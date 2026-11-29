Nhằm giúp người dân nắm rõ quyền lợi an sinh và chủ động chuẩn bị khi bước vào độ tuổi nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa phát đi thông báo hướng dẫn chi tiết về điều kiện, thành phần hồ sơ cũng như quy trình giải quyết chế độ hưu trí đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

Cơ quan này nhấn mạnh là chỉ cần tích lũy đủ số năm đóng BHXH và đạt độ tuổi nghỉ hưu theo quy định, người tham gia sẽ được nhận lương hưu hằng tháng cùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), qua đó có nguồn thu nhập ổn định và được chăm sóc sức khỏe bền vững để an tâm khi về già.

Theo nội dung thông báo căn cứ trên Luật BHXH năm 2024 và Quyết định số 863/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025), điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện được áp dụng cụ thể theo từng nhóm đối tượng.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện theo quy định chung, điều kiện để được hưởng chế độ hưu trí là đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định và có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên. Trong khi đó, đối với nhóm người bắt đầu tham gia BHXH tự nguyện trước thời điểm ngày 01/01/2021, điều kiện giải quyết lương hưu được quy định là có từ đủ 20 năm đóng BHXH tự nguyện trở lên, đồng thời nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi. Việc phân định rạch ròi hai nhóm đối tượng giúp người lao động tự do dễ dàng đối chiếu quá trình tham gia của bản thân để xác định chính xác thời điểm đủ điều kiện nhận chế độ.

Khi đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nêu trên, người tham gia BHXH tự nguyện không cần phải chuẩn bị nhiều giấy tờ phức tạp mà chỉ cần hoàn thiện bộ hồ sơ tinh gọn gồm hai thành phần cơ bản: Sổ BHXH và Văn bản đề nghị hưởng lương hưu. BHXH Việt Nam cũng khẳng định toàn bộ quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hưởng lương hưu tự nguyện đều được thực hiện hoàn toàn miễn phí, bảo đảm tính minh bạch và thuận lợi cho người dân.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Về trình tự và thời hạn giải quyết, thủ tục được triển khai theo hai bước rõ ràng. Ở bước thứ nhất, trong vòng 20 ngày trước thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu, người đang tham gia BHXH tự nguyện hoặc người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH tiến hành nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH theo quy định.

Ở bước thứ hai, trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan BHXH có trách nhiệm hoàn tất việc giải quyết chế độ cho người hưởng. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện hoặc không được giải quyết, cơ quan BHXH phải có văn bản trả lời chính thức và nêu rõ lý do để người dân nắm bắt, bổ sung hoặc xử lý kịp thời.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân ở mọi khu vực, BHXH Việt Nam đồng thời triển khai ba phương thức tiếp nhận hồ sơ linh hoạt. Người tham gia có thể lựa chọn đến nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan BHXH, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính mà không bắt buộc phải đi lại nhiều lần.

Người dân quan tâm có thể chủ động tra cứu thêm các hướng dẫn chi tiết, biểu mẫu kê khai và thông tin liên quan trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam tại địa chỉ baohiemxahoi.gov.vn.