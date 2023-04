Taxi Xanh SM - Sự kết hợp hoàn hảo giữa taxi truyền thống và công nghệ

Lợi thế cạnh tranh về giá của Xanh SM

Xanh SM là cái tên tạo được nhiều chú ý trên các các hội nhóm, diễn đàn mạng xã hội lớn những ngày qua. Sự quan tâm trước hết bởi Xanh SM là hãng taxi thuần điện tiên phong tại Việt Nam, với phương thức di chuyển hoàn toàn mới và mức giá tốt.

Theo công bố của hãng, Xanh SM cung cấp cho khách hàng hai lựa chọn dịch vụ là GreenCar - taxi tiêu chuẩn sử dụng xe VinFast VF e34, VF 5 Plus, và LuxuryCar - taxi cao cấp sử dụng xe VinFast VF 8.

Giá mở cửa cho 1 km đầu tiên của dịch vụ GreenCar là 20.000 đồng. Với 24 km tiếp theo, giá cước đối với xe VF 5 Plus là 14.000 đồng/km, đối với xe VF e34 là 15.500 đồng/km. Từ km thứ 26 trở đi, giá cước lần lượt là 12.000 đồng/km đối với VF 5 Plus và 12.500 đồng/km đối với VF e34. Mức giá dành cho dịch vụ LuxuryCar là cố định 21.000 đồng/km cho toàn bộ hành trình.

So sánh với giá cước của một số hãng taxi như Mai Linh, Taxi Group, giá cước của taxi Xanh SM rõ ràng có lợi thế cạnh tranh tốt khi có cùng giá mở cửa là 20.000 đồng, nhưng giá km tiếp theo của GSM thấp hơn. Giá cước trung bình 30 km đầu của Taxi Xanh SM cũng mềm hơn so với 2 hãng taxi truyền thống nêu trên.



So với các dịch vụ gọi xe công nghệ, giá taxi Xanh SM cũng tốt hơn nếu so sánh ở cùng một thời điểm. Đơn cử, với một quãng đường từ An Dương Vương đến Trần Quốc Toản (Hà Nội), cước hiển thị cho dịch vụ GreenCar là 158.000 đồng. Trong khi đó, giá cước GrabCar là 163.000 đồng và BeCar là 176.000 đồng.



Trải nghiệm dịch vụ taxi 5 sao tiên phong tại Việt Nam



So sánh giá cước là điều mà ai cũng có thể làm, tuy nhiên để khách quan, cần so sánh các xe cùng phân khúc. Taxi Xanh SM hiện đang sử dụng dàn xe VinFast VF e34 thuộc phân khúc C-SUV với nội thất rộng rãi, được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, nổi bật nhất là trợ lý ảo ViVi. Bởi thế, sẽ là không hợp lý nếu so sánh với các mẫu xe như Hyundai Grand i10, Kia Morning… đang được nhiều hãng taxi truyền thống sử dụng.

Nếu so sánh bảng giá taxi công nghệ, dịch vụ GreenCar của Taxi Xanh SM tương đương với GrabCar Plus, thay vì so sánh với dịch vụ phổ thông như GrabCar.

Thậm chí, ngay cả khi so cùng phân khúc, taxi Xanh SM vẫn có ưu thế vượt trội của một hãng taxi thuần điện. Những chiếc xe của Xanh SM mang tới trải nghiệm khác biệt, không mùi xăng dầu, không tiếng ồn động cơ, tốt cho sức khỏe người dùng và bảo vệ môi trường. Ngoài ra còn là nhiều tính năng giải trí, tương tác thông minh, giúp khách hàng thư giãn trong quá trình di chuyển.

Là sự kết hợp giữa taxi truyền thống và công nghệ, Xanh SM có ưu thế lớn với đội ngũ tài xế được tuyển chọn kỹ càng, khắt khe, được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, đảm bảo mang đến dịch vụ đẳng cấp 5 sao cho người dùng. Thực tế cho thấy, với Xanh SM, ngay trong những ngày đầu ra mắt, những người tài xế vui vẻ, cởi mở, tận tình của Xanh SM đã ghi điểm với rất nhiều hành khách. Đây là điểm khác biệt với các hãng xe công nghệ, vốn chỉ là các đối tác tài xế, xe hầu hết đều thuộc sở hữu của người lái, khó đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng nhất 100%.

Thêm vào đó, số lượng xe ngày đầu taxi Xanh SM tung ra thị trường tương đối lớn với 600 xe, con số này áp đảo số lượng xe của nhiều hãng taxi truyền thống và GrabCar khi ở xuất phát điểm.

Theo kế hoạch, taxi Xanh SM sẽ tiếp tục khai trương tại TP.HCM ngay trong tháng 4/2023 và dự định sẽ đưa vào khai thác 10.000 xe trong năm nay tại ít nhất 5 tỉnh, thành phố trên cả nước. Người dùng Việt nhờ thế sẽ có thêm cơ hội để trải nghiệm những phương tiện xanh, thông minh, thân thiện với môi trường, từ đó từng bước thay đổi thói quen di chuyển theo hướng bền vững hơn.