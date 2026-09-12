Tecco Elite City: Mở lối an cư với chính sách mua nhà trả góp không áp lực lãi vay

Với chính sách chỉ từ 40% nhận nhà ở ngay, phần còn lại trả góp kéo dài tới khoảng 12 năm, cơ hội sở hữu căn hộ đang trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết với những người đang tìm kiếm một chốn an cư tại Thái Nguyên.

Ảnh thực tế dự án Tecco Elite City (P. Quyết Thắng, Thái Nguyên)

Trong những năm gần đây, Thái Nguyên đang chứng kiến tốc độ phát triển mạnh mẽ về công nghiệp, đô thị và hạ tầng. Sự gia tăng của các khu công nghiệp, lực lượng lao động, chuyên gia cùng nhu cầu học tập, làm việc tại địa phương đang kéo theo nhu cầu ngày càng rõ nét về một nơi ở ổn định, thuận tiện và chất lượng.

Tuy nhiên, với nhiều người, bài toán mua nhà không chỉ nằm ở giá bán. Điều khiến khách hàng cân nhắc nhiều hơn là cần chuẩn bị bao nhiêu vốn ban đầu, dòng tiền hàng tháng có phù hợp hay không và việc sở hữu nhà có tạo áp lực tài chính quá lớn hay không.

Trong bối cảnh đó, chính sách bán hàng mới của Tecco Elite City đang tạo thêm một hướng tiếp cận đáng chú ý cho những người có nhu cầu an cư tại Thái Nguyên: giảm áp lực vốn ban đầu, kéo giãn tiến độ thanh toán và tạo điều kiện để khách hàng chủ động hơn với dòng tiền. Theo chính sách hiện hành, khách hàng chỉ cần chuẩn bị 15% giá trị căn hộ, tương đương khoảng 360 triệu đồng, đã có thể bắt đầu hành trình sở hữu căn hộ tại Tecco Elite City.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc tiến độ thanh toán được kéo giãn. Đến khi nhận nhà vào cuối năm 2026, khách hàng đóng tiếp 25% giá trị căn hộ, tổng vốn tự có là 40%. Phần còn lại khách hàng được trả góp tiền gốc từ 12 triệu/tháng cho căn hộ 2 phòng ngủ, 15 triệu/tháng đối với căn hộ 3 phòng ngủ đến khi hoàn tất 100% giá trị căn hộ.

Theo tính toán, với phương án thanh toán này khách hàng sẽ được giãn thời gian trả góp rất dài lên tới khoảng 12 năm mà hoàn toàn không cần phải vay ngân hàng, không phải lo lắng về việc trả lãi suất thả nổi sau thời gian ưu đãi.

Đặc biệt, với những khách hàng hiện vẫn đang phải đi thuê nhà, phương án này càng có ý nghĩa khi khoản tiền vốn dùng để chi trả tiền thuê mỗi tháng nay có thể được chuyển hóa thành dòng tiền trả góp cho chính tài sản của mình – vừa có chỗ ở ổn định, vừa từng bước tích lũy tài sản lâu dài. Ngoài ra, khách hàng mua nhà thời điểm này cũng được tặng gói hoàn thiện nội thất liền tường cao cấp tới 100 triệu đồng.

Ông Trần Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đông Bắc Bộ Homes nhận định, khách hàng hiện nay không chỉ quan tâm đến giá bán mà đặc biệt chú trọng phương thức thanh toán và khả năng cân đối dòng tiền. Khi chính sách được thiết kế phù hợp, khách hàng có thể chủ động hơn trong kế hoạch tài chính, đồng thời hạn chế áp lực phải huy động một lượng vốn lớn trong thời gian ngắn.

Lựa chọn phương án thanh toán này khi mua căn hộ tại Tecco Elite City, chị Nguyễn Thị Phương (Xã Phú Lương, Thái Nguyên) cho biết: "Thực sự nếu không có chính sách này chắc tôi cũng sẽ chưa đủ tài chính để có thể quyết định mua. Với phương án thanh toán như hiện tại, gia đình tôi chỉ cần chuẩn bị một khoản vốn ban đầu vừa phải, sau đó có thể chủ động thanh toán từng tháng từ nguồn thu nhập của mình. Quan trọng là không phải vay một khoản lớn từ ngân hàng và chịu thêm áp lực lãi suất trong nhiều năm, tôi rất hạnh phúc khi gia đình đã có thể sở hữu căn hộ mới khang trang, an ninh và tiện nghi hơn."

Tọa lạc tại mặt tiền đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên, ngay gần lối lên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, Tecco Elite City sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện tới trung tâm thành phố, các trường học, đại học, bệnh viện và hệ thống dịch vụ – thương mại hiện hữu.

Dự án gồm 6 tòa tháp cao 32 tầng, kiến tạo một không gian sống hiện đại với hệ sinh thái tiện ích đa dạng đã hiện hữu như rạp chiếu phim, bể bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em trong nhà, quảng trường, café, siêu thị, nhà hàng, cảnh quan cây xanh cùng 3 tầng hầm để xe liên thông. Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư tiện nghi của cư dân hiện đại, Tecco Elite City còn sở hữu những lợi thế để trở thành tài sản có giá trị khai thác lâu dài, đón đầu nhu cầu nhà ở ngày càng gia tăng tại Thái Nguyên.

Chính sách an cư thảnh thơi tại Tecco Elite City được nhiều người dân Thái Nguyên đón nhận (Ảnh ĐXMB)

Anh Nguyễn Tiến Phong, cư dân Khu đô thị Tecco Elite City, tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ: "Tôi lựa chọn Tecco Elite City bởi vị trí thuận tiện, kết nối nhanh với cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, di chuyển vào trung tâm thành phố hay về Hà Nội đều dễ dàng. Tôi cũng rất hài lòng với không gian sống khang trang, thoáng đãng, sân chơi rộng rãi và cộng đồng cư dân thân thiện, hòa đồng."

Với chính sách tài chính linh hoạt, vốn ban đầu vừa sức cùng thời gian thanh toán kéo dài, Tecco Elite City đang mở ra cơ hội an cư thực tế hơn cho người dân Thái Nguyên.

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