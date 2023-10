TCBS lãi 2.148 tỷ 9T2023, nhu cầu đầu tư trái phiếu của khách hàng tăng mạnh

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) quý 3/2023 của TCBS đạt 1.148 tỷ đồng, tăng 108% so với quý 2/2023 và 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế LNTT của 9 tháng năm 2023 đạt hơn 2.148 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm (107%). Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 1.268 tỷ đồng, tăng 94% so với quý 2/2023 và tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ CIR ở mức 9% - giảm lần lượt 6% và 4% so với quý 2/2023 và cùng kỳ năm ngoái, nhờ vào tăng trưởng doanh thu vượt bậc và tối ưu hóa chi phí.



Vốn chủ sở hữu (VCSH) tại cuối tháng 9/2023 đạt 22.960 tỷ đồng, tăng 4% so với quý 2/2023. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) duy trì lần lượt ở mức 12% và 6% so với quý 2/2023. TCBS đang đầu tư mạnh vào công nghệ và tập trung phát triển mảng nghiệp vụ sản phẩm Wealth thêm đa dạng, an toàn và bền vững nhằm hoàn thiện hệ sinh thái Wealthtech (tài chính công nghệ) để trở thành Nhạc trưởng của dòng chảy vốn tại Việt Nam với mục tiêu vốn hóa 5 tỷ USD cho tầm nhìn 5 năm từ 2021-2025.

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

Mảng môi giới chứng khoán: Trong quý 3/2023, doanh thu nghiệp vụ môi giới và lưu ký chứng khoán đạt 160 tỷ đồng, tăng 30% so với quý liền trước nhờ giá trị giao dịch cổ phiếu qua Công ty tăng 88%. Thanh khoản bình quân trong giai đoạn này tiếp tục cải thiện đáng kể, đạt khoảng 24.500 tỷ đồng/ngày, tăng hơn 90% so với quý 2/2023. Thị phần môi giới chứng khoán của Công ty tiếp tục duy trì vị trí thứ 4 với 6,8%, tăng 1,29% so với quý 2/2023. Đây là quý thứ 3 liên tiếp TCBS có sự gia tăng mạnh về thị phần so với quý liền trước.

Công ty tự tin sẽ hoàn thành hệ thống tích hợp với KRX trước thời hạn quy định của Ủy ban chứng khoán tháng 12/2023, qua đó sẽ đưa ra các tính năng vượt trội cho khách hàng của TCBS như có thể thực hiện giao dịch trong ngày.

Mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán: Thu nhập lãi các khoản cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 424 tỷ đồng tăng trưởng 6% so với quý 2/2023 và 15% so với cùng kỳ năm 2022. Trong quý 3/2023, cùng đồng hành với nhà đầu tư, Công ty đã đưa ra mức lãi suất cho vay hấp dẫn, đồng thời liên tục ra đưa ra nhiều chương trình khuyến mại như "Vay ưu đãi, lãi tri ân", "Rực rỡ thu vàng, rộn ràng vay ưu đãi", các gói vay linh hoạt T3, T5 nhằm thu hút và khuyến khích nhà đầu tư tham gia giao dịch ký quỹ để gia tăng lợi nhuận đầu tư với lãi suất chỉ từ 9,9%/năm.

Trong điều kiện thị trường có nhiều diễn biến khó lường, TCBS luôn áp dụng các quy định về cấp margin cho cổ phiếu, việc đánh giá, sàng lọc, điều chỉnh các tỷ lệ quản lý rủi ro, hạn mức được thực hiện với tần suất hàng ngày hoặc ngay khi thị trường có các diễn biến bất lợi. Với chính sách quản trị rủi ro thận trọng và hệ thống quản lý rủi ro cho vay margin tự động, TCBS tự tin tăng trưởng số dư cho vay giúp khách hàng tối đa hóa cơ hội lợi nhuận trên thị trường chứng khoán.



Mảng ngân hàng đầu tư: Mảng ngân hàng đầu tư trong quý 3/2023 ghi nhận doanh thu 325 tỷ đồng (tăng trưởng Q/Q và N/N lần lượt là 45% và 55%).

Sau những chính sách nhằm gỡ nút thắt trong thị trường vốn của Chính phủ, đặc biệt là trái phiếu và vốn vay ngân hàng, TCBS đã nắm bắt nhanh các cơ hội và các chính sách mới để tiếp tục tham gia thu xếp vốn và tư vấn giải pháp tài chính cho các doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường vốn bắt đầu sôi động trở lại cùng với việc đưa vào hoạt động hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ của HNX, đem lại tính minh bạch cho thị trường. Lũy kế 9 tháng năm 2023, TCBS đã tư vấn phát hành hơn 58 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tiếp tục giữ vững thị phần số 1 về tư vấn phát hành trên thị trường với 63% (không bao gồm trái phiếu do các ngân hàng phát hành).

Mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu: Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiết kiệm quý 3/2023 duy trì ở mức thấp, khách hàng có nhu cầu tìm kiếm các kênh đầu tư an toàn và có mức sinh lợi cao hơn lãi suất tiết kiệm. Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, TCBS luôn đề cao sự an toàn trong đầu tư để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Thực tế, tất cả các khách hàng cá nhân đầu tư trái phiếu do Công ty phân phối tới nay đều đã được thanh toán gốc và lãi đúng hạn do đó TCBS đã tạo niềm tin cho khách hàng vào Công ty. Trong năm 2023, TCBS cũng ra mắt sản phẩm trái phiếu iBond Protect được bảo lãnh thanh toán bởi Ngân hàng Techcombank, kết hợp cùng 3 lớp bảo vệ trái phiếu an toàn. Lũy kế từ lúc sản phẩm ra mắt đến hết quý 3/2023, đã có 7.344 tỷ đồng trái phiếu iBond Protect được phân phối thành công đến hơn 2.565 khách hàng cá nhân.

TCBS là một trong những tổ chức tư vấn tiên phong đăng ký thành công trái phiếu trên sàn giao dịch tập trung của HNX chính thức hoạt động từ ngày 19/7/2023, qua đó góp phần tăng tính minh bạch và thanh khoản cho đầu tư trái phiếu phát hành riêng lẻ,

Nhờ sự tin tưởng của khách hàng, doanh số phân phối trái phiếu bán lẻ sơ cấp trong Q3 2023 tiếp tục tăng mạnh, đạt hơn 12 nghìn tỷ tăng 71% so với quý 2/2023. Bên cạnh đó, TCBS cũng chủ động tối ưu hóa bảng cân đối, tận dụng các cơ hội đầu tư trên thị trường. Nhờ đó, doanh thu kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu quý 3/2023 tăng trưởng ấn tượng 134% so với quý liền trước và 118% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phân tích tình hình tài chính

Tổng tài sản đạt 38,4 nghìn tỷ đồng tại 30/9/2023, tăng 10% so với cuối quý trước và tăng 33% so với cuối quý 3/2022. Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 12.827 tỷ đồng tăng 26% so với cuối quý 2/2023. Dư địa mở rộng cho vay ký quỹ luôn dồi dào khi TCBS luôn bám sát các biến động của thị trường và sẵn sàng nguồn vốn để cung cấp cho nhu cầu vay của khách hàng lên mức tối đa trong phạm vi khẩu vị rủi ro chấp nhận của Công ty.

Tài sản tài chính đạt 16.612 tỷ đồng, tăng 12% so với thời điểm cuối quý trước. Danh mục tài sản tài chính bao gồm danh mục cổ phiếu, trái phiếu và các chứng chỉ tiền gửi và chứng chỉ quỹ phục vụ cho các hoạt động kinh doanh nguồn vốn và phân phối trên thị trường bán lẻ.

Trong quý 3/2023, TCBS tiếp tục nâng cao năng lực huy động vốn thông qua việc phát hành thành công 700 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ, nâng tổng số dư nợ trái phiếu tại 30/9/2023 lên 1.289 tỷ đồng, tăng 118% so với cuối quý trước. Dư nợ vay đạt 13.142 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối quý 2/2023. Công ty luôn chú trọng đa dạng nguồn vốn huy động cho các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu nhưng vẫn đảm bảo thanh khoản và sức khỏe tài chính ổn định và bền vững qua việc duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tại 30/9/2023 đạt ~ 314% (cao hơn 1,74 lần so với mức quy định theo luật pháp là 180%)

Khách hàng và dấu ấn kinh doanh khác trong quý 3/2023

Tháng 9/2023, TCBS cho ra mắt Basic Mode – Chế độ đặt lệnh cổ phiếu cơ bản trên TCInvest giúp cá nhân hóa trải nghiệm của Nhà đầu tư. Công ty vẫn đang tiếp tục duy trì chính sách Zero Fee - Miễn phí giao dịch cổ phiếu, phái sinh, chứng quyền và chứng chỉ quỹ niêm yết cho khách hàng. Cùng với đó, TCBS cũng ra mắt tính năng mở tài khoản doanh nghiệp online trên TCInvest, trở thành công ty chứng khoán tiên phong tại Việt nam có tính năng này trên thị trường.

Quý 3/2023, điểm Microsoft Secure Score (MSS) của TCBS tiếp tục duy trì ở hạng cao, đạt ~85/100, gấp đôi điểm trung bình các tổ chức tương tự được MSS đánh giá (~42 điểm).

Các giải thưởng quốc tế hạng mục công nghệ TCBS được vinh danh năm 2023: "Công nghệ xuất sắc Châu Á" tại Asian Technology Excellence Awards, "Ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất" tại FinanceAsia Country Awards, "Tổ chức quản lý gia sản của năm" và "Dự án phân tích số liệu tốt nhất" tại The Asset Triple A Digital Awards.