Techcombank lãi 5.600 tỷ đồng trong quý 1/2023, tỷ lệ nợ xấu chỉ 0,85%, dự phòng bao nợ xấu đạt gần 134%

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – mã chứng khoán TCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2023.

Theo báo cáo, thu nhập từ dịch vụ của Techcombank tiếp tục tăng trưởng tốt trong 3 tháng đầu năm, với đóng góp tích cực từ mảng thư tín dụng (LC), dịch vụ thẻ, tiền mặt và thanh toán. Cụ thể, thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,2 nghìn tỷ đồng, trong đó thu phí từ dịch vụ thẻ đạt 455 tỷ đồng (tăng 303,3% so với cùng kỳ; Số lượng giao dịch tiếp tục tăng trưởng bền vững (32,5% so với cùng kỳ) trong khi nhu cầu “mua trước, trả sau” cũng tăng lên rõ rệt ở mức 154% so với cùng kỳ.

Thu nhập lãi thuần (NII) đạt 6,5 nghìn tỷ đồng, giảm 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do biên lãi thuần (NIM, tính trong 12 tháng gần nhất) giảm xuống mức 4,6% trong bối cảnh chi phí đầu vào cao trong khi ngân hàng phải hỗ trợ khách hàng bằng các gói tín dụng ưu đãi. Ngân hàng cho biết đã linh hoạt điều chỉnh lãi suất để hỗ trợ khách hàng tiếp tục thực hiện tốt các nghĩa vụ nợ trong thời kỳ thanh khoản khó khăn. Với kỳ vọng lãi suất điều điều hành tiếp tục giảm và thanh khoản thị trường được cải thiện, biên lợi nhuận kinh doanh và các điều kiệu cho vạy cũng sẽ nới lỏng dần vào nửa cuối năm. Khi đó, Ngân hàng có thể sử dụng các chính sách giá linh hoạt để bù đắp các khoản sụt giảm thu nhập từ lãi ở thời điểm hiện tại.

Ở mảng trái phiếu, riêng tháng 3/2023 ghi nhận tăng trưởng khối lượng trái phiếu phát hành, giúp nâng tổng khối lượng toàn quý lên 29 nghìn tỷ đồng, so với gần 4 nghìn tỷ trái phiếu phát hành trong quý 4/2022. Đây là một tín hiệu tốt cho thấy có sự hồi phục của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, dù phí dịch vụ ngân hàng đầu tư chỉ đạt 284 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ năm trước.

Thu phí từ dịch vụ bảo hiểm đạt 194 tỷ đồng, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng từ sự thay đổi khẩu vị rủi ro của khách hàng.

Ngân hàng cũng ghi nhận 721 tỷ đồng thu nhập từ các hoạt động khác.

Chi phí hoạt động trong quý 1 năm nay tăng nhẹ 4,6% so với cùng kỳ, lên mức 3,1 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm về mức 33,8%.

Tuy nhiên Ngân hàng tiếp tục đầu tư vào số hóa và công nghệ điện toán đám mây, dẫn tới chi phí khấu hao tài sản cố định tăng 47% so với cùng kỳ, và chi phí công nghệ thông tin tăng 170%. Theo lãnh đạo Techcombank, những khoản đầu tư này đã giúp Ngân hàng tiếp tục nâng cao năng suất lao động của nhân viên.

Cũng theo báo cáo tài chính, tính đến cuối quý 1 năm nay, Tổng tài sản của Techcombank đạt 723,5 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Dư nợ cho vay khách hàng tăng 9,3% so với đầu năm. Trong đó cho vay khách hàng cá nhân tăng 28,9% so với cùng kỳ năm ngoái, dù giảm nhẹ 1,9% so với quý trước, do thị trường bất động sản kém khả quan và lãi suất cao làm sụt giảm nhu cầu tín dụng. Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp (bao gồm cho vay và trái phiếu doanh nghiệp) tăng 4% so với cùng kỳ và tăng 19,6% so với quý trước, phản ánh nhu cầu tín dụng của nhóm khách hàng doanh nghiệp vẫn duy trì mạnh mẽ.

Tiền gửi của khách hàng cuối quý 1 đạt 387,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so với đầu năm và tăng 17,8% so với cùng kỳ. Trong đó, số dư tiền gửi có kỳ hạn đạt 263,3 nghìn tỷ đồng (tăng 16,5% so với quý trước, và 61,3% so với cùng kỳ. Số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 124,1 nghìn tỷ (tăng 6,3% so với quý trước và giảm 25,1% so với cùng kỳ). Ngân hàng lý giải, CASA giảm trong bối cảnh lãi suất toàn cầu tăng và thanh khoản hệ thống thắt chặt tại Việt Nam từ nửa cuối năm 2022 khiến lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tăng cao, tỷ lệ CASA không chỉ của Techcombank mà toàn thị trường cũng tiếp tục giảm.

Nguồn vốn của Ngân hàng được quản trị chặt chẽ. Tỷ lệ dự nợ cho vay so với tổng vốn huy động (LDR) ở mức 81%, với tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung-dài hạn ở mức 33,5%, đều thấp hơn so với giới hạn quy định. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II ở mức 15% vào cuối quý 1 năm 2023, tiếp tục duy trì vị thế đầu ngành và cao hơn gần gấp đôi so với yêu cầu tối thiểu 8,0% của trụ cột I, Basel II. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) được bảo đảm ở mức 0,85%, với tỷ lệ bao phủ nợ xấu lành mạnh ở mức 133,8%.

Liên quan đến phát triển khách hàng và mảng ngân hàng số, trong quý 1/2023, Techcombank đã thu hút thêm khoảng 424.000 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng lên 11,2 triệu. Trong đó, 68% khách hàng mới của Techcombank đến từ những nền tảng số. Khối lượng giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân trong quý lần lượt đạt 238,4 triệu giao dịch (tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái); giá trị giao dịch đạt 2,1 triệu tỷ đồng (giảm 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái).

Quý 1/2023, Techcombank đã đơn giản hóa quy trình thu hút và mở tài khoản cho các khách hàng doanh nghiệp, nhờ giảm thiểu các yêu cầu về hồ sơ, giúp việc mở tài khoản mới trở nên đơn giản, thuận tiện. Tính tới tháng 4 năm 2023, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng đối với các khách hàng doanh nghiệp tự thực hiện mở tài khoản online hoàn toàn đã tăng 7 lần so với thời điểm tháng 1/2023, trong khi tỷ lệ chuyển đổi khách hàng của khối BB nói chung trên các kênh tăng gấp đôi trong quý 1 năm 2023.