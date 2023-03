TCBS công bố kế hoạch phát hành 10.000 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ

Theo thông tin vừa được công bố, TCBS trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc phát hành 10.000 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ, qua đó nâng vốn chủ sở hữu lên mức 21.000 tỷ đồng, thuộc những công ty có vốn chủ sở hữu cao nhất ngành. Kế hoạch tăng vốn là một bước quan trọng trong lộ trình đưa TCBS trở thành công ty công nghệ quản lý gia sản (Wealthtech) có quy mô lớn nhất Việt Nam về vốn chủ sở hữu, về lợi nhuận, và hiệu quả hoạt động trong các mảng kinh doanh cốt lõi.



Việc tăng vốn cũng sẽ giúp TCBS khai thác được cơ hội từ thị trường đang ở mức định giá hấp dẫn hiện nay, đồng thời cũng đóng góp lớn cho lợi nhuận cũng như lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) hợp nhất của Techcombank, mang lại giá trị dài hạn cho khách hàng và cổ đông của ngân hàng.

Những năm vừa qua, TCBS luôn đứng trong top đầu các công ty chứng khoán hiệu quả hoạt động cũng như có hệ số an toàn vốn cao. Năm 2022, TCBS ghi nhận tổng doanh thu ở mức 5.218 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 3.057 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty có tổng tài sản 26.091 tỷ đồng, trong đó Vốn chủ sở hữu đạt 10.989 tỷ đồng. Sau kế hoạch tăng vốn này, CAR dự phóng của TCBS sẽ vượt trên 300% (so với mức quy định 220%). Hạn mức cho vay ký quỹ của TCBS sẽ lên trên 40.000 tỷ đồng.

Là tổ chức tiên phong trong mảng Trái phiếu doanh nghiệp, TCBS luôn tự hào về chất lượng và an toàn hàng đầu của các Trái phiếu do công ty tư vấn. Lũy kế từ đầu năm 2022 đến giữa tháng 03/2022, khoảng 113.000 tỷ đồng trái tức và gốc đến hạn, ứng với gần 500 mã trái phiếu do TCBS tư vấn phát hành đã được thanh toán đầy đủ và đúng hạn. Cũng trong tháng 3/2023, TCBS đã cho ra mắt sản phẩm trái phiếu iBond Protect kỳ hạn 1 năm được bảo lãnh thanh toán bởi ngân hàng Techcombank nhằm đáp ứng nhu cầu được bảo vệ an toàn hơn của nhà đầu tư, trong bối cảnh thị trường mới đang trong giai đoạn đầu của quá trình phục hồi.

Khoảng 113.000 tỷ đồng trái tức và gốc đến hạn, ứng với gần 500 mã trái phiếu do TCBS tư vấn phát hành đã được thanh toán đầy đủ và đúng hạn lũy kế 2022 – 3/2023

Song song kế hoạch tăng vốn cổ phần ở trên, TCBS cũng chủ động đẩy mạnh việc đa dạng hóa các nguồn vốn vay tín chấp từ các định chế nước ngoài. Trong bối cảnh nguồn vốn trong nước cho lĩnh vực chứng khoán giảm mạnh nửa cuối năm 2022 do chính sách tiền tệ thắt chặt của Ngân hàng Nhà nước, nguồn vốn vay nước ngoài đã trở thành lựa chọn tối ưu giúp TCBS có thể triển khai các phương án kinh doanh hiệu quả cũng như duy trì chính sách ưu đãi cho khách hàng như Miễn phí giao dịch Zero Fee, ưu đãi vay margin với lãi suất chỉ từ 0,5%/năm.



Nhờ chủ động đa dạng hóa kênh huy động từ những năm trước đây và xây dựng mối quan hệ vững chắc với các định chế quốc tế, TCBS vẫn duy trì được dòng vốn ngoại đáng kể để đảm bảo các hoạt động kinh doanh trong những thời điểm thị trường trong nước biến động.

Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch TCBS chia sẻ: "Với kế hoạch đạt vốn hóa 5 tỷ USD vào năm 2025, TCBS sẽ sử dụng nguồn vốn mới để thúc đẩy các chương trình kinh doanh đột phá, củng cố vị thế dẫn đầu của mảng Wealth tại Việt Nam. Đồng thời, tập trung vào chiến lược Wealthtech bằng cách chuyển đổi số trong mô hình kinh doanh, nghiên cứu khoa học dữ liệu và phát triển các xu hướng công nghệ mới nhất trên thế giới, nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu đầu tư và quản lý gia sản của khách hàng."

TCBS liên tục được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực ở đa dạng các mảng nghiệp vụ Wealthtech, mới đây, TCBS được vinh danh liên tiếp 2 giải thưởng quốc tế công nghệ ở hạng mục Best Data Analytics Project - TCAnalysis (Dự án phân tích dữ liệu tốt nhất - TCAnalysis) và Digital Wealth Manager of the Year (Tổ chức quản lý tài sản kỹ thuật số của năm) tại The Asset Triple A Digital Awards 2023.

TCBS là công ty con thuộc Ngân hàng Techcombank. Không chỉ mạnh về sản phẩm tài chính Wealth đa dạng, TCBS còn là một công ty Wealthtech (tài chính công nghệ) điển hình, tập hợp một lực lượng nhân sự công nghệ thông tin lớn tập trung phát triển TCInvest – một nền tảng Wealthtech tiên tiến và miễn phí giao dịch trực tuyến. TCBS tiên phong theo đuổi chiến lược phát triển hệ thống công nghệ làm nền tảng kinh doanh để trở thành công ty công nghệ sáng tạo hàng đầu trong khu vực.