Taylor Swift trở thành tỷ phú ở tuổi 34: Làm được điều Michael Jackson không thể, hiện tượng thế kỷ Eras Tour giúp ‘rót’ thêm 4,3 tỷ USD vào GDP Mỹ

Eras Tour là chuyến lưu diễn có quy mô khổng lồ nhằm tri ân mốc thời gian vàng son trong sự nghiệp 17 năm lừng lẫy của Taylor Swift. Rất nhiều điều để nói về tour diễn từ âm nhạc, trang phục đến quá trình sản xuất… song tác động về kinh tế được cho là nổi bật hơn cả. Phiên bản điện ảnh của Eras Tour hiện cũng đang thống trị loạt phòng vé.

Taylor Swift có mặt ở khắp mọi nơi và 2023 có lẽ là năm trọng đại nhất trong sự nghiệp kéo dài gần 2 thập kỷ của nữ ca sĩ: cô chính thức trở thành tỷ phú.

Theo Forbes, Taylor Swift hiện ngang hàng với Rihanna, người đã trở thành tỷ phú từ năm 2021. Nhiều năm nay, Rihanna kinh doanh mỹ phẩm, thời trang. Ca sĩ Jay Z và Beyoncé cũng thành tỷ phú hồi năm 2017.

Theo Bloomberg News, thành công của Eras Tour — một sự kiện quy mô Super Bowl đã phá vỡ nhiều kỷ lục và gây ra ‘cơn sốt’ vé. Ở Seattle, việc các Swifties (người hâm mộ của Taylor) nhảy nhót theo nhạc thậm chí còn gây ra hoạt động địa chấn tương đương một trận động đất nhỏ. Hiện tài sản ròng của ngôi sao nhạc pop lên tới hơn 1 tỷ USD - thành quả mà hiếm ca sĩ solo nào có thể đặt được.

Khả năng sáng tác xuất sắc, các hợp đồng liên quan đến streaming và quyết định khôn ngoan đã giúp Taylor Swift tạo ra sức ảnh hưởng lớn về mặt tài chính vào đúng thời điểm các nghệ sĩ dần mất đi sức ảnh hưởng trong ngành. Sự mến mộ và nhiệt tình đã ‘quyến rũ’ hàng triệu fan hâm mộ cuồng nhiệt - những người coi việc mua bán vòng tay tình bạn đính cườm trước show diễn là ‘nghi thức’.

Theo ước tính từ Bloomberg Economics, Eras Tour giúp bổ sung thêm 4,3 tỷ USD vào GDP Mỹ. Carolyn Sloane, nhà kinh tế lao động tại Đại học Chicago, cho biết: “Ngoài việc là một ca sĩ tài năng, Taylor Swift còn là một nhà kinh tế vĩ đại”.

Tính toán của Bloomberg dựa trên giá trị ước tính của danh mục các sản phẩm âm nhạc, bất động sản cũng như doanh thu từ các hoạt động truyền phát trực tuyến, vé concert… Tờ báo cũng đã cân nhắc bù trừ thuế thu nhập, chi phí tổ chức tour, di chuyển, hoa hồng….

Eras Tour dự kiến sẽ tiếp tục với 9 buổi biểu diễn ở Nam Mỹ vào tháng tới. Sau khi phát hành loạt bài hát trong thời kỳ đại dịch, Taylor Swift thực hiện tour diễn thế kỷ đúng lúc thế giới ‘đói’ nhạc sống. Trên thị trường chợ đen, nhiều người sẵn sàng chi ra số tiền cao mức trung bình 254 USD/vé.

“Một số người bỏ ra hàng ngàn USD để xem Taylor Swift kể cả khi họ sẽ phải gặp khủng hoảng về chi phí sinh hoạt”, Enders Analysis viết.

2023 có lẽ là năm trọng đại nhất trong sự nghiệp kéo dài gần 2 thập kỷ của nữ ca sĩ nhạc đồng quê.

Trên New York Post, nhà phân tích tài chính Callie Cox nói mỗi cuối tuần, những thành phố nơi Taylor biểu diễn thu về hàng triệu USD. Khách du lịch đổ về nhiều hơn bình thường, dẫn đến nhu cầu khách sạn, nhà hàng tăng đột biến.

Trước đó, hồi tháng 7, Taylor Swift còn được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED chỉ đích danh là cú hích cực kỳ mạnh mẽ cho nền kinh tế-văn hóa-xã hội. Chuyến lưu diễn giúp thúc đẩy ngành du lịch của Philadelphia, bất chấp sự ảm đạm của thị trường chung.

“Bất chấp sự phục hồi chậm của ngành du lịch nói chung, tháng 5/2023 là thời điểm doanh thu khách sạn ở Philadelphia tăng mạnh nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Động lực phần lớn đến từ lượng du khách đến xem các buổi hòa nhạc của Taylor Swift”, báo cáo của FED nêu rõ.

FED không phải là tổ chức duy nhất ca ngợi Eras Tour. Rất nhiều nhà phân tích đã chỉ ra sự thúc đẩy của nó đối với ngành du lịch Philadelphia nói riêng và toàn nước Mỹ nói chung. Thuật ngữ “Swift Lift” theo đó ra đời nhằm ám chỉ sức ảnh hưởng của sự kiện.

Có nhiều lý do đằng sau sự thành công chưa từng có của Eras Tour. Nora Princiotti, biên tập viên của The Ringer kiêm đồng chủ trì podcast Every Single Album: Taylor Swift, cho rằng chiều sâu và mức độ phổ biến tuyệt đối của âm nhạc Taylor Swift chính là mấu chốt.

“Đây là một chuyến lưu diễn có quy mô khủng. Cô ấy có thể hát không ngừng nghỉ suốt 3 tiếng rưỡi, liên tục từ bài này đến bài khác”, Nora Princiotti nói.

Ngoài ra, không thể không kể đến yếu tố thời gian. Eras Tour diễn ra vào đúng thời điểm thế giới vừa bước qua 2 năm đại dịch đằng đẵng. Đây là lúc nhiều người muốn được đắm chìm và trải nghiệm âm nhạc trực tiếp - một hình thức chi tiêu ‘trả thù’.

“Chúng ta đang ở trong một nền kinh tế trải nghiệm, nơi rất cả mọi người khao khát được ra ngoài và tham gia các sự kiện xã hội. Không có gì ngạc nhiên khi mọi người đổ xô đến show diễn của Taylor”, Alice Enders, chuyên gia phân tích ngành công nghiệp âm nhạc tại Enders Analysis nói.

Sự phát triển của Internet cũng giúp Taylor Swift làm toả sức ảnh hưởng. Công cụ này giúp ca sĩ 34 tuổi có thể giao tiếp dễ dàng với hàng triệu người hâm mộ - điều mà những huyền thoại như Madonna hay Michael Jackson không thể làm.

Theo dữ liệu khảo từ công ty nghiên cứu AskPro, Eras Tour có thể thu về 2,2 tỷ USD doanh thu bán vé ở Bắc Mỹ. Con số chưa từng có này bao gồm doanh thu bán vé của các sự kiện vừa kết thúc ở Los Angeles cộng với chặng diễn thứ hai ở Bắc Mỹ (dự kiến diễn ra vào năm tới). Chuyến lưu diễn theo đó trở thành sự kiện có doanh thu cao nhất từ trước đến nay, theo CNN.

Theo: Bloomberg, Forbes