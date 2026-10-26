Tây Tạng hứng gần 400 dư chấn sau động đất 7 độ, 16 người thiệt mạng: Hơn 5.000 người chạy đua cứu hộ trong giá rét âm 9 độ

Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đang được triển khai tại khu vực Nagqu, phía tây nam Tây Tạng, Trung Quốc, sau trận động đất mạnh 7 độ xảy ra hôm thứ Năm, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 76 người bị thương.

Người dân nỗ lực giải cứu những người mắc kẹt trong ngôi nhà đổ sập sau trận động đất tại Nagqu, Tây Tạng, Trung Quốc (Ảnh: AP)

Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, gần 400 dư chấn đã được ghi nhận kể từ trận động đất chính. Một số dư chấn có cường độ từ 4,3 đến 5,2, làm gia tăng nguy cơ sập đổ các công trình bị hư hại và gây thêm thương tích cho người dân.

Trận động đất được xác định có tâm chấn tại thị trấn Maru, huyện Drachen, thuộc khu vực Nagqu, một vùng cao nguyên ở Tây Tạng. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Trung Quốc kể từ tháng 1/2024.

Hơn 5.000 người tham gia cứu hộ

Theo thông tin được công bố tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu, hơn 5.000 người đã được huy động tham gia công tác tìm kiếm và cứu hộ, bao gồm lực lượng từ ba quận địa phương, cảnh sát và quân đội.

Ông Dunzhu, quyền thị trưởng Nagqu, cho biết các đội cứu hộ đã hoàn thành ba vòng tìm kiếm từng nhà tại tất cả các ngôi làng trong khu vực bị ảnh hưởng tính đến tối thứ Sáu.

Quy mô thiệt hại ban đầu cũng dần được xác định. Ít nhất 339 ngôi nhà đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng. Trận động đất còn làm gián đoạn nguồn cung cấp điện, thông tin liên lạc và gây hư hại nhiều tuyến đường. Một số đoạn quốc lộ bị ảnh hưởng bởi đá lở, khiến hoạt động di chuyển và tiếp cận các khu vực bị nạn gặp khó khăn.

Học sinh ngủ ngoài sân trường sau trận động đất tại Nagqu, Tây Tạng, Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Đến sáng thứ Sáu, nguồn điện đã được khôi phục cho gần 2.000 hộ gia đình. Trong khi đó, các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi nguy cơ sập nhà và sạt lở đá do những dư chấn có thể xảy ra.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đang tạo thêm áp lực cho lực lượng cứu hộ. Nhiệt độ tại khu vực dự kiến giảm xuống khoảng âm 9 độ C, trong khi tuyết có thể xuất hiện vào thứ Bảy. Thời tiết giá rét cũng làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của những người phải rời khỏi nhà và ở ngoài trời qua đêm.

Chính quyền đã chuyển đến khu vực bị ảnh hưởng nhiều vật tư cứu trợ, gồm 2.000 nhà lắp ghép, khoảng 3.400 lều, 2.000 giường xếp, đèn pin và quần áo mùa đông.

Người dân chưa dám trở về nhà

Sau trận động đất, nhiều người dân đã phải sơ tán khỏi nhà và tìm nơi trú ẩn tạm thời do lo ngại các công trình tiếp tục sụp đổ.

Một phụ nữ sống gần tâm chấn kể với truyền thông địa phương rằng gia đình cô đang chuẩn bị đi ngủ thì ngôi nhà bất ngờ rung lắc dữ dội. Đồ đạc đổ vỡ khiến cả gia đình hoảng sợ, vội chạy ra ngoài mà không kịp mặc quần áo.

Người phụ nữ cho biết chân cô run lên khi chạy xuống cầu thang và cô đã bật khóc vì quá sợ hãi. Sau trận động đất, nhiều người không dám quay lại nhà, thay vào đó dựng lều dọc đường hoặc ngủ trong ô tô.

Học sinh được bố trí ngủ ngoài trời sau trận động đất do lo ngại các dư chấn có thể khiến những công trình bị hư hại tiếp tục sụp đổ (Ảnh: Reuters)

Điều kiện địa hình và độ cao cũng khiến hoạt động tại hiện trường thêm khó khăn. Một số phóng viên địa phương phải sử dụng ống thở oxy qua mũi khi đưa tin từ khu vực bị ảnh hưởng.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 22h33 ngày thứ Năm theo giờ địa phương, với tâm chấn cách Nagqu khoảng 191 km về phía đông đông bắc. Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 18 km, tại khu vực vùng cao thưa dân cư ở phía bắc Tây Tạng.

Nagqu nằm cách Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng, hơn 300 km về phía bắc.

Tây Tạng và các khu vực lân cận từng hứng chịu nhiều trận động đất gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Tháng 1/2025, một trận động đất xảy ra tại huyện Tingri, phía bắc núi Everest, khiến ít nhất 126 người thiệt mạng.

Trước đó, trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại Yushu, tỉnh Thanh Hải, vào năm 2010 đã khiến ít nhất 2.698 người thiệt mạng và gần 300 người mất tích.

Trong bối cảnh gần 400 dư chấn đã được ghi nhận, công tác tìm kiếm người sống sót, hỗ trợ người dân sơ tán và cung cấp nơi trú ẩn tiếp tục là những nhiệm vụ cấp thiết tại khu vực bị ảnh hưởng.

Nguồn: The Independent, PBS