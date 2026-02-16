Tết bắt đầu từ khoảnh khắc cất cánh cùng menu đậm vị cổ truyền của Vietjet

Trải nghiệm ẩm thực Tết đặc sắc trên độ cao 10.000 mét

Sau những ngày cuối năm tất bật với công việc, anh Vũ Hùng ra sân bay trở về Hà Nội đón Tết. Trên chuyến bay, điều khiến anh Hùng bất ngờ nhất, có lẽ là phần ăn đậm đà hương vị Tết của Viejet. "Khoảnh khắc mở khay thức ăn ra, mình cảm thấy mùi vị quen lắm, hương vị thịt kho tàu này, giống hệt như mâm cơm Tết ở nhà, mọi căng thẳng dường như tan biến, và tôi chỉ mong muốn thật nhanh về nhà cùng gia đình đón Tết." anh Vũ Hùng chia sẻ.

Thực đơn Tết được phục vụ miễn phí cho hành khách hạng ghế Business của Vietjet

Cũng tất bật không kém, chị Minh Ngọc và chồng gần như dành trọn tháng Chạp để vận hành các sự kiện cuối năm cho đối tác, đến mức không còn nhiều thời gian để chuẩn bị chu đáo một bữa tất niên cho gia đình nhỏ của mình. Vì vậy, trên chuyến bay về quê ngoại, chị quyết định chủ động "bật mood" mùa xuân bằng cách đặt trước các suất ăn nóng trong menu Tết cho cả hai vợ chồng và con gái nhỏ. "Chỉ là bữa ăn phục vụ nhanh trên máy bay thôi, nhưng cảm giác ấm cúng như cả nhà đang quây quần bên mâm cơm tất niên vậy," chị Ngọc nói.

Thực đơn Tết khiến chị Ngọc có cảm giác ấm cúng hơn trên hành trình trở về nhà

Không riêng gì anh Vũ Hùng và chị Minh Ngọc, thực đơn Tết của Vietjet cũng đã trở thành món quà tinh thần đầy ý nghĩa cho nhiều hành khách trên những chuyến bay trở về cuối năm. Với sự thiết kế tỉ mỉ và chuẩn bị chu đáo từ các nghệ nhân, menu Tết Bính Ngọ đã mang đậm đà bản sắc và hương vị truyền thống quen thuộc của các vùng miền Việt Nam.

Để trải nghiệm thêm trọn vẹn, Vietjet đã áp dụng quy trình chế biến và phục vụ nghiêm ngặt, đảm bảo món ăn luôn nóng hổi và tươi ngon ở độ cao 10.000 m. Song song với chất lượng món ăn, thái độ phục vụ chuyên nghiệp và tận tâm của đội ngũ tiếp viên đã tạo nên không gian ấm cúng cho hành trình trở về.

Khi mỗi món ăn là một lời chúc mừng năm mới

Dù ở hai chuyến bay ngược chiều, những món ăn anh Vũ Hùng và chị Minh Ngọc lựa chọn đều mang theo những thông điệp và mong ước đầu năm.

Anh Vũ Hùng chọn phần cơm thịt kho tàu nóng hổi. Với anh, hương vị quen thuộc ấy gợi lên cảm giác ấm áp, đoàn viên của những bữa cơm gia đình ngày Tết, như một lời chúc cho năm mới đủ đầy và sum vầy. Trong khi đó, "bữa tiệc Tất niên thu nhỏ" của chị Minh Ngọc trên chuyến bay trở nên trọn vẹn hơn nhờ bát canh khổ qua thanh mát. Chị chọn món ăn này như một nghi thức tống cựu nghênh tân, gửi lại những vất vả của năm cũ để đón một năm mới nhẹ nhàng, bình an hơn cho cả gia đình.

Canh khổ qua thanh mát, mang hàm ý gửi lại vất vả của năm cũ, đón năm mới bình an, hạnh phúc.

Không chỉ dừng lại ở món thịt kho tàu hay canh khổ qua, Vietjet còn mang đến một thực đơn Tết đa sắc màu, giúp hành khách "nếm trọn vị Tết, đón vạn lộc may" ngay trên hành trình trở về. Theo đó, mỗi món đều mang một ý nghĩa riêng, gắn với những giá trị quen thuộc của Tết Việt.

Mọc Vân Ám - Món ăn đòi hỏi kỹ thuật chế biến cầu kỳ, được Vietjet mang lên hành trình Xuân

Là đại diện tiêu biểu cho sự thanh lịch của ẩm thực Hà thành, món Mọc Vân Ám đòi hỏi kỹ thuật chế biến phức tạp và sự chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Với năm viên mọc ngũ sắc tượng trưng cho Ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, món ăn mang hàm ý một năm mới an hòa, sung túc. Xôi gấc giò gà với sắc đỏ đặc trưng được xem là biểu tượng của vận may và khởi đầu thuận lợi. Trong khi đó, bún thang Hà Nội mang đến cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế, còn bún măng gà với nước dùng ngọt thanh giúp hành khách cảm nhận sự an yên và thư thái trên hành trình cuối năm.

Chạo tôm – Món khai vị tinh tế, mở đầu hành trình vị giác đầy mới mẻ

Chè sen nhãn thanh mát, tượng trưng cho lời chúc an yên và sung túc

Bên cạnh các món chính, menu Tết của Vietjet còn có thêm các món khai vị và tráng miệng quen thuộc như chạo tôm, chè sen nhãn, chè cốm sen cùng những lựa chọn đồ uống như soda dâu, matcha dâu. Mỗi hương vị đều mang theo thông điệp tích cực, gửi lời chúc cho một năm mới nhiều may mắn và khởi sắc đến hành khách.

Nếm trọn vị Tết, đón vạn lộc may

Những món ăn đậm vị truyền thống do Vietjet kỳ công chuẩn bị đã vượt qua giới hạn của trải nghiệm vị giác để trở thành "nhịp cầu" nối liền cảm xúc. Khi hương vị quen thuộc lan tỏa, đường về nhà dường như ấm áp và gần lại hơn, xóa nhòa khoảng cách địa lý và nhường chỗ cho niềm hân hoan đoàn tụ đang đến rất gần.

Trải nghiệm ấy càng thêm trọn vẹn khi hành khách chọn bay cùng hạng vé Business. Trong không gian riêng tư và đẳng cấp, ghế da êm ái sẽ trở thành điểm tựa nhẹ nhàng, giúp cơ thể được thư giãn. Đây là khoảng thời gian quý giá để hành khách gác lại những âu lo, nạp đầy năng lượng sau một năm dài tất bật và chuẩn bị tâm thế rạng rỡ nhất đón chào năm mới vạn lộc may.

Vietjet phục vụ thực đơn Tết Bính Ngọ từ ngày 10/02 đến ngày 20/02/2026

Từ ngày 10/02 đến 20/02/2026 (từ ngày 23 tháng Chạp âm lịch đến mùng 4 Tết âm lịch), Vietjet mang đến cho hành khách Business trải nghiệm ẩm thực đặc biệt ngay giữa không trung mét với thực đơn Tết Bính Ngọ 2026 ấm áp, trọn vị. Thực đơn Tết cổ truyền với các món ăn phong phú sẽ được phục vụ trên các chuyến bay nội địa và quốc tế đến và đi từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong dịp này, hành khách bay cùng Vietjet có thể đặt trước suất ăn Tết khi mua vé hoặc làm thủ tục check-in online để tận hưởng trọn vẹn hương vị Xuân ngay từ khoảnh khắc cất cánh.

Giữa guồng quay hối hả ngày cuối năm, một bữa ăn đậm vị Tết cùng một chỗ ngồi thoải mái chính là cách biến chặng bay quen thuộc thành khoảnh khắc khởi đầu đầy hanh thông. Đón Tết sớm hơn một nhịp cùng Vietjet cũng là bí kíp mở lối cho một năm mới vạn sự tròn đầy, như ý.