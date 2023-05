Techcombank đã bán tòa nhà Hội sở cũ ở 191 Bà Triệu, thu lãi 730 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 của Techcombank cho thấy ngân hàng ghi nhận lãi từ hoạt động khác tăng tới 116% so với cùng kỳ và đạt 1.057 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập đột biến đến từ việc bán bất động sản đầu tư của ngân hàng.

Cụ thể, thu nhập từ bán bất động sản đầu tư quý 1/2023 đạt 1.775 tỷ đồng và chi phí bán bất động sản đầu tư là 1.044 tỷ. Trước đó, quý 1/2022, ngân hàng không ghi nhận thu chi từ hoạt động này.

Được biết, Techcombank đã ghi nhận khoản lãi 730 tỷ đồng từ việc bán toà nhà Hội sở cũ Techcombank Tower ở Bà Triệu trong quý 1 năm nay.

Tòa nhà này trước đây là tòa tháp B Vincom Bà Triệu, được Techcombank mua lại từ Vingroup năm 2011 và sau đó đổi tên thành Techcombank Tower, được ngân hàng sử dụng làm Hội sở chính từ năm 2012 đến 2022.

Đầu năm 2023, Techcombank cũng cho biết đã chính thức chuyển trụ sở chính về địa chỉ mới. Cụ thể, địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng chuyển từ số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đến trụ sở mới là số 6 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Tòa nhà trụ sở mới có vị trị đắc địa tại trung tâm thành phố, với 2 mặt tiền đường Quang Trung giao Lý Thường Kiệt tại quận Hoàn Kiếm.

Tòa nhà Techcombank tại số 6 phố Quang Trung có kết cấu 22 tầng nổi và 5 tầng hầm (trong đó gồm 20 tầng văn phòng). Tầng trệt là khu thương mại, từ tầng 1 – 12 là văn phòng Techcombank, tầng 13 – 20 là văn phòng cho thuê với tổng diện tích 8.104 m2, tầng 21 và 22 là nhà hàng cao cấp đạt Michellin Starred Chef. Tổng diện tích sàn sử dụng là 36.355 m2.

Trong 30 năm qua, Techcombank đã có khá nhiều lần thay đổi Trụ sở chính. Năm 1993, ngân hàng được thành lập với địa chỉ Trụ sở tại 24 phố Lý Thường Kiệt, Tp. Hà Nội. Đến 1998 ngân hàng chuyển sang tòa nhà tại 15 Đào Duy Từ. Năm 2006, Techcombank lại "chuyển nhà" sang 72 Bà Triệu rồi sau đó bán lại tòa nhà này cho VietBank vào năm 2012. Sau đó, ngân hàng dời sang 191 Bà Triệu để đáp ứng quy mô nhân sự nhiều hơn và đến hiện tại tiếp tục có trụ sở mới tại số 6 Quang Trung.

Việc ghi nhận khoản thu nhập bất thường khi bán lại Hôi sở cũ đã góp phần tích cực vào kết quả kinh doanh quý 1/2023 của Techcombank. Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 1/2023 đạt 5.600 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ và tăng 18,5% so với quý 4/2022.

Tính đến cuối tháng 3 năm nay, tổng tài sản của Techcombank đạt 723,5 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2022. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 9,3% so với đầu năm. Tiền gửi của khách hàng tăng 8,1%.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng theo Basel II ở mức 15% vào cuối quý 1 năm 2023, tiếp tục duy trì vị thế đầu ngành và cao hơn gần gấp đôi so với yêu cầu tối thiểu 8,0% của trụ cột I, Basel II. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) ở mức 0,85%, thuộc nhóm thấp nhất trong hệ thống.