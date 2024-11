Tàu xe dịp Tết: Khống chế tăng giá

Ông Thái Văn Truyền, Phó tổng giám đốc Cty CP Vận tải đường sắt cho biết, đơn vị đã phối hợp với UBND và Công an phường 9, 10, 11 thuộc quận 3 để tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo ngăn chặn, xử lý nạn cò mồi, phe vé và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho hành khách đến ga Sài Gòn mua vé, đi tàu trong dịp Tết Ất tỵ 2025.