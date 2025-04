Tên thương hiệu nước ngoài đọc sao cho sang, không còn "Hờ và mờ" hay "Íp xanh lo ren" nữa?

Dạo quanh một vòng trung tâm thương mại hay lướt vài vòng trên mạng xã hội, bạn sẽ thấy mình như đang… du lịch vòng quanh thế giới. Từ tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật cho đến cả tiếng Thái hay tiếng Pháp – các thương hiệu nước ngoài hiện diện ở Việt Nam ngày càng nhiều, đến mức đôi khi đi ngang một cửa hàng mà… không biết mình đang nhìn tên gì.

Bạn có đọc được hết tên thương hiệu này không?

Khi đối diện với những cái tên thương hiệu lạ hoắc, nhất là mấy cái tên dùng bảng chữ cái Latin, phản ứng thường thấy của nhiều người Việt là… cứ thế mà phiên âm theo kiểu tiếng Việt cho tiện: "Zara" [za-rah] thì đọc thành "Da-ra", "H&M" [eit-ch and em] thì gọi luôn là "hờ và mờ", còn "Nike" thì mãi mới biết là đọc là [nai-ki], chứ không phải "Nai-kờ", thậm chí là "Ni ke".Còn nếu chẳng may thương hiệu nào dùng chữ tượng hình như tiếng Trung, tiếng Nhật hay tiếng Hàn mà không kèm phiên âm, thì thôi, bó tay chấm com, chỉ biết nhìn logo mà đoán mò thôi chứ biết làm sao giờ.

Mới đây, Thiện Khiêm (hay còn gọi là Khiêm slay) - Gen Z nổi tiếng với biệt danh hot boy IELTS đã chia sẻ một trải nghiệm "dở khóc dở cười" của mình trên Threads. Cậu kể rằng mình từng đọc tên thương hiệu bánh nổi tiếng Tous les jours thành... "tua lờ jua" mà không biết rằng từ này chính xác phải đọc là "too-leh-joo".

Không chỉ dừng lại ở việc kể chuyện vui, Khiêm còn mở rộng câu chuyện thành một topic thú vị: "Chia sẻ một thương hiệu khó đọc và cách bạn đọc nó đi, ai biết cách đọc đúng thì vào sửa".

Thiện Khiêm gặp nhiều khó khăn khi đọc tên thương hiệu nước ngoài

Lời kêu gọi hài hước này nhanh chóng thu hút sự hưởng ứng rầm rộ từ cộng đồng mạng. Hóa ra nhiều người cũng đọc tên thương hiệu nước ngoài theo hướng… đọc bừa ra phết.

Lanc ôme bạn đọc là gì? Có người đọc là "lan cô mê", người thì phát âm là "lan cồm" nhưng đây mới đúng này

Đây là cách đọc đúng của Lancôme (Nguồn: Julien Miquel)

Cách phát âm đúng của Lancôme trong tiếng Pháp là: [lahn-kohm].

Cụ thể:

"Lan" phát âm gần giống "lăn" trong tiếng Việt, nhưng nhẹ và mượt hơn, hơi kéo dài một chút thành lahn (mũi).

"côme" phát âm là kohm, vần "ô" tròn miệng, giống như từ "home" không có âm "h".

Lưu ý:

- Không đọc là "Lan-côm" hay "Lăng-côm" như nhiều người thường đọc sai.

- Đây là tên thương hiệu mỹ phẩm cao cấp của Pháp, nên phát âm chuẩn sẽ thể hiện sự tinh tế hơn khi nhắc đến.

Còn La roche-posay? Nhiều người phiên âm thành tiếng Việt luôn "La rô chê pô say" nhưng thực tế từ này có cách phát âm phức tạp hơn hẳn

Giờ đọc cho đúng nhé! (Nguồn: Julien Miquel)

La Roche-Posay Phát âm: [la rosh po-zay]

Giải thích:

- "La" phát âm là "la", giống từ "la la la" trong tiếng Việt.

- "Roche" phát âm là "rosh", giống từ "rốt" nhưng kết thúc bằng âm "sh" như trong từ "shoe".

- "Posay" phát âm là "po-zay", vần "zay" giống như trong từ "say".

Lưu ý:

- Không đọc là "La rốch po-say" hay "La-ro-chê Pô-sây" nhé!

- Đây là thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng của Pháp, rất phổ biến với những sản phẩm lành tính cho da.

Thêm một thương hiệu "khó ơi khó" của Pháp khiến biết bao người chào thua, đó chính là "Yves Saint Lauren" !

Bạn đọc thử xem có méo mồm không? (Nguồn: Julien Miquel)

Yves Saint Laurent Phát âm là [eve san loh-ron]

Giải thích:

- "Yves" phát âm là "eve", giống như từ “eve” trong “evening”.

- "Saint" phát âm là "san", giống như “San” trong “San Francisco” – không đọc là "xanh".

- "Laurent" phát âm là "loh-ron", âm "ron" nhẹ và mũi, không đọc là "lao-ren".

Lưu ý:

- Không đọc là "Íp-xanh-lo-ren" nha.

- Đây là một trong những nhà mốt thời trang cao cấp đình đám nhất nhì của Pháp.

Tên hãng ô tô này cũng không dễ với nhiều người đâu "Peugeot" / pəˈʒoː/ , người thì "pờ rồ", người lại "pơ gi ót"

Từ này không dễ đọc phải không nào? (Nguồn: Julien Miquel)



Peugeot Phát âm: [puh-zhoh]

Giải thích:

- "Peu" phát âm là "puh", nhẹ và tròn miệng, gần giống âm "pơ" trong tiếng Việt.

- "geot" phát âm là "zhoh", âm "zh" như trong từ "vision" + âm "ô" nhẹ.

Lưu ý:

- Không đọc là "Pêu-gì-ốt" hay "Pêu-giô" như kiểu Việt hóa.

- Đây là hãng xe hơi nổi tiếng của Pháp, với phát âm khá khác so với cách viết.

"L’or é al" - thương hiệu Pháp này cũng đọc siêu khó, vì có âm "L" là âm câm không đọc và âm "r" được coi là ám ảnh kinh hoàng trong việc phát âm ngay với cả dân học tiếng Pháp luôn

Bạn hay đọc từ này là gì? (Nguồn: Julien Miquel)

L’Oréal Phát âm: [lo-ray-al]

Giải thích:

- "L’" phát âm là "lo", nhẹ và ngắn.

- "oré" phát âm là "ray", âm "r" Pháp nhẹ, gần giống từ "ray" trong tiếng Anh.

- "al" phát âm là "al", giống như trong từ "pal" nhưng nhẹ và không bật mạnh.

Lưu ý:

- Không đọc là "Lô-ri-anh" hay "Lờ-rê-an".

- Đây là thương hiệu mỹ phẩm toàn cầu của Pháp, rất quen thuộc nhưng tên lại dễ bị đọc sai.

Vậy, câu hỏi được đặt ra là phải làm gì khi không biết đọc tên một thương hiệu nước ngoài? Cách đơn giản nhất là đừng đoán mò hay "Việt hóa" đại cho vui, mà hãy chủ động tìm hiểu. Bạn có thể tra cứu cách phát âm chuẩn trên Google, xem video quảng cáo hoặc các clip hướng dẫn từ người bản xứ. Nếu đang sử dụng AI, đừng ngại hỏi trực tiếp - chỉ mất vài giây để có được đáp án chính xác.

Việc học cách phát âm đúng không chỉ giúp bạn tránh những tình huống ngượng ngùng mà còn là cách rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ và tăng thêm sự tự tin khi giao tiếp. Dù là tên thương hiệu, tên người hay bất kỳ từ ngữ nước ngoài nào, hãy coi mỗi lần gặp "tên khó" là một cơ hội để học hỏi. Tập thói quen tra cứu và ghi nhớ đúng ngay từ đầu sẽ giúp bạn xây dựng vốn từ vựng phong phú, phản xạ tốt hơn và đặc biệt là thể hiện được sự chuyên nghiệp trong môi trường học tập, làm việc sau này.

Tổng hợp