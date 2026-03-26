TCBS sắp chi hơn 1.150 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024

Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS, MCK: TCX, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông.

Theo đó, TCBS dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 8/4/2026, ngày thanh toán dự kiến 8/5/2026.

Với hơn 2,3 tỷ cổ phiếu TCX đang lưu hành trên thị trường, TCBS dự kiến sẽ phải chi khoảng gần 1.155,8 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty tại ngày 31/12/2024.

Tại báo cáo quản trị năm 2025 của TCBS cho thấy, tính đến thời điểm ngày 31/12/2025, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đang sở hữu hơn 1,8 tỷ cổ phiếu TCX (tỷ lệ 79,824%), qua đó dự kiến sẽ nhận về khoảng gần 922,5 tỷ đồng tiền cổ tức từ TCBS.

Trong một diễn biến khác, mới đây Chủ tịch HĐQT của TCBS đã phê duyệt chủ trương thực hiện phương án vay hợp vốn nước ngoài không có tài sản bảo đảm với giá trị cam kết lên đến 488 triệu USD (tương đương khoảng 12.800 tỷ đồng).

Các ngân hàng Cathay United Bank Co., Ltd., Ngân hàng CTBC Bank Co., Ltd., Ngân hàng Landesbank Baden-Wuerttemberg, Mizuho và Mizuho Bank, Ltd. và Ngân hàng Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. là các bên được chỉ định thu xếp, bảo lãnh cho vay và dựng sổ khoản vay. Ngoài ra, Ngân hàng Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. cũng sẽ giữ vai trò đại lý tín dụng.

HĐQT của TCBS giao Ban Tổng Giám đốc đánh giá, đề xuất và thực hiện phương án vay vốn theo chủ trương đã được phê duyệt nêu trên.

Trước đó, ngày 2/3/2026, TCBS đã hoàn tất phân phối 275.475 cho 22 người lao động. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong quý I-II/2026.

Phương án phát hành này đã được cổ đông TCBS thông qua bằng văn bản hồi cuối tháng 12/2025.

Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp cổ phiếu được mua lại theo quy định của pháp luật.

Hoàn tất đợt phát hành này, TCBS tăng vốn điều lệ thêm 2,75 tỷ đồng lên mức 23.115,8 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư cho hoạt động tự doanh.



