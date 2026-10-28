Tesla đăng tuyển nhân sự chủ chốt tại Việt Nam

Ngày 28/10, ông Ricky Ip, phụ trách tuyển dụng của Tesla khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đăng tải thông báo trên mạng xã hội X về việc hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk chính thức tìm kiếm nhân sự tại Việt Nam.

Đợt tuyển dụng đầu tiên bao gồm 5 vị trí làm việc toàn thời gian: Quản lý kinh doanh (Sales Manager), Quản lý dịch vụ (Service Manager), Đối tác nhân sự chiến lược (HR Business Partner), Quản lý mua sắm (Purchasing Manager) và Chuyên viên phát triển dự án hạ tầng sạc (Project Developer for Charging).

Dù hãng chưa công bố thời điểm mở bán, danh mục sản phẩm hay giá xe cụ thể, việc chiêu mộ cùng lúc các nhân sự chủ chốt ở mảng bán hàng, dịch vụ hậu mãi và trạm sạc cho thấy Tesla đang từng bước thiết lập bộ máy vận hành thực tế tại thị trường Việt Nam.

Thông báo tuyển dụng 5 vị trí làm việc toàn thời gian tại Việt Nam được đại diện tuyển dụng Tesla khu vực châu Á - Thái Bình Dương đăng tải ngày 28/10. (Ảnh: X)

Theo mô tả công việc trên hệ thống tuyển dụng của hãng, ba vị trí Quản lý kinh doanh, Quản lý mua sắm và Đối tác nhân sự chiến lược đều yêu cầu ứng viên có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực tương đương. Trong đó, Quản lý kinh doanh sẽ báo cáo trực tiếp cho Giám đốc quốc gia (Country Manager) và chịu trách nhiệm điều hành các điểm bán hàng cũng như hoạt động bàn giao xe.

Hiện tại, danh tính Giám đốc quốc gia của Tesla tại Việt Nam vẫn chưa được tiết lộ và chức danh này không nằm trong danh sách tuyển dụng công khai.

Ở mảng hậu mãi, vị trí Quản lý dịch vụ chịu trách nhiệm vận hành trung tâm dịch vụ từ chất lượng phục vụ, năng suất đến chi phí và biên lợi nhuận. Đáng chú ý, Tesla không bắt buộc ứng viên vị trí này phải có kinh nghiệm trong ngành ô tô, mà ưu tiên những cá nhân từng giữ vai trò lãnh đạo tại các ngành dịch vụ khách hàng tốc độ cao, sử dụng thành thạo tiếng Anh và có khả năng tiếp thu nhanh kiến thức kỹ thuật.

Trong khi đó, Quản lý mua sắm sẽ thuộc bộ phận mua sắm gián tiếp khu vực châu Á - Thái Bình Dương với yêu cầu sẵn sàng đi công tác 20% thời gian làm việc.

Vị trí khác gây chú ý trong tin tuyển dụng là Chuyên viên phát triển dự án trạm sạc. Tesla yêu cầu ứng viên phải có khả năng quản lý đồng thời hơn 20 dự án ở các giai đoạn triển khai khác nhau.

Nhân sự này sẽ trực tiếp tìm kiếm mặt bằng lắp đặt thiết bị sạc, đánh giá tính khả thi, đàm phán hợp đồng với chủ sở hữu bất động sản, đồng thời làm việc với ngành điện và các cơ quan quản lý địa phương để hoàn tất thủ tục cấp phép trước khi bàn giao cho bộ phận thi công.

Vị trí phát triển dự án hạ tầng sạc tại Việt Nam đòi hỏi ứng viên có khả năng quản lý cùng lúc hơn 20 dự án ở các giai đoạn khác nhau. (Ảnh: Vanarama)

Động thái chiêu mộ nhân sự diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam được thành lập ngày 11/9 tại TP.HCM. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 77,667 tỷ đồng (tương đương khoảng 3 triệu USD), đặt trụ sở tại tòa nhà Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ông David Jon Feinstein giữ chức Chủ tịch công ty, còn bà Isabel Ching Fan đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc. Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm bán buôn, bán lẻ ô tô, phụ tùng, linh kiện cùng các hoạt động xuất nhập khẩu liên quan.

Tại khu vực Đông Nam Á, trước khi tiến vào Việt Nam, Tesla đã lần lượt hiện diện tại Thái Lan từ tháng 12/2022, Malaysia từ tháng 7/2023 và Philippines từ tháng 11/2024.

Theo báo cáo Triển vọng xe điện toàn cầu 2026 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số ô tô điện tại Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2025, chiếm gần 40% tổng lượng xe mới bán ra và đưa Việt Nam trở thành thị trường ô tô điện lớn nhất Đông Nam Á.