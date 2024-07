TCBS báo lãi trước thuế 1.612 tỷ đồng quý 2/2024, gấp gần 3 lần cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) quý 2/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) ghi nhận 1.612 tỷ đồng, tăng 39% so với quý 1/2024 và 192% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2024, TCBS đặt mục tiêu LNTT đạt 3.700 tỷ đồng, và như vậy, với kết quả 6 tháng đầu năm 2024, LNTT của TCBS đã vượt 2.772 tỷ đồng, hoàn thành 75% kế hoạch của năm.

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tại 30/06/2024 đã đạt 9% và 16%, tăng lần lượt 3% và 4% so với cùng kỳ năm trước, minh chứng cho khả năng sinh lời bền vững và hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

Tổng giá trị tài sản quản lý (AUM) của TCBS luôn ở mức trên 500 nghìn tỷ đồng. Điều này cho thấy sự tin tưởng của khách hàng vào các giải pháp đầu tư và quản lý tài sản của TCBS, từng bước hiện thực hóa chiến lược trở thành công ty Wealthtech lớn nhất Việt Nam về vốn chủ sở hữu, lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của TCBS.

Mảng môi giới và lưu ký chứng khoán

Thu nhập thuần từ nghiệp vụ môi giới và lưu ký chứng khoán quý 2/2024 đạt 46 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Bước vào năm thứ 2 triển khai chính sách Zero fee, giá trị giao dịch cổ phiếu lũy kế 6 tháng qua TCBS đạt hơn 400 nghìn tỷ đồng, gấp 2,5 lần giá trị giao dịch của 6 tháng cùng kỳ năm ngoái.

TCBS không ngừng cải tiến nền tảng giao dịch, đảm bảo tốc độ, tính bảo mật và sự thân thiện với người dùng. Chính nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và chính sách Zero Fee - miễn phí giao dịch chứng khoán, TCBS đã thu hút được lượng lớn khách hàng mới, khẳng định vị thế tiên phong trong ngành tài chính công nghệ tại Việt Nam. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, nhờ chiến lược đột phá này, TCBS đã thu hút gần 60.000 khách hàng mới cùng với giá trị giao dịch cổ phiếu trung bình trên mỗi khách hàng tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái. Quý 2/2024 tiếp tục đánh dấu quý thứ 3 liên tiếp TCBS duy trì vị trí top 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất trên sàn HOSE đạt 7,45%, tăng 0,89% so với quý trước. Công ty cũng nâng cao thị phần môi giới trên sàn HNX từ 7,8% tại quý 1/2024 lên 7,86%, tiếp tục duy trì vị trí thứ 2.

Mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán

Áp dụng hệ thống Toffee để quản lý phân chia các nhóm khách hàng, mức lãi suất và thời gian áp dụng với từng nhóm, ngay từ đầu năm 2024, TCBS đã ra mắt nhiều chương trình và sản phẩm bổ trợ vay ưu đãi hấp dẫn nhất thị trường như "Giao dịch càng nhiều, vay ưu đãi càng lớn", "Bổ trợ lãi vay Marginsure", "Hè rực rỡ, Giảm hết cỡ". Mức lãi suất cạnh tranh, kèm theo các điều kiện vay linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn để đầu tư và tối đa hóa cơ hội lợi nhuận trên thị trường chứng khoán. Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm 2024, số lượng khách hàng mới giải ngân lần đầu đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ 6 tháng năm trước. Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán (UTTB) cuối quý 2/2024 của TCBS cũng trên đà tăng 24% so với cuối quý 1/2024, thiết lập kỷ lục mới với mốc hơn 24.000 tỷ đồng.

Kết quả là, nghiệp vụ cho vay ký quỹ và UTTB quý 2/2024 ghi nhận thu nhập thuần hơn 629 tỷ đồng, tăng 12% so với quý 1/2024 và 61% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 30% vào tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý.

Mảng ngân hàng đầu tư

Thu nhập thuần mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận 538 tỷ đồng trong quý 2/2024, tăng 140% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 132% so với quý 1/2024.

Triển vọng cho kênh huy động trái phiếu doanh nghiệp vẫn duy trì nhờ sự cải thiện của môi trường vĩ mô khuyến khích các hoạt động đầu tư và huy động vốn dài hạn, môi trường lãi suất thấp được duy trì, và thị trường đã dần làm quen với những quy định mới của Nghị định 65. Trong quý 2/2024, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 117 giao dịch phát hành với tổng giá trị gần 114 nghìn tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào nhóm ngân hàng với gần 85 nghìn tỷ đồng được phát hành. TCBS đóng góp 35% thị phần tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu ngân hàng), với tổng giá trị tư vấn phát hành hơn 10.000 tỷ đồng và tiếp tục nắm giữ vị trí quán quân về thị phần tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu ngân hàng).

Mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu

Nguồn thu lớn nhất của công ty đến từ hoạt động kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu, ghi nhận 868 tỷ đồng thu nhập thuần, tăng 268% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào việc hiện thực hóa lợi nhuận từ một số giao dịch kinh doanh chứng khoán.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiết kiệm tăng nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức thấp, trái phiếu vẫn là một kênh đầu tư được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, TCBS đã thành công phân phối hơn 33 nghìn tỷ đồng trái phiếu sơ cấp đến các nhà đầu tư, tăng trưởng 241% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động phân phối trái phiếu sơ cấp quý 2 duy trì kết quả ngang bằng với quý 1 với doanh số trung bình 200 tỷ đồng/ngày.

Là công ty chứng khoán sở hữu nền tảng thỏa thuận mua bán trái phiếu duy nhất trên thị trường Việt Nam - iConnect, ngày càng nhiều nhà đầu tư đã biết và tìm đến iConnect nhằm tìm kiếm các trái phiếu lãi suất cao, linh hoạt theo kỳ hạn đầu tư và thanh khoản nhanh nhất. Doanh số giao dịch qua iConnect trong quý 2 đạt hơn 2.678 tỷ đồng, tăng 7% so với quý 1/2024, đóng góp vào thanh khoản thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Tình hình tài chính

Tổng tài sản đạt hơn 52 nghìn tỷ đồng tại cuối quý 2/2024, tăng 10% so với cuối quý liền kế trước, nhờ vào tăng dư nợ cho vay ký quỹ và UTTB (đạt hơn 24.000 tỷ đồng), thuộc top các công ty chứng khoán có thị phần cho vay ký quỹ lớn nhất.

Triển khai kế hoạch huy động vốn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của công ty trong năm 2024, trong quý 2/2024 TCBS đã lần đầu tiên tổ chức Roadshow tại Đài Loan (Trung Quốc) và đặc biệt thu hút được sự quan tâm của nhiều tổ chức cấp tín dụng tiềm năng và phù hợp trên thị trường.

TCBS lần đầu tiên tổ chức Roadshow tại Đài Loan

Thành công của Roadshow được thể hiện qua việc vào ngày 12/07/2024, TCBS là công ty chứng khoán duy nhất huy động thành công khoản vay tín chấp không tài sản đảm bảo quy mô kỷ lục trong ngành chứng khoán Việt Nam trị giá 175 triệu USD với 5 định chế tài chính hàng đầu trong khu vực bao gồm Ngân hàng Standard Chartered, Ngân hàng CTBC Bank, Ngân hàng Taipei Fubon Bank, Ngân hàng Taishin International Bank, và Ngân hàng KGI. Với thương vụ này, TCBS đã khẳng định năng lực và vị thế trên trường quốc tế thông qua việc liên tục huy động thành công nhiều hợp đồng vay vốn tín chấp từ các tổ chức tài chính lớn. Tại thời điểm 30/06/2024, dư nợ vay và các khoản phải trả phát sinh lãi ngắn hạn của TCBS đạt hơn 22.439 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối quý 1/2024.

Công ty sẽ tiếp tục tận dụng lợi thế tiềm lực tài chính vững mạnh để phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đầu tư hạ tầng và nền tảng công nghệ tiên tiến nhất cũng như duy trì các chính sách với mức chi phí tốt nhất trên thị trường cho khách hàng như Miễn phí giao dịch Zero Fee, các gói vay margin lãi suất chỉ 0%/năm…

Chủ tịch HĐQT TCBS ông Nguyễn Xuân Minh (bên trái) và Chủ tịch Tập đoàn Standard Chartered ông José Viñals (bên phải)

Cũng trong quý 2/2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 và triển khai việc chia cổ tức 55% bằng tiền mặt. Dựa trên đánh giá về tiềm năng lợi nhuận, sức mạnh của bảng cân đối và tiềm lực về công nghệ hiện có, ban lãnh đạo công ty tự tin duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trên 20%, cũng như đảm bảo các tỷ lệ an toàn tài chính, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Đây là minh chứng cho cam kết không ngừng kiến tạo giá trị vượt trội cho cổ đông của công ty, đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các dấu ấn Wealthtech trong quý 2/2024

Bán niên 2024, hệ thống TCInvest tiếp tục đạt hiệu suất ấn tượng với gần 60 nghìn khách hàng mở tài khoản mới và trung bình 16,1 triệu lượt truy cập mỗi tháng.

Với phương châm luôn lắng nghe luôn thấu hiểu khách hàng, TCBS đã xây dựng mô hình dùng GenAI để tổng hợp hàng trăm nhận xét và phản hồi của khách hàng thành 20 painpoints chính mà khách hàng gặp phải. Từ đó, mô hình xếp hạng các vấn đề quan trọng từ cao đến thấp để TCBS có thể ưu tiên khắc phục sớm, giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của khách hàng tốt hơn theo từng ngày.

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, trong quý 2/2024, TCBS đã go-live gần 200 ticket, nâng tổng lũy kế ticket được phát triển trong bán niên 2024 lên con số ~450.

Ngày 28/06/2024, TCBS đã góp mặt tại sự kiện công nghệ quy mô mang tên "Techcombank Keynote: Tiên phong đổi mới, bứt phá vượt trội" đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên ngân hàng trên nền tảng trí tuệ nhân tạo AI. Tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT TCBS Nguyễn Xuân Minh đã lý giải cho việc TCBS trở thành công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam nhờ "chiến lược Wealthtech" tiên phong. Theo Chủ tịch Xuân Minh, TCBS đã có bước tiến vượt trội trong Digital Marketing và Marketing Automation nhờ sử dụng Machine Learning và GenAI. Hầu hết bộ phận Marketing và Chăm sóc khách hàng đều ứng dụng GenAI như ChatGPT vào công việc hàng ngày, để tạo các email cá nhân hóa, các thông điệp gửi khách hàng, trang đích, tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu sản phẩm, v.v… nhằm nâng cao hiệu suất làm việc và sự sáng tạo của nhân viên.

Chủ tịch HĐQT TCBS Nguyễn Xuân Minh chia sẻ tại sự kiện Techcombank Keynote

Năng lực của TCBS liên tục được khẳng định và đánh giá cao với các giải thưởng danh giá trong và ngoài nước: Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam năm 2024 vinh danh TCBS tại 3 hạng mục giải thưởng: (i) Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu, (ii) Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo, (iii) Dịch vụ môi giới tài chính tiêu biểu; năm 2024 là năm thứ 3 liên tiếp TCBS được FinanceAsia vinh danh "Ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất Việt Nam".



Trong quý 2/2024, HĐQT của công ty đã thông qua Nghị quyết số 012005/24/NQ-HĐQT-TCBS phê duyệt việc thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nội tại địa chỉ tòa nhà Techcombank số 6 Quang Trung, Hà Nội. Đây là một trong số ít những tòa nhà văn phòng hạng A lớn nhất được trao chứng nhận quốc tế cao nhất về Công trình xanh, có vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố Hà Nội, thuận tiện trong việc kết nối với trung tâm tài chính của cả nước. Phù hợp với định hướng phát triển của các công ty, việc thành lập chi nhánh tại tòa nhà 6 Quang Trung sẽ mang đến môi trường làm việc vượt trội, tạo nhiều thuận lợi trong công tác vận hành và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh của công ty.