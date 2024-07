‘Tesla là cổ phiếu rác’: Lời cảnh báo từ ‘vua trái phiếu’ Bill Gross đến những nhà đầu tư cá nhân đang bị ‘lùa gà’

Bill Gross nổi tiếng là một trong những nhà quản lý quỹ tài năng nhất vào cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21.

Dưới sự thành lập và dẫn dắt của ông, công ty Pacific Investment Management (PIMCO) đã gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi.

Nhờ đó, ông đã trở thành nhân vật chính trong cuốn sách The Bond King: "How One Man Made a Market, Built an Empire, and Lost It All" dưới ngòi bút của tác giả Mary Childs.