Thay vì lên kế hoạch cho một chuyến du lịch xa, ngày càng có những người trẻ Trung Quốc chọn cách đặt một phòng khách sạn ngay trong thành phố hoặc ở khu vực lân cận, dành trọn một đến hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi. Không cần tham quan, không phải chạy theo lịch trình, thậm chí có người gần như không bước chân ra khỏi phòng. Họ đến khách sạn chỉ để ngủ đủ giấc, gọi món mình thích, xem phim và tận hưởng cảm giác không phải lo liệu bất cứ việc gì.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, kiểu nghỉ ngơi này thường được nhắc đến với những cách gọi như staycation, “nghỉ dưỡng tại khách sạn” hay “nằm thư giãn ở khách sạn”. Điểm chung là thay vì xem khách sạn như nơi dừng chân trong một chuyến đi, người ta biến chính nơi lưu trú thành điểm đến của kỳ nghỉ.

Nhiều người thuê khách sạn để nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần, đang trở thành xu hướng.

Thuê khách sạn ở cuối tuần để cả ngày chỉ ăn, ngủ và làm điều mình thích

Trên Xiaohongshu, một tài khoản cho tên A Minh chia sẻ cách giải tỏa căng thẳng bằng việc dành trọn một ngày ở khách sạn trước khi bước vào tuần mới. Trước đây, anh nghĩ khách sạn chỉ là nơi lưu trú khi đi du lịch, nhưng sau đó nhận ra đôi khi đặt phòng lại là cách để bản thân có một kỳ nghỉ mà không cần đi tham quan hay lên lịch trình. Không phải dậy sớm ăn sáng rồi vội vã ra ngoài, chỉ cần kéo rèm cửa lại, thế giới bên ngoài dường như cũng tạm thời được ngăn cách.

Lịch trình trong ngày khá đơn giản: buổi sáng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc, buổi chiều đạp xe đạp bằng tre của khách sạn rồi khám phá một số địa điểm theo bản đồ gợi ý đặt trong phòng. Buổi tối, họ dùng bữa tại nhà hàng ngay trong khách sạn, sau đó trở về phòng ngâm bồn. Không có lịch trình cố định, cũng không cần giao tiếp với ai. Với người này, giải tỏa căng thẳng không nhất thiết phải đi đến một nơi thật xa. Đôi khi, điều cần thiết chỉ là một không gian để bản thân tạm dừng lại, không phải giải quyết bất cứ vấn đề nào.

Bữa sáng ở khách sạn.

Một người dùng khác, ngoài 30 tuổi tên Liên Liên cũng chia sẻ thói quen dành cuối tuần để “trốn” trong khách sạn. Chiều thứ Sáu, cô xách theo một chiếc túi nhỏ, một mình đến một thành phố lân cận bằng tàu cao tốc và đặt trước một phòng tại khách sạn Orange có cửa sổ kính sát trần.

Sau khi nhận phòng, cô thay đồ ngủ, gọi những món ăn yêu thích và mua thêm một ly trà sữa. Điều khiến cô cảm thấy thoải mái là không phải xã giao vì công việc, cũng không cần tiếp chuyện bất kỳ ai, chỉ việc thong thả đón chờ ngày nghỉ của mình.

Nhiều người dành cả ngày trong khách sạn để ăn, ngủ và đắp mặt nạ, đi spa bên trong khách sạn.

Dù tự nhận là người hướng ngoại, cô vẫn thích dành thời gian ở một mình để nạp lại năng lượng. Mỗi dịp cuối tuần, việc đổi sang một không gian khác, tạm thời “mất liên lạc” với mọi người trong khách sạn đã trở thành cách nghỉ ngơi quen thuộc. Cô cho rằng khi bước sang tuổi 30, bản thân càng nhận ra ở một mình cũng là một cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả.

Phía dưới các bài đăng này, nhiều người cũng chia sẻ thói quen tương tự. Khách sạn bây giờ được thuê để nghỉ ngơi cuối tuần. Bởi thế, nhiều người thuê chỉ để ở trong phòng cả ngày, xem phim truyền hình và uống trà sữa. Tối đến, sau khi tắm rửa, họ gọi đồ ăn đêm, chọn một bộ phim yêu thích rồi thoải mái ăn uống. Sáng hôm sau, họ ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc rồi xuống ăn sáng tại khách sạn. Các bữa trưa và bữa tối đều tương tự, mà không cần tự chuẩn bị và cũng chẳng phải dọn dẹp hay rửa bát sau khi ăn; lúc đói hay muốn mua thêm gì còn có thể gọi phục vụ phòng. Nhiều người cho biết cảm giác riêng tư và yên tĩnh trong khách sạn giúp họ giảm bớt căng thẳng, lo âu và tạm thời quên đi những phiền muộn.

Vì sao thuê khách sạn 1-2 ngày cuối tuần dù không đi du lịch lại trở thành xu hướng?

Thay vì chờ đến những kỳ nghỉ dài ngày mới lên kế hoạch du lịch, một bộ phận người trẻ Trung Quốc đang chọn cách nghỉ ngơi ngắn hơn: đặt một phòng khách sạn vào dịp cuối tuần, ngay trong thành phố mình sống hoặc ở khu vực lân cận, rồi dành một đến hai ngày chủ yếu để tận hưởng không gian lưu trú. Hình thức này có thể xem là một dạng staycation - kỳ nghỉ tại chỗ, trong đó khách sạn không còn đơn thuần là nơi nghỉ chân khi đi du lịch mà trở thành điểm đến chính.

Có người đi cùng bạn thân.

Cách nghỉ này có nhiều biến thể. Có người chỉ ở trong phòng, ngủ nướng, gọi đồ ăn, xem phim, ngâm bồn và sử dụng dịch vụ phòng.

Có người dành thời gian trải nghiệm các tiện ích như bể bơi, phòng gym, spa, nhà hàng hay khu vực thư giãn của khách sạn. Một số khác kết hợp đi dạo quanh khu vực gần nơi lưu trú, ghé quán cà phê hoặc tham quan vài địa điểm trong thành phố, nhưng không đặt nặng chuyện phải đi được bao nhiêu nơi. Điểm chung là họ không muốn biến ngày nghỉ thành một lịch trình bận rộn khác.

Sức hút đầu tiên của hình thức này nằm ở việc được nghỉ ngơi mà không phải tự mình lo liệu mọi thứ. Trong sinh hoạt thường ngày, ở nhà không đồng nghĩa với hoàn toàn được nghỉ: vẫn có chuyện chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp, giặt giũ, rửa bát hay xử lý những công việc phát sinh. Khi chuyển sang khách sạn, phần lớn những việc đó được thay thế bằng dịch vụ lưu trú. Khách chỉ cần gọi món, yêu cầu hỗ trợ khi cần hoặc xuống nhà hàng ăn sáng. Cảm giác được phục vụ, không phải tất bật chăm lo cho bản thân và những người xung quanh, chính là một phần trải nghiệm mà những người chia sẻ trên mạng xã hội nhắc đến. Nhiều người trẻ còn mang quần áo theo mùa đến khách sạn để tận dụng dịch vụ giặt là.

Một lợi ích khác là đổi không gian sống mà không cần tổ chức một chuyến đi phức tạp. Với người chỉ có hai ngày nghỉ cuối tuần, việc di chuyển xa, chuẩn bị hành lý, tìm hiểu điểm đến và lên lịch trình đôi khi lại trở thành một nguồn áp lực. Trong khi đó, thuê một phòng khách sạn gần nơi ở giúp họ có cảm giác tạm rời khỏi nhịp sinh hoạt quen thuộc mà không cần xin nghỉ phép hay dành quá nhiều thời gian cho việc di chuyển. Căn phòng khách sạn trở thành một khoảng không gian tách biệt với công việc, việc nhà và những trách nhiệm thường nhật. Dữ liệu từ Douyin Life Service kết hợp Viện nghiên cứu Maidian (2026) cho thấy tỷ lệ người dùng thành thị chọn “micro-vacation” địa phương lên tới 83%, trong đó “tìm một khách sạn tốt để nằm chơi” chiếm 28,2%. Chủ đề “cuối tuần ở khách sạn” trên Xiaohongshu cũng đã vượt hàng triệu lượt xem.

Đáng chú ý, hình thức này còn đáp ứng nhu cầu được ở một mình và tạm ngắt kết nối. Trong các trường hợp được chia sẻ trên Xiaohongshu và báo chí, nhiều người nhắc đến việc không phải xã giao, không cần tiếp chuyện hay bị người khác làm phiền. China Daily (2025) ghi nhận ví dụ như Wu Yutao (32 tuổi, nhân viên công ty internet ở Thượng Hải) gần như mỗi tháng đều dành 1-2 cuối tuần ở khách sạn để “uống gì đó và thư giãn trong không gian yên tĩnh, như một bộ đệm trước nhịp độ điên cuồng của ngày thường”. Sinh viên Yi Ting (23 tuổi, Quảng Châu) cũng đăng bài kể việc check-in một mình vì quá mệt mỏi và cần không gian riêng. Nhiều người coi đây là “hotel gap day” - phiên bản ngắn của gap year để thoát khỏi áp lực công việc, gia đình và nghĩa vụ xã hội.

Cả ngày cứ nằm dài ra đấy, muốn ăn gì cũng có thể gọi nhân viên.

Theo dữ liệu và quan sát, nhóm dễ lựa chọn hình thức này bao gồm người trẻ đô thị có lịch làm việc bận rộn (chỉ có 1-2 ngày nghỉ), người độc thân sống trong căn hộ nhỏ hoặc phòng thuê mang nhiều “ký ức tiêu cực” (tin nhắn công việc, đồ đạc lộn xộn…), và cả một phần người trung niên muốn tạm thoát khỏi trách nhiệm gia đình.

Dù vậy, nghỉ dưỡng tại khách sạn không đồng nghĩa với một kỳ nghỉ tiết kiệm. Ngoài tiền phòng, người lưu trú có thể phát sinh thêm chi phí ăn uống, spa hoặc sử dụng các tiện ích tính phí. Nếu mục đích chỉ là tìm một nơi để ngủ và xem phim, lựa chọn này có thể tốn kém hơn ở nhà. Đổi lại, họ có được một không gian mới, dịch vụ phục vụ sẵn và khoảng thời gian không phải tự tay lo liệu những sinh hoạt thường ngày, thứ mà nhiều người trẻ đô thị đang tìm kiếm giữa văn hóa hiệu quả cao và áp lực “996”.

Ảnh: Xiaohongshu