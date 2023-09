Taylor Swift dắt tay Selena Gomez vào top mặc đẹp tại VMAs 2023, Doja Cat mất điểm vì váy "tơ nhện"

Demi Lovato xuất hiện với trang phục đầy cá tính, phá cách. Nữ ca sĩ diện diện trang phục all black, kết hợp mẫu áo choàng da bản to đệm vai cùng váy ngắn. Chủ nhân hit Cool For The Summer càng thêm phóng khoáng, cool ngầu với kiểu tóc bóng mượt đặc trưng cùng móng tay và giày ton sur ton. Tuy nhiên, cũng chính mẫu áo khoác độc lạ này đã khiến cô mất điểm trang phục vì làm lấp đi hoàn toàn chiếc váy bên trang và dìm dáng đáng kể