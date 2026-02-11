VNPAY và NAPAS tăng cường hợp tác toàn diện, thúc đẩy thanh toán số

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ tận dụng thế mạnh sẵn có để phát triển các giải pháp thanh toán hiện đại, an toàn và linh hoạt hơn, qua đó hỗ trợ giao thương, du lịch và kết nối tài chính trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, đồng hành phát triển công nghệ

Để tạo nền tảng cho các định hướng hợp tác dài hạn, VNPAY và NAPAS xác định nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển công nghệ mới là trụ cột xuyên suốt.

Hai bên sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm và phối hợp đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực thanh toán điện tử, hướng tới chuẩn hóa năng lực vận hành, nâng cao chất lượng đội ngũ và tăng cường khả năng thích ứng với những biến động nhanh của môi trường công nghệ – tài chính.

Song song với hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn, hai đơn vị đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới, triển khai giải pháp thanh toán hiện đại. Mục tiêu là xây dựng các hệ thống bảo đảm mức độ an toàn cao, khả năng mở rộng đó củng cố hạ tầng thanh toán số theo hướng đồng bộ và bền vững linh hoạt và đáp ứng hiệu quả yêu cầu vận hành thực tiễn của thị trường, qua đó củng cố hạ tầng thanh toán số theo hướng đồng bộ và bền vững.

Phối hợp thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên thống nhất triển khai thanh toán QR xuyên biên giới, nhằm tạo thêm lựa chọn thanh toán thuận tiện cho khách quốc tế đến Việt Nam cũng như người Việt Nam khi ra nước ngoài.

Giải pháp này giúp du khách từ một số quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Lào, Campuchia và dự kiến mở rộng sang các thị trường khác có thể sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc tại quốc gia của mình để thực hiện giao dịch tại các điểm chấp nhận thanh toán của VNPAY. Ở chiều ngược lại, người Việt Nam khi du lịch hoặc công tác ở nước ngoài có thể sử dụng VNPAY app thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán thuộc phạm vi hợp tác.

Phát huy thế mạnh hai bên, thúc đẩy thanh toán số trên thị trường

Trên cơ sở nền tảng công nghệ và nguồn lực đã được củng cố, VNPAY và NAPAS tiếp tục định hướng tận dụng thế mạnh của mỗi bên để cùng cung cấp cho thị trường các dịch vụ thanh toán trọn gói, đồng bộ. Qua đó, nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu trải nghiệm, tạo điều kiện để các dịch vụ thanh toán được cung cấp với mức chi phí hợp lý và cạnh tranh hơn cho doanh nghiệp và người dùng.

Khách hàng thanh toán qua mã VNPAY-QR an toàn và tiện lợi. Ảnh: VNPAY

VNPAY được biết đến là đơn vị tập trung nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Từ thanh toán số, hóa đơn điện tử, chữ ký số cho đến các giải pháp hỗ trợ quản lý bán hàng, vận hành và hỗ trợ kê khai thuế, hướng tới việc giúp doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi số theo cách đồng bộ, dễ triển khai và phù hợp với thực tiễn kinh doanh.

Các giải pháp của VNPAY hiện đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như thương mại – bán lẻ, nhà hàng – khách sạn, vận tải, bán vé, thương mại điện tử và dịch vụ công, với gần 300.000 doanh nghiệp đang sử dụng trên toàn quốc.

Trong khi đó, NAPAS là đơn vị có vai trò quan trọng trong việc kết nối và vận hành hệ thống thanh toán tại Việt Nam, với nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng, quản lý và phát triển các dịch vụ thanh toán an toàn, ổn định và có độ tin cậy cao.

Hợp tác giữa hai bên hướng tới xây dựng các giải pháp thanh toán ngày càng đa dạng, thuận tiện và an toàn hơn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy quá trình thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam.