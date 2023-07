Tesla tung ‘siêu xe cho nhi đồng’: Mỹ thu hồi vì thiếu an toàn, Trung Quốc thì cháy hàng đến sập cả web

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 14 tháng 7, trang web chính thức của Tesla Trung Quốc đã chính thức ra mắt chiếc xe địa hình đồ chơi Cyberquad dành cho trẻ em có giá 11.990 NDT (gần 40 triệu đồng).

Cháy hàng ở Trung Quốc

Chiếc “siêu xe nhi đồng” này dành cho trẻ em từ 8 đến 12 tuổi với kết cấu vô cùng “xịn sò”. Được biết, thân xe trang bị đèn pha và đèn hậu LED mang tính biểu tượng của Tesla. Xe chịu tải tối đa 50 kg, có khung thép chắc chắn và lốp khí nén bằng cao su, được trang bị pin lithium-ion 21.6V Flight Speed với tuổi thọ cao, tốc độ sạc nhanh, khi pin đầy có thể đi được 13 km. Cyberquad có hai mức tốc độ: 4 km/giờ và 8 km/giờ, thời lượng pin rơi vào khoảng 1,5 giờ.

Là chiếc xe địa hình đồ chơi đầu tiên của Tesla tại thị trường Trung Quốc, Cyberquad đã ngay lập tức thu hút sự chú ý rộng rãi. Chỉ một tiếng đồng hồ sau khi đăng bán sản phẩm, trang web chính thức đã bị quá tải và tắc nghẽn, luôn báo lỗi khi khách thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Thậm chí, ngay trước đó một ngày, trên các nền tảng đồ cũ của Trung Quốc đã xuất hiện các dịch vụ giúp “canh web và săn hàng” cho chiếc xe đồ chơi Cyberquad.

Ngay trong ngày 14 tháng 7, những chiếc xe đồ chơi Cyberquad bắt đầu xuất hiện trên các nền tảng thương mại khác và được rao bán với giá cao hơn giá chính thức, từ 15.900 NDT (hơn 50 triệu đồng) đến 59.900 NDT (gần 200 triệu đồng). Ai cũng có thể đoán được chúng đến từ các tay đầu cơ nhanh chân "săn" được sản phẩm.

Bị thu hồi ở Mỹ

Nhãn hiệu "Cyberquad" đã được đăng ký vào năm 2019, nguyên mẫu là một chiếc xe ATV (xe chạy mọi địa hình). Tesla dự định sẽ bán kèm tùy chọn với sản phẩm xe bán tải chạy điện Cybertruck. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, đến năm 2021, Tesla lại “quay xe”, thu nhỏ chiếc Cyberquad ban đầu thành xe đồ chơi cho trẻ em. Cư dân mạng còn chế giễu rằng đây là “chiếc xe điện rẻ nhất lịch sử”

Nguyên mẫu chiếc Cyberquad.

Tuy nhiên, đáng chú ý là tại thị trường Mỹ vào năm ngoái, mẫu xe điện trẻ em Tesla Cybersquad đã bị nhà sản xuất RadioFlyer thu hồi do không đáp ứng các quy định về an toàn.

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) xếp loại Cybersquad vào nhóm xe ATV cho trẻ em. Do đó, nó phải đáp ứng một số tiêu chuẩn an toàn như áp suất lốp tối đa, hệ thống treo cơ học, v.v. Các công ty bán mẫu xe này cũng phải tiến hành tập huấn về an toàn. Tuy nhiên, theo CPSC, chiếc Cyberquad cho trẻ em không đáp ứng được các yêu cầu này.



