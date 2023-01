Tết này không sợ giục lấy chồng vì đã có nhà có xe?

Lễ Tết là thời gian để cả gia đình quây quần bên nhau, cùng nhìn lại 1 năm đã qua. Bên cạnh đó, đây cũng là lúc chuẩn bị kế hoạch cho 1 năm mới, chẳng hạn như kết hôn. Với những cô gái đã đến tuổi lấy chồng theo quan niệm xã hội, các câu hỏi như “Bao giờ lấy chồng?”, “Bao giờ mới để các bác các cô ăn kẹo cưới" chắc hẳn không còn xa lạ. Đây trở thành nỗi ám ảnh ngày Tết.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều người trẻ không còn quá lo sợ về chuyện giục lấy chồng. Tại sao vậy?

Bố mẹ không giục lấy chồng nhưng được họ hàng hỏi đến từ khi tốt nghiệp

Hải Yến, 8x đời gần cuối, hiện đang làm trong lĩnh vực du lịch. Cô bạn sống xa gia đình nên đôi lần về thăm nhà hoặc dịp Tết đều được nhắc đến việc lập gia đình. “Mình cũng khá quen rồi. Thời gian đầu, mình thường vâng dạ. Về sau này, mình chia sẻ với mẹ mình về quan điểm và mục tiêu về hôn nhân. Do vậy, dù bố mẹ mình sốt ruột nhưng cũng không giục nữa mà ngược lại rất đồng ý với quan điểm của mình”. Hải Yến chia sẻ.

Hải Yến

Cũng giống Hải Yến, Thiên Hương (27 tuổi, đang làm việc tự do) chia sẻ rằng bố mẹ chỉ hỏi chứ không giục cưới vì cô bạn đã có kế hoạch khá rõ ràng trong câu chuyện kết hôn. Cô bạn cũng thường xuyên tâm sự về dự định này với bố mẹ nên hầu như không bị giục nhiều. Tuy nhiên, Thiên Hương hay gặp một vài cô chú họ hàng và cũng bị giục khá nhiều, bắt đầu từ thời điểm tốt nghiệp Đại học cách đây 5 năm.

“Mình trong mắt bố mẹ là một người khá tự chủ và trưởng thành, đồng thời mình cũng không thích bị hỏi về những chuyện cá nhân quá nhiều nên bố mẹ mình cũng rất "biết ý" khi hỏi về chuyện này. Chưa bao giờ bố mẹ và mình cãi nhau về chuyện này vì bố mẹ rất hiểu ưu tiên số 1 hiện tại của mình là sự nghiệp chứ không phải kết hôn. Ngoài ra mình là một đứa con gái "khá bướng" nên thường bố mẹ cũng "né" việc tranh cãi nảy lửa với mình mà sẽ tìm cách nói chuyện nhẹ nhàng hơn”, Thiên Hương chia sẻ.

Thiên Hương

Mặt khác, Dương Lê (sinh năm 1992) đã bị giục cưới chồng cách đây 5 năm và thường “cười cho qua" bởi vì biết gia đình đang quan tâm đến mình. Bên cạnh đó, cô bạn không tranh cãi bởi vì ba mẹ không ép thái quá. “Song đôi lúc, ba mẹ cũng tự mai mối mình với những người mình không thích nên mình hơi khó chịu”.

Tết là thời điểm thích hợp để giục lấy chồng

Vào những dịp Lễ Tết thường là thời gian các bạn trẻ bị giục lấy chồng. Theo Trúc Thông (sinh năm 1994) Tết là dịp nhắc cho con người ta nhớ là “À, một năm đã qua rồi. Thời gian đã trôi qua nhanh như vậy đó! Mình có tuổi và con cái cũng đã lớn khôn hết rồi!”.

Và cũng vào dịp Tết, trong các cuộc hội ngộ với người thân, bạn bè, người ta thường thích khoe với nhau, kể với nhau về những thành quả đã đạt được trong năm vừa qua. “Mình nghĩ một “chiếc rể mới” cũng được xem là một chiến lợi phẩm ở khía cạnh nào đó. Vậy nên các ông bố bà mẹ vào dịp này sẽ đặc biệt để ý đến chuyện yêu đương, chồng con của các cô con gái rượu”.

Trúc Thông

Còn đối với Hải Yến, cô cho rằng những ngày Tết là dịp tổng kết 1 năm, gia đình quây quần trò chuyện về những điều đã và chưa làm được trong năm vừa qua. Cũng là thời điểm đặt ra những mục tiêu và mong muốn cho năm mới. “Mình độc thân thì việc lấy chồng sẽ được nhắc tới, mà nếu Mình đã lấy chồng rồi thì lại có những câu chuyện khác để nhắc nhở tiếp".

“Mình nghĩ bố mẹ hay giục dịp Tết vì những ngày đó mình ở nhà lâu, thấy mình ru rú trong nhà, trong khi ai cũng đã yên bề gia thất, rồi lo khó sinh con cái khi có tuổi”, Dương Lê chia sẻ.

Song, có tài chính vững vàng nên không còn ngại giục lấy chồng?

Hiện nay, nhiều quan điểm cho rằng người trẻ không còn sợ giục lấy chồng do nền tảng kinh tế vững vàng hơn. Trong câu chuyện này, Dương Lê cho rằng điều này cũng đúng một phần. Bên cạnh đó, cô bạn thấy cuộc sống độc thân tự do, dễ chịu, được sống theo ý mình, vui vẻ hơn ko phải chịu những điều tiêu cực từ những mối quan hệ như mẹ chồng nàng dâu.

Tài chính quyết định 90% lý do giúp cô bạn có thể độc thân đến bây giờ. “Nó khiến mình nghĩ độc thân mà vững vàng tài chính thì có khi còn chẳng cần lấy chồng. Khi mình có thể tự lo được cho bản thân, trang trải cuộc sống và phần nào đỡ đần cho bố mẹ".

Dương Lê

Mặt khác, Hải Yến chia sẻ: “Mình chưa bao giờ sợ lấy chồng, dù khi mới bắt đầu đi làm hay bây giờ. Quan điểm của mình là dù muộn nhưng vẫn sẽ bình tĩnh chờ đợi thời điểm và người phù hợp để chia sẻ cuộc sống thôi. Còn những yếu tố về tài chính vững vàng hay không thì cũng là tương đối. Và với mình đó chỉ là 1 trong những yếu tố giúp chúng ta sống nhẹ nhàng thoải mái hơn - dù là độc thân hay đã có gia đình riêng”.

Hiện tại, Hải Yến đang có một căn hộ gồm 2 phòng ngủ xinh xắn. Cô bạn cho rằng nền tảng tài chính vững vàng sẽ giúp sẵn sàng lo cho gia đình, đầu tư cho bản thân, sẵn sàng nghĩ tới những kế hoạch tương lai.

Một góc trong căn nhà xinh xắn của Hải Yến

Bên cạnh đó, Thiên Hương rất tâm đắc với câu nói tiền chỉ giải quyết được những vấn đề do tiền gây ra. Vậy nên với cô bạn một nền tảng tài chính tốt cũng chỉ giúp bản thân giải quyết được những vấn đề liên quan đến vật chất. “Tất nhiên nó cho mình được một mức độ tự do nhất định, nhưng nó không phải tất cả. Mình quan niệm rằng tiền hay tự do tài chính nói chung chỉ là công cụ, không phải mục tiêu của cuộc đời mình. Mình nghĩ lấy chồng và gây dựng gia đình cần rất nhiều trách nhiệm của cả 2 phía, mà mình thì chưa sẵn sàng để đảm nhận những trách nhiệm đó. Vì thế mình vẫn trì hoãn chuyện lấy chồng”.

“Mình chưa bao giờ cảm thấy bản thân hay ho vì chuyện “vẫn còn độc thân”. Mình nghĩ lấy chồng sớm hay muộn đều là một lựa chọn. Khi nào bản thân cảm thấy phù hợp, cảm thấy sẵn sàng cho cuộc sống của gia đình thì hãy lấy chồng. Mà cái sẵn sàng ở đây mình muốn nói là cả về vật chất lẫn tinh thần. Tài chính tốt mới chỉ là một nửa. Nếu có thể, đừng ốp cuộc sống của người khác vào cuộc đời của bản thân. Mình tin rằng ba mẹ nào cũng hiểu được điều đó nếu bạn chịu ngồi lại chia sẻ”, Trúc Thông chia sẻ về quan điểm độc thân vững vàng tài chính. Hiện tại, cô bạn đã sở hữu cho mình 1 căn hộ riêng và 1 chiếc ô tô khi chưa đến 30 tuổi.