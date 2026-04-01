Thách thức mọi đe doạ bắt giữ, hàng chục tàu chở dầu của Nga vẫn ung dung đi qua eo biển của một nước G7

Hơn hai chục tàu thuộc hạm đội bóng tối của Nga đã đi qua vùng biển của Anh kể từ khi Thủ tướng Keir Starmer tuần trước cho phép quân đội bắt giữ các tàu được Moscow sử dụng để xuất khẩu dầu.

Các số liệu dựa trên dữ liệu theo dõi tàu thuyền được Reuters phân tích cho thấy các tàu chở dầu bị Anh trừng phạt vẫn tiếp tục di chuyển dọc bờ biển phía nam nước Anh với số lượng tương tự như trước khi thông báo được đưa ra.

Gần một tuần trước, các quan chức Anh cho biết quân đội đang chuẩn bị đổ bộ tàu các nước vi phạm lệnh trừng phạt và chính phủ hy vọng thông báo này sẽ buộc các tàu phải đi đường vòng xa hơn khỏi vùng biển của Anh. Nga gọi đây là "hành động cực kỳ thù địch" và cho biết có thể trả đũa.

Kể từ tuyên bố đó, quân đội Anh chưa thông báo đã đổ bộ bất kỳ tàu nào của Nga, trong khi ít nhất 25 tàu bị trừng phạt vẫn đi vào vùng biển Anh và di chuyển qua eo biển Manche như trước đây, theo phân tích của Reuters.

James Fennell, một cựu sĩ quan hải quân Anh, cho biết quân đội Anh có thể sẽ chỉ nhắm mục tiêu vào các tàu Nga một cách có chọn lọc vì sự phức tạp của một chiến dịch và các thách thức pháp lý

"Chính phủ hy vọng lời đe dọa có tác dụng răn đe và sẽ đánh giá hiệu quả trước khi cho phép triển khai một chiến dịch đổ bộ tàu đầy rủi ro", ông nói.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết bất kỳ hành động cưỡng chế nào cũng sẽ được "xem xét trên cơ sở từng trường hợp cụ thể"

Tuần trước, Thủ tướng Anh Starmer cho biết ông đã cho phép khám xét và bắt giữ các tàu Nga để ngăn chặn Moscow tận dụng việc giá dầu tăng mạnh do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.

Các tàu chở dầu của Nga thường đi qua eo biển Manche của Anh vì đây là tuyến đường thuận tiện nhất để di chuyển giữa vùng Baltic và Nam Âu cũng như các khu vực khác.

Các quốc gia châu Âu khác, bao gồm Pháp, Bỉ và Thụy Điển trong những tháng gần đây đã tiến hành khám xét và tạm giữ các tàu Nga.

Tháng này, ông Trump đã tạm thời nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu Nga như một phần trong nỗ lực nhằm kiềm chế giá năng lượng.

Theo chính phủ Anh, nước này đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 544 tàu thuộc hạm đội bóng tối của Nga, nghĩa là các tàu này bị cấm vào các cảng của Anh và có thể bị bắt giữ.

Pole Star Global, một công ty dữ liệu và thông tin hàng hải, cho biết trung bình mỗi tuần có khoảng hai chục tàu thuộc đội tàu bóng tối đi qua vùng biển của Anh kể từ đầu năm.

Theo Reuters﻿