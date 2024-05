Thái Lan có thể giảm sản lượng ô tô trong năm nay

Theo Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), mục tiêu sản xuất ô tô của nước này trong năm 2024 có thể bị hạ bớt do sản lượng tiếp tục giảm, cùng với nền kinh tế trì trệ ảnh hưởng đến doanh số bán ô tô.

Đầu năm nay, FTI đặt mục tiêu sản xuất 1,9 triệu ô tô, tăng 3,15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 1,15 triệu chiếc dành cho xuất khẩu và 750.000 chiếc dành bán trong nước.

Trong tháng 4, tổng sản lượng ô tô sản xuất tại Thái Lan giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 104.667 chiếc, đặc biệt ở phân khúc xe bán tải giảm 45,9%, trong khi phân khúc xe du lịch giảm 5%.

Theo FTI, doanh số bán ô tô trong nước trong thời gian này cũng giảm 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 46.738 chiếc.

Ông Surapong Paisitpatanapong, Phó chủ tịch FTI và người phát ngôn của Câu lạc bộ Công nghiệp Ô tô, cho biết sự sụt giảm này là do nền kinh tế đã chậm lại, trong khi các ngân hàng tiếp tục thắt chặt tiêu chí cho vay mua ô tô để tránh các khoản nợ xấu do nợ hộ gia đình cao làm suy yếu sức mua của người tiêu dùng.

Trong 4 tháng đầu năm, sản lượng ô tô của Thái Lan tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái lên 518.790 chiếc. Tuy vậy, doanh số bán ô tô giảm 23,9% so với cùng kỳ xuống còn 210.494 chiếc. Lượng ô tô xuất khẩu giảm 3,6% so với cùng kỳ xuống còn 340.685 chiếc.

Ông Surapong cho biết, liên đoàn vẫn chưa đưa ra quyết định về mục tiêu sản xuất ô tô mới vì họ muốn theo dõi sự cải thiện kinh tế trong 2 tháng tới. Ông kỳ vọng chi tiêu ngân sách nhà nước, được Hạ viện thông qua vào tháng 3/2024, sẽ thúc đẩy nền kinh tế nói chung. Ông cũng đề nghị chính phủ triển khai các biện pháp kích thích mới để phát triển nền kinh tế.