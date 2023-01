Techcombank lan tỏa tinh thần luôn vượt trội đến cộng đồng

Đây là "lựa chọn" mà Techcombank vô cùng tự tin và tự hào. Tự tin bởi đó chính là DNA đặc trưng của riêng người Việt, và tự hào bởi Techcombank có thể đồng hành cùng thành công vượt trội của mỗi người dân Việt Nam. Đó chính là tinh thần thương hiệu "luôn vượt trội" mà Techcombank luôn hướng đến và lan tỏa cùng cộng đồng.



Tạo điều kiện cho người Việt Nam có ý chí kiên định tự lập

Sự khác biệt của Techcombank so với các Ngân hàng chính là từ việc tiếp cận theo giải pháp, nhóm giải pháp chứ không phải sản phẩm riêng biệt. Nhà băng này đầu tư rất lớn ở việc nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng để xây dựng những giải pháp – gói giải pháp cho từng phân khúc, từng đối tượng khách hàng.

Với khách hàng cá nhân, mọi nhu cầu tài chính trong từng giai đoạn, trong các hoạt động đời sống của khách hàng đều được phục vụ "trọn gói": từ dịch vụ tài chính cho đến đầu tư và quản lý gia sản cho khách hàng như chính định hướng mà nhà băng này hướng đến.

Tiên phong ưu đãi miễn phí khách hàng cá nhân, tăng cường chất lượng dịch vụ và nhiều ưu đãi là nền tảng để Techcombank liên tục thu hút khách hàng đến giao dịch. Bên cạnh đó, ngân hàng gia tăng trải nghiệm và hướng đến một thương hiệu đầy cảm xúc.

"Chúng tôi mong muốn khách hàng có cảm giác "được trở về nhà", được là chính mình khi đến với thương hiệu Techcombank; không chỉ qua việc trải nghiệm các sản phẩm - dịch vụ được "đo ni đóng giày", mà còn là sống khỏe cùng các hoạt động kiến tạo lối sống vượt trội" – Giám đốc Khối Tiếp thị của Techcombank, bà Thái Minh Diễm Tú, chia sẻ câu chuyện "Vượt trội hơn mỗi ngày" (Be Greater) cùng khách hàng.

Bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp thị của Techcombank, chia sẻ câu chuyện "Vượt trội hơn mỗi ngày" (Be Greater) cùng khách hàng

Techcombank cũng là ngân hàng tiên phong ra mắt thương hiệu tài chính dành cho giới trẻ thế hệ "Why not". Với những đặc quyền riêng, "Techcombank Inspire" sẽ mang đến sức mạnh với những công cụ tài chính như thanh toán, tín dụng, tiết kiệm và bảo hiểm giúp thế hệ "Why Not" vươn tới mục tiêu hiện thực hóa mơ ước cho bản thân, kiến tạo đóng góp cho xã hội và lan tỏa nguồn cảm hứng về sự bứt phá, vươn lên đến những đỉnh cao và tạo nên một thế hệ chủ động đầy hoài bão sẵn sàng theo đuổi ước mơ.



Không ngừng nỗ lực cho những đỉnh cao thành công, luôn vượt trội

Mới đây, Techcombank cùng Forbes Việt Nam tổ chức sự kiện The Greater than 30 nhằm chia sẻ và truyền cảm hứng đến cộng đồng. Thông qua những người trẻ thành công và những câu chuyện về sự nỗ lực không giới hạn chính là thông điệp mà Techcombank gửi gắm, lan tỏa đến cộng đồng.

Ngoài ra, đối tượng khách hàng của Techcombank là những người có cá tính, tự tin, tự chủ, nên cách làm thương hiệu mà Techcombank hướng đến là xây dựng cộng đồng sống khoẻ, và lành mạnh. Để làm được điều đó, chạy bộ là một môn thể thao rất dễ để bắt đầu cho tất cả mọi người, và có thể tập luyện hàng ngày, đồng thời tạo được hiệu ứng đám đông rất tốt. Hơn hết, nó truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người chạy trong nỗ lực chinh phục thử thách, vượt qua chính mình.

Với tôi, cuộc sống chính là đường chạy marathon, mà chúng ta không thể chạy nước rút vội vã về đích. Nó đòi hỏi sự kiên trì, nghị lực và ý chí bền bỉ, cùng tinh thần "Vượt trội hơn mỗi ngày" để chinh phục từng cung đường, từng bước nâng dần cự ly chạy: 5km - 10km - 21km - 42 km, v.v. Mô tả này có sự đồng điệu khi được nhìn qua góc độ của câu chuyện thành công với những nốt thăng, trầm nối tiếp trên con đường chinh phục mục tiêu". Bà Diễm Tú chia sẻ thêm.

Từ các giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng đến những việc xây dựng những nền tảng sống khỏe, Techcombank đã thực sự lan tỏa cảm hứng vượt trội đến cộng đồng; đồng hành cùng người Việt trong việc rèn luyện ý chí sự kiên định để tiếp nối những thành công không giới hạn.

"Với tinh thần ấy, Techcombank muốn đem câu chuyện của chạy bộ để thôi thúc cộng đồng đến một triết lý sống: Để ngày một khẳng định sự tự tin và tự chủ, thử thách lớn nhất mà bạn cần chinh phục chính là nỗ lực vượt lên chính mình, vượt qua những giới hạn của bản thân và trở nên "vượt trội hơn mỗi ngày", không dừng lại ở thành tựu hiện tại mà tiếp tục vươn đến những thành tựu mới. Đó chính là thông điệp mà câu chuyện thương hiệu Techcombank hướng đến. Và đó cũng là lý do mà Techcombank kiên định thực hiện các Giải chạy Marathon Techcombank, qua đó gieo câu chuyện vào lòng người, kết nối và không ngừng tạo ra những vòng lan tỏa mới ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng, từ đó kiến tạo cộng đồng sống vượt trội"