Taylor Swift chính thức thành tỷ phú: Khối tài sản lên đến tận 27.000 tỷ đồng, bất động sản trải khắp nước Mỹ

Vào ngày 26/10 (giờ Mỹ), Bloomberg thông báo Taylor Swift đã trở thành tỷ phú đô la sau thành công của tour diễn The Eras Tour. Theo báo cáo, nữ ca sĩ có tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ đô la (khoảng 27.000 tỷ đồng).

Đáng chú ý, Taylor Swift tích lũy khối tài sản này chỉ nhờ những hoạt động âm nhạc. Cô không lấn sân kinh doanh mỹ phẩm và thời trang như những tỷ phú làng giải trí khác là Rihanna, vợ chồng Beyoncé - Jay-Z.

Taylor Swift trở thành tỷ phú chỉ nhờ hoạt động âm nhạc

Trước Taylor Swift, Rihanna và vợ chồng Beyoncé - Jay-Z cũng trở thành tỷ phú. Tuy nhiên nguồn thu của họ còn đến từ kinh doanh mỹ phẩm và thời trang

Taylor Swift ra mắt làng giải trí từ năm 2004 và nhanh chóng gặt hái được thành công với biệt danh "công chúa nhạc đồng quê". Nữ ca sĩ dần chuyển hướng sang nhạc Pop và giành được tới 12 giải Grammy, là chủ nhân hoạt hit đình đám và tour diễn cháy vé.

Theo công ty nghiên cứu AskPro, tour diễn The Eras Tour đã thu về đến 2,2 tỷ đô la (khoảng 54.000 tỷ đồng) doanh thu bán vé chỉ ở Bắc Mỹ. Taylor Swift đi đến đâu là kích cầu nền kinh tế đến đó, kéo theo hàng loạt du khách dẫn đến nhu cầu dịch vụ tăng cao. Tour diễn này chưa kết thúc và vẫn sẽ tiếp diễn trong năm 2024.

The Eras Tour của Taylor Swift đem về nguồn thu khủng

Taylor Swift tích lũy được khối tài sản khổng lồ và cũng rất biết cách tiêu tiền. Danh mục đầu tư bất động sản của nữ ca sĩ có tổng giá trị 80 triệu đô la (1966 tỷ đồng). Chủ nhân bản hit You Belong With Me sở hữu căn hộ ở Nashville, biệt thự ở Beverly Hills, biệt thự ven biển ở đảo Rhode, tòa nhà trị giá 40 triệu đô la (983 tỷ đồng) ở New York. Nữ ca sĩ còn được đồn đoán sở hữu chuyên cơ phản lực tư nhân Dassault trị giá 26 triệu đô la (639 tỷ đồng).

Taylor Swift còn cực kỳ hào phóng quyên góp từ thiện. Nữ ca sĩ hỗ trợ tiền cho các tổ chức và cá nhân sau thảm họa thiên nhiên, thành lập Trung tâm giáo dục mang tên mình, trao học bổng cho các trường công lập ở New York. Ngoài ra nữ ca sĩ còn nhiều lần quyên góp nhỏ lẻ và trực tiếp giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Ngay trong chuyến lưu diễn The Eras Tour , Taylor Swift cũng quyên góp cho các ngân hàng thực phẩm trên khắp nước Mỹ.

Taylor Swift sở hữu nhiều bất động sản trên khắp nước Mỹ

Nguồn: Bloomberg