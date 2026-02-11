Tết thì không thể ngừng chi, nhưng tiêu sao để "tiền lại đẻ ra tiền"?

Nếu đã phải chi, hãy chọn cách chi khôn ngoan hơn

Tết lúc nào cũng đến rất nhanh và tiền thì… đi còn nhanh hơn. Chỉ một thời gian ngắn mà đủ loại khoản chi dồn dập xuất hiện: quà cáp hai bên nội – ngoại, mua sắm đồ Tết, vé xe/ vé máy bay về quê, tiệc tùng tất niên, rồi cả những chuyến du lịch "tự thưởng" sau một năm làm việc, học tập vất vả. Dẫu biết tốn kém, song đây là những khoản chi gần như không thể lược bỏ trong dịp Tết.

Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại, hành vi tiêu dùng cũng đang dần thay đổi. Không cố gắng cắt giảm triệt để, nhiều người chọn một cách tiếp cận thực tế hơn: vẫn chi, nhưng chi sao cho đáng. Đỡ xót tiền đã là một chuyện, cảm giác "tiêu càng nhiều càng lợi" là điều người dùng tìm kiếm trong mùa cao điểm này. Đồng thời, họ cũng không còn mặn mà với những ưu đãi nhỏ lẻ, chỉ áp dụng cho một giao dịch duy nhất.

Do đó, những giải pháp chi tiêu thông minh kèm theo cả một "hệ sinh thái" ưu đãi được thiết kế theo từng nhu cầu cụ thể ngày càng được quan tâm. Đây cũng là lý do mà một chiếc thẻ thanh toán hoặc thẻ tín dụng tích hợp các voucher giảm giá/ hoàn tiền trong đa lĩnh vực được thế hệ tiêu dùng thông minh lựa chọn.

Thẻ thanh toán/ thẻ tín dụng BVBank: Tối ưu mọi khoản chi quen thuộc ngày Tết

Thấu tâm lý muốn "chi tiêu có lời" của người tiêu dùng, BVBank mang đến các sản phẩm thẻ thanh toán và thẻ tín dụng từ Visa, JCB… cùng hàng trăm ưu đãi thiết thực từ mạng lưới đối tác dày đặc, trải rộng trên nhiều lĩnh vực.

Những khách hàng xem Tết là thời điểm lý tưởng để đi du lịch có thể dùng thẻ BVBank và đặt phòng trên Agoda để nhận ưu đãi từ 10-15% hoặc đặt vé máy bay/ phòng khách sạn trên Trip.com để được giảm tới 30%. Các resort như Pax Ana Dốc Lết hay Ana Mandara Cam Ranh cũng áp dụng ưu đãi từ 20–35% cho các dịch vụ cùng nhiều tiện ích đi kèm.

Quà Tết là khoản chi khó thiếu, dù năm nào cũng tự nhủ "mua vừa thôi". Với thẻ BVBank, khi mua sắm tại PNJ, Pandora, AEON Mall hay Uniqlo, người dùng có thể được giảm giá tới 500 nghìn đồng, giúp việc sắm bớt áp lực hơn.

Cuối năm, đầu năm cũng là mùa của những buổi sum họp, cưới hỏi và gặp gỡ bạn bè. Khi thanh toán chi phí tại các địa điểm tổ chức sự kiện, nhà hàng như Metropole hay Gala Center, chủ thẻ BVBank sẽ được giảm tới 10% giá trị hóa đơn, vừa tối ưu ngân sách cho những buổi tiệc vừa giữ được sự chỉn chu cần thiết.

Với nhóm khách hàng muốn tận hưởng những ngày "chill Tết" bằng dịch vụ số và giải trí, thẻ BVBank áp dụng hoàn tiền 10%, tối đa 300 nghìn đồng cho các giao dịch trên TikTok Ads, Amazon, Taobao, Klook, Spotify hay ChatGP, để việc "chi cho niềm vui" vẫn là chi tiêu có cân nhắc.

Đặc biệt, ngay cả với các khoản tiêu dùng cho việc đi lại và ăn uống hàng ngày từ GrabCar hay GrabFood, người dùng vẫn có thể tiết kiệm từ 20 - 30 nghìn đồng trên mỗi chuyến xe/ đơn hàng.

Bên cạnh những ưu đãi, giảm giá trực tiếp, BVBank còn triển khai các chương trình hoàn tiền đến 1,2 triệu đồng trong thời gian ưu đãi. Đặc biệt trong mùa Tết này, khách hàng còn cơ cơ hội nhận ưu đãi nhân đôi với chương trình quay số trúng thưởng lên đến 5 triệu đồng khi mở mới thẻ BVBank và phát sinh giao dịch trả góp qua thẻ tín dụng hoặc giao dịch ứng tiền linh hoạt.

Gia tăng niềm vui trong những ngày đầu năm mới, từ ngày 23/02 đến 25/02/2026, khách hàng đến giao dịch tại BVBank sẽ được nhận ngay lì xì may mắn trị giá 50.000 đồng. Chương trình áp dụng cho đa dạng các dịch vụ như: gửi tiết kiệm (tại quầy và online) từ 10 triệu đồng với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, chứng chỉ tiền gửi, mở tài khoản số đẹp, chuyển tiền trong nước, nhận tiền quốc tế qua SWIFT, mở thẻ tín dụng hoặc phát sinh giao dịch vay vốn.

Thay vì lo âu trước danh sách sắm sửa dài ngoằng mà vẫn chẳng thể cắt giảm khoản nào, Tết này, hãy chọn cách chi tiêu có lời với thẻ BVBank để tận hưởng trọn vẹn cái Tết mà túi tiền vẫn rủng rỉnh.