi có thể bị xử phạt gồm:

- Sử dụng dữ liệu cá nhân, hình ảnh hoặc giọng nói thu được từ camera giám sát công cộng vào mục đích thương mại, phân tích hành vi hoặc nhận diện khuôn mặt tự động để lập hồ sơ cá nhân mà không có sự đồng ý hợp pháp của chủ thể dữ liệu.

- Trích xuất, chia sẻ hoặc công khai trái phép dữ liệu ghi âm, ghi hình, trừ trường hợp cung cấp theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài hình thức phạt tiền, tổ chức vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đồng thời buộc hủy, xóa dữ liệu âm thanh, hình ảnh đã thu thập trái quy định đến mức không thể khôi phục.

Như vậy, việc sở hữu hoặc quản lý hệ thống camera không đồng nghĩa với quyền tự do khai thác toàn bộ dữ liệu ghi nhận được. Đơn vị sử dụng cần kiểm soát quyền truy cập, trích xuất và sao chép dữ liệu, tránh tình trạng hình ảnh bị tự ý lưu trữ trên thiết bị cá nhân, đăng tải lên mạng xã hội hoặc cung cấp cho bên thứ ba khi chưa có căn cứ phù hợp.

Doanh nghiệp có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Không chỉ hoạt động giám sát tại nơi công cộng, việc sử dụng thiết bị công nghệ để thu thập dữ liệu cá nhân của người lao động cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định.

Theo Điều 61 Nghị định 330/2026/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể bị phạt từ 50-70 triệu đồng nếu áp dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật để thu thập dữ liệu cá nhân của người lao động nhưng không bảo đảm người lao động biết rõ về các biện pháp này.

Quy định có thể áp dụng đối với việc lắp đặt camera giám sát, sử dụng phần mềm theo dõi thiết bị hoặc các công cụ công nghệ khác nhằm thu thập dữ liệu tại nơi làm việc mà không thông báo cho người lao động.

Mức phạt có thể tăng lên 70-100 triệu đồng đối với hành vi xử lý, sử dụng dữ liệu cá nhân của người lao động được thu thập từ các biện pháp công nghệ, kỹ thuật trái quy định pháp luật.

Các mức phạt nêu trên áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm, mức phạt bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức.

Những lưu ý khi lắp đặt và sử dụng camera

Trước các quy định mới, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh rà soát toàn bộ hệ thống camera đang sử dụng, đồng thời chú ý các nội dung sau:

Thứ nhất, thống kê đầy đủ hệ thống camera, xác định vị trí lắp đặt, phạm vi ghi hình, mục đích sử dụng, việc có kết hợp thu âm hay không, nơi lưu trữ dữ liệu và những cá nhân được phân quyền truy cập.

Thứ hai, bố trí biển báo hoặc phương tiện điện tử thông báo, cảnh báo tại các khu vực có thiết bị ghi âm, ghi hình. Thông báo cần đặt ở vị trí dễ nhận biết để người dân, khách hàng biết mình đang ở trong khu vực được giám sát.

Thứ ba, thiết lập cơ chế phân quyền và kiểm soát hoạt động xem, truy cập, trích xuất, sao chép và sử dụng dữ liệu camera. Cần xác định rõ trách nhiệm của người được giao quản lý hệ thống, hạn chế việc tự ý sao chép hoặc lưu giữ dữ liệu trên thiết bị cá nhân.

Thứ tư, xây dựng quy trình quản lý, trích xuất và cung cấp dữ liệu camera, trong đó quy định rõ thẩm quyền yêu cầu, phê duyệt, người thực hiện và phạm vi dữ liệu được cung cấp.

Thứ năm, xác định cụ thể mục đích và thời hạn lưu trữ dữ liệu. Không tự ý sử dụng hình ảnh, âm thanh thu được để quảng cáo, kinh doanh, phân tích hành vi, nhận diện khuôn mặt hoặc xây dựng hồ sơ cá nhân khi chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Thứ sáu, tăng cường bảo mật hệ thống camera bằng cách thường xuyên cập nhật phần mềm, thay đổi mật khẩu mặc định, quản lý tài khoản quản trị và hạn chế truy cập từ các thiết bị, mạng không bảo đảm an toàn.

Việc rà soát và quản lý chặt chẽ hệ thống camera không chỉ giúp các đơn vị hạn chế nguy cơ vi phạm, mà còn góp phần bảo đảm dữ liệu hình ảnh, âm thanh của người dân và người lao động được thu thập, sử dụng đúng mục đích.