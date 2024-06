Thaco Agri báo có lãi sau năm 2022 lỗ gần 900 tỷ, tổng tài sản vượt Vincom Retail, gần bằng Vinamilk, Becamex IDC

Trang trại bò của THACO AGRI ở Khu liên hợp Ia Puch (Ảnh: Thaco Group)

CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) vừa công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2023. Theo đó, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 41,5 tỷ đồng năm 2023, cùng kỳ năm trước đó lỗ hơn 868 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Thaco Agri là 14.301 tỷ đồng, tăng 26% so với số đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 2,6 lần, tương ứng nợ phải trả gần 37.200 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu chỉ 2.860 tỷ. Tổng tài sản của Thaco Agri ở mức 51.500 tỷ đồng. Con số này vượt qua tổng tài sản của Vincom Retail và thấp hơn khoảng 1.000 tỷ so với tổng tài sản của Vinamilk, gần 2.000 tỷ so với tổng tài sản của Becamex IDC.

Theo thông tin công bố trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Thaco Agri đang lưu hành lô trái phiếu mã THGCH2126001 với tổng giá trị 2.400 tỷ đồng. Lô trái phiếu trên được phát hành ngày 1/10/2021 với kỳ hạn 60 tháng.

Tiền lãi sẽ được thanh toán 3 tháng/lần, với lãi suất áp dụng cho 2 kỳ đầu là 8,2%/năm. Các kỳ sau được giữ nguyên hoặc tính bằng lãi suất tham chiếu (lãi gửi tiết kiệm 12 tháng của ngân hàng Agribank, VietinBank, BIDV và Vietcombank) cộng thêm 2,5%/năm.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên là tài khoản chứng khoán của Thaco Agri tại Chứng khoán VPS với toàn bộ số dư, và 240 triệu cổ phần từ CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group) - công ty mẹ của Thaco Agri . Số cổ phần này có thể được thay thế bằng quyền sử dụng đất và tài sản liên quan đến hai thửa đất tại Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, TP HCM.

Thaco Agri là thành viên thuộc Thaco Group, chuyên đầu tư phát triển nông – lâm nghiệp với các lĩnh vực hoạt động: trồng trọt, chăn nuôi và kinh doanh vật tư nông nghiệp. Doanh nghiệp được thành lập vào năm 2018, do ông Trần Bá Dương làm người đại diện theo pháp luật. Theo giới thiệu trên website, Thaco Agri có tổng vốn điều lệ là 15.000 tỷ đồng.

Hiện nay, Thaco Agri thực hiện chiến lược đầu tư phát triển nông - lâm nghiệp với quy mô lớn trên diện tích 84.000 hecta tại 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Trong đó, tại Tây Nguyên (Việt Nam) hơn 9.000 hecta; tại huyện Lumphat, huyện Koun Mom, tỉnh Rattanakiri; và huyện Snuol, tỉnh Kratie (vương quốc Campuchia) gần 44.000 hecta; tại 2 tỉnh Attapeu và Sekong (Lào) hơn 27.000 hecta.

Tính đến cuối năm 2023, tổng doanh thu của Thaco Agri đạt gần 3.500 tỷ đồng, tổng đàn bò đạt gần 79.000 con, tổng đàn heo đạt 58.000 con, sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt 84.000 tấn. Đáng chú ý, mặt hàng trái cây tươi của Tập đoàn đã xuất khẩu được sang các thị trường có sức tiêu thụ lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… với tổng sản lượng là 123.000 tấn, đạt 85 triệu USD.

Năm 2024, Thaco Agri tiếp tục đầu tư 5.800 tỷ đồng vào các dự án đầu tư xây dựng, trồng mới, chăn nuôi tạo nền tảng để phát triển nông nghiệp bền vững. Theo đó, Thaco Agri thực hiện trồng mới 7.600 hecta chuối, nâng tổng diện tích sản xuất chuối lên 11.600 hecta. Ngoài ra, Tập đoàn cũng đặt kế hoạch nâng tổng số đàn bò đến cuối năm 2024 là 151.500 con, sản lượng bò xuất bán ước đạt 17.200 con; tổng diện tích cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò là 7.100 hecta và diện tích cây lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi bò là 580 hecta, sản lượng trái cây ước đạt 7.200 tấn....

Đồng thời, tiếp tục chăm sóc thu hoạch mủ cao su trên tổng diện tích 9.500 hecta, sản lượng mủ cao su dự kiến đạt 14.400 tấn; tổ chức chăn nuôi heo với tổng đàn 136.600 con, sản lượng heo thịt xuất bán năm 2024 ước đạt 158.800 con; sản xuất 120.000 tấn thức ăn chăn nuôi; tiếp tục phát triển dự án nuôi cá nước ngọt giá trị cao, trong đó hoàn thiện trại cá giống và nuôi đại trà cá thịt.