Tàu câu mực thu gần chục tỉ đồng mỗi chuyến biển, nhờ giá mực khô tăng cao kỷ lục

Theo T.Trực | 08-05-2026 - 10:25 AM | Thị trường

Hiện giá mực khô hơn 300.000 đồng/kg giúp ngư dân hành nghề câu mực thu về 8-9 tỉ đồng mỗi chuyến biển.

Nhiều tuần qua, giá mực khô tại Quảng Ngãi tăng cao liên tiếp giúp ngư dân hành nghề câu mực thắng lớn.

Hiện giá mực xà khô tại Quảng Ngãi đã lên tới 315.000 – 317.000 đồng/kg – mức giá cao nhất từ trước tới nay. Nhờ được mùa, được giá, nhiều tàu cá sau chuyến biển hơn 2 tháng ở ngư trường Trường Sa thu về từ 8 - 9 tỉ đồng.

Ngư dân Quảng Ngãi vui mừng vì giá mực tăng cao kỷ lục

Ngư dân Phạm Tiếng (ngụ thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) – chủ tàu cá QNg 95579 TS cho biết sau 2 tháng lênh đênh trên biển, tàu của ông vừa cập cảng với gần 28 tấn mực xà khô. Với mức giá hiện tại khoảng 317.000 đồng/kg, chuyến biển này đạt doanh thu gần 9 tỉ đồng.

Ông Tiếng cho biết tàu có 51 lao động, hành nghề câu mực ở khu vực Trường Sa. Sau khi trừ toàn bộ chi phí, mỗi thuyền viên có thu nhập dao động từ 120 – 150 triệu đồng, cá biệt có người đạt gần 180 triệu đồng.

Mực được phơi khô, đóng gói cẩn thận trong mỗi chuyến biển

"Làm nghề câu mực mấy chục năm nay nhưng chưa khi nào thấy giá mực cao như năm nay. Những năm trước giá thấp chỉ 120.000 – 150.000 đồng/kg, chuyến biển kéo dài hơn 2 tháng mà anh em chỉ đủ trang trải. Nay thời tiết thuận lợi, mực nhiều, giá gấp đôi nên ai cũng phấn khởi", ông Tiếng nói.

Không riêng tàu của ông Tiếng, rất nhiều tàu cá khác của ngư dân xã Bình Sơn mỗi chuyến biển trở về cũng dao động khoảng 30 tấn mực xà khô. Với giá mực như hiện nay, các tàu đạt doanh thu từ 8-9 tỉ đồng mỗi chuyến biển.

Nhiều năm làm nghề nhưng hiếm khi ngư dân trúng đậm như hiện nay. Năm nay vừa được mùa vừa được giá nên bà con rất mừng. Sau khi trừ chi phí, nhiều lao động có thu nhập hơn 100 triệu đồng, có người đạt 150 triệu đồng.

Theo thống kê, toàn xã Bình Sơn hiện có hơn 400 tàu cá, trong đó riêng nghề câu mực xà có hơn 160 chiếc. Khoảng 60 tàu hoạt động dài ngày từ 2 - 3 tháng trên ngư trường Trường Sa, số còn lại đi ngắn ngày khoảng một tháng. Mỗi tàu thường có từ 45 – 50 lao động. Ngoài tiêu thụ nội địa, mực xà còn được xuất khẩu sang thị trường Thái Lan và Trung Quốc.

Ông Nguyễn Tiến Pháo, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Sơn, cho biết những chuyến biển hành nghề câu mực đều đạt sản lượng cao, bình quân từ 25 - 30 tấn mực xà khô/tàu đối với các tàu lớn trên 15m.

Mực sau khi câu được, ngư dân phơi khô ngay ngoài biển

"Giá mực hiện dao động 315.000 – 317.000 đồng/kg, đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Việc được mùa, được giá tạo động lực lớn để ngư dân yên tâm bám biển, vừa phát triển kinh tế vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo", ông Pháo nói.

Giá mực xà tăng cao đem lại nguồn động lực lớn cho ngư dân hành nghề câu mực nhưng đây cũng được xem là nghề vất vả nhất với ngư dân.

Tàu câu mực ngư dân xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Tàu câu mực ngư dân xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Để săn được mực xà, tàu mẹ thường bắt đầu thả thúng câu từ khoảng 16 giờ chiều hôm trước. Hàng chục chiếc thúng được thả rải rác trên biển. Đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau, tàu mẹ mới quay lại thu gom. Trong suốt đêm dài, mỗi ngư dân một thúng câu và thức trắng giữa sóng gió. Công việc nặng nhọc, liên tục đối mặt với nguy cơ thời tiết xấu, tai nạn trên biển hay những cơn dông bất chợt giữa khơi xa.

"Thu nhập cao nhưng không phải ai cũng câu được nhiều mực như nhau. Có người được nhiều, có người ít. Để có số tiền trăm triệu, ngư dân phải đánh đổi bằng hàng tháng trời lênh đênh ngoài biển. Đã có nhiều ngư dân vĩnh viễn không trở về sau những chuyến biển này", ngư dân Hồ Văn Long, ngụ thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn cho biết.

Theo T.Trực

Người lao động

