Chỉ cần giao dịch, 100% nhận quà



Là một trong những nhà băng dẫn đầu phân khúc khách hàng cá nhân với tệp người dùng đa dạng và trải rộng khắp cả nước, ACB luôn có những chương trình Tết tràn ngập quà tặng để ở bất cứ nơi đâu, giao dịch theo hình thức nào, thì mỗi người trong số hàng triệu khách hàng đều có cơ hội rinh quà về nhà, thêm niềm vui ngày xuân.

Chương trình "Tết cùng ACB: Quà tới cản không kịp" bắt đầu từ ngày 15/1 và diễn ra trên toàn hệ thống ngân hàng. Mỗi ngày đều có hàng nghìn quà tặng sẽ được trao tay khách hàng, những vị khách hàng luôn tin tưởng và ủng hộ ACB suốt chặng đường dài.



Đại diện ACB cho biết mỗi món quà mang giá trị lớn về vật chất lẫn tinh thần sẽ đồng hành cùng mọi khách hàng hướng đến 2024 tốt đẹp và rực rỡ. Khách hàng thích thao tác online hoặc có thói quen giao dịch tại quầy đều được nhận quà tặng khi chương trình được thiết kế mang đến trải nghiệm dành cho nhiều khách hàng có thể sử dụng những dịch vụ tài chính đa dạng đáp ứng nhu cầu năm mới như tiết kiệm, vay, thanh toán, bảo hiểm ….



Tết cùng ACB - Quà tới cản không kịp

Với hình thức giao dịch tại quầy, khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch như gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn từ 10 triệu đồng, giải ngân tiền vay sẽ có cơ hội quay số trúng thưởng với tỉ lệ ẵm quà mang về là 100%. Quà tới cản không kịp là có thật!



Lướt qua danh sách quà tặng đa dạng, bạn sẽ có nhiều cơ hội trúng từ sản phẩm công nghệ như iPhone 15 ProMax, cho đến bộ quà gốm sứ tinh tế Timeless đến của thương hiệu Minh Long và hàng nghìn quà tặng khác.



Với những khách hàng vay giải ngân trong thời điểm diễn ra chương trình, hoặc những khách hàng sử dụng phí dịch vụ sẽ được tận hưởng chương trình tặng quà như trên.



Ngồi nhà quà vẫn tới tay



Với những khách hàng dùng ứng dụng ngân hàng như là một kênh giao dịch không thể thiếu, ACB mang đến chương trình khuyến mãi hấp dẫn "Cào thẻ săn quà cùng ACB ONE".

Dịp Tết này, ACB mang đến nhiềucơ hội nhận quà cho khách hàng giao dịch qua ứng dụng ACB ONE. Bắt đầu từ việc mở mới tài khoản online và đăng nhập lần đầu tiên trên ứng dụng, đến các giao dịch thanh toán thiết yếu như thanh toán hóa đơn điện nước, thanh toán bằng mã QR, nạp tiền điện thoại cho "dế" yêu, hay gửi tiết kiệm online từ 1 triệu đồng, tham gia gói tiết kiệm Gia Đình Việt cùng người thân… đều được thực hiện dễ dàng với ACB ONE kèm theo lượt cào may mắn săn quà hấp dẫn, đúng với thông điệp "Sống nhẹ thêm vui".



Bên cạnh đó, bạn cũng có thể được lượt cào thẻ online khi thực hiện thanh toán Apple Pay bằng thẻ ACB Visa, giải ngân online qua ACB ONE, nhận chuyển tiền qua QR Code (Viet QR) từ 50k trở lên, hoặc đổi 50 điểm ACB Rewards lấy 1 lượt cào…

Cơ cấu giải thưởng của chương trình cũng cực kỳ hấp dẫn: 10 iPhone 15 Pro Max cho 10 khách hàng may mắn nhất, 9.471 E-voucher trị giá từ 50k đến 500K và các phần thưởng điểm ACB Rewards tích lũy đổi quà giá trị đang chờ đón bạn. Còn chần chừ gì nữa, hãy bật ứng dụng ACB ONE lên và giao dịch ngay để săn quà "hot" liền bạn nhé! Nếu bạn chưa có, hãy tải ứng dụng ACB ONE tại đây.



Quay số thần tài: trúng vàng, trúng xe sang



Sau khi đầy niềm vui với những phần quà hấp dẫn, khách hàng ACB còn có cơ hội hồi hộp chờ đợi chương trình quay số đặc biệt với những giải thưởng có giá trị lớn lên tới hàng tỷ đồng.

Chương trình quay số định kỳ diễn ra vào hai ngày: ngày thần tài (19/02/2024) và ngày đẹp 04/04/2024. Danh sách giải thưởng bao gồm: 02 giải đặc biệt là xe ô tô Mercedes (C – class), 02 giải nhì là Vàng PNJ 3,4 lượng; 06 giải ba là thẻ ghi nợ Visa trị giá 100 triệu đồng/thẻ.

Để sở hữu mã dự thưởng quay số trúng lớn, khách hàng có thể gửi tiết kiệm với 100 triệu đồng tương đương đổi lấy 1 mã dự thưởng. Khách hàng vay giải ngân trong thời điểm diễn ra chương trình cũng được nhận ngày 1 mã dự thưởng.

Với khách hàng hiện đang là chủ thẻ tín dụng ACB nội địa hay quốc tế, mỗi 50 triệu đồng tích lũy doanh số giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình đều có thêm 1 mã dự thưởng. Đặc biệt với khách hàng mở mới thẻ tín dụng ACB trong thời gian này, sẽ luôn được nhận 1 mã thưởng tham gia vòng quay xe sang bên cạnh chương trình tích lũy chi tiêu. Như vậy giao dịch càng nhiều khách hàng càng tích lũy được nhiều mã dự thưởng may mắn tham gia trúng các giải thưởng siêu hấp dẫn.