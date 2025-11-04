Thái độ của H’Hen Niê sau khi xin lỗi

Hoa hậu H’Hen Niê cho biết lượng sữa mẹ hiện đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng một phần ba so với trước.

Hoa hậu cho biết lượng sữa của mình giảm từ 120ml chỉ còn 40ml.

“Bạn có biết không, lượng sữa sẽ giảm đáng kể nếu cơ thể thiếu chất, mất ngủ kéo dài hoặc chịu quá nhiều áp lực. Bạn đã từng trải qua điều đó chưa? Tôi thì có, lượng sữa của tôi từ 120ml nay chỉ còn 40ml, thực sự là một sự sụt giảm rất lớn. Nhưng không sao cả, tôi sẽ cố gắng hết sức,” H’Hen viết.

Chia sẻ của H’Hen Niê nhận được nhiều sự đồng cảm từ người hâm mộ, đặc biệt là các bà mẹ đang trong giai đoạn nuôi con nhỏ, bởi áp lực về sức khỏe và tinh thần là điều không ít người gặp phải sau sinh.

Trên thực tế, căng thẳng có thể tác động đến quá trình cho con bú theo hai khía cạnh: lượng sữa tiết ra và thành phần của sữa mẹ. Về cơ bản, căng thẳng không trực tiếp làm mất sữa. Lượng sữa mẹ sản xuất phụ thuộc chủ yếu vào việc trẻ bú thường xuyên và đúng cách – càng cho bú nhiều, cơ thể càng được kích thích tạo thêm sữa.

Tuy nhiên, căng thẳng có thể gián tiếp làm giảm nguồn sữa nếu người mẹ không ăn uống đầy đủ, thiếu ngủ, hoặc không có thời gian cho con bú đều đặn. Việc mệt mỏi, bỏ bữa hay uống không đủ nước trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể suy yếu và ảnh hưởng đến khả năng tiết sữa.

Khi rơi vào trạng thái căng thẳng, cơ thể sẽ sản sinh hormone cortisol, loại hormone này có thể đi vào sữa mẹ và làm chậm phản xạ tiết sữa (let-down reflex), khiến sữa chảy ra khó hơn. Do đó, việc giữ tinh thần thoải mái, nghỉ ngơi hợp lý và duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ là yếu tố quan trọng giúp người mẹ duy trì nguồn sữa ổn định cho con.

H’Hen Niê mới sinh em bé.

Trước đó, ngày 1-11, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi – chồng của Hoa hậu H’Hen Niê – chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh anh pha cà phê bằng sữa mẹ được trữ lạnh của vợ rồi mời bạn bè cùng thưởng thức. Video này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Trước phản ứng gay gắt của dư luận, H’Hen Niê từng lên tiếng cho rằng chồng mình chỉ “làm theo một clip nước ngoài”, song phát ngôn này lại khiến làn sóng chỉ trích thêm gay gắt.

Đến chiều 3-11, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã phải gửi lời xin lỗi công khai gửi đến công chúng và những người xuất hiện trong video.

Cô viết: “Hen xin lỗi vì những hình ảnh và câu chuyện gần đây của vợ chồng Hen khiến mọi người không vui. Hen cũng gửi lời xin lỗi đến các anh trong video và mong mọi người đón nhận sự chân thành của Hen. Sau khi đọc những góp ý, Hen đã suy nghĩ rất nhiều và thực sự trân trọng.”

Trong bài viết, H’Hen Niê chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên cô và chồng đảm nhận vai trò cha mẹ, nên vẫn còn nhiều bỡ ngỡ và thiếu sót, đặc biệt trong việc nuôi con và thể hiện cảm xúc. Cô mong nhận được sự cảm thông, đồng thời khẳng định cả hai đã ngồi lại với nhau để nhìn nhận sai lầm và tiếp thu các góp ý từ công chúng.

Vợ chồng H’Hen Niê.

H’Hen Niê cũng bày tỏ sự hối hận vì trước đó đã phản ứng vội vàng khi lên tiếng bảo vệ chồng: “Hen xin lỗi vì những phát ngôn chưa phù hợp, xuất phát từ mong muốn bảo vệ chồng, nhưng lại khiến mọi người hiểu sai. Hen không cổ vũ cho hành động không đúng.”

Kết lại, người đẹp Ê Đê cho rằng sự việc lần này là một bài học đáng nhớ cho cả hai vợ chồng trong hành trình làm cha mẹ. Cô gửi lời cảm ơn đến những ai đã góp ý, nhắn nhủ rằng bản thân sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm để trưởng thành hơn.

Hoa hậu H’Hen Niê sinh năm 1992 tại tỉnh Đắk Lắk. Cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, trở thành người phụ nữ dân tộc thiểu số đầu tiên giành được danh hiệu cao quý này.

Một năm sau, H’Hen Niê tiếp tục ghi dấu ấn khi lọt vào Top 5 Miss Universe 2018, mang về thành tích tốt nhất trong lịch sử Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế thời điểm đó.

Kể từ sau khi đăng quang, H’Hen Niê được biết đến với hình ảnh giản dị, gần gũi và luôn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Cô đặc biệt quan tâm đến trẻ em và phụ nữ vùng cao, những nơi cô từng gắn bó trong tuổi thơ.

Chồng của H’Hen Niê là Nguyễn Tuấn Khôi, sinh năm 1989, một nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn. Cặp đôi quen nhau từ giữa năm 2018 nhưng chọn giữ kín mối quan hệ trong thời gian dài. Sau nhiều năm gắn bó và trải qua không ít thăng trầm, cả hai đã quyết định chính thức về chung một nhà trong năm nay.

(Tổng hợp)