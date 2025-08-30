Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thái Lan đang nhìn sang một lĩnh vực của Việt Nam và bắt đầu lo lắng

30-08-2025 - 18:05 PM | Tài chính quốc tế

Xung đột biên giới bắt đầu gây ra nhiều hệ luỵ.

Thái Lan đang nhìn sang một lĩnh vực của Việt Nam và bắt đầu lo lắng- Ảnh 1.

Tình hình bất ổn gần đây ở Thái Lan đẩy lượng khách du lịch sang Việt Nam. Công suất buồng phòng tăng đáng kể. Đây là nhận định của ông Bill Heinecke, chủ tịch của Minor International, công ty đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, tờ Bangkok Post nêu.

Trước tình hình này, đơn vị khai thác du lịch và các hãng hàng không Thái Lan đang kêu gọi chính phủ khôi phục sự ổn định biên giới, đồng thời nâng cao niềm tin của du khách. Cuộc khủng hoảng chính trị gần đây có nguy cơ làm giảm hơn 10% công suất buồng phòng trung bình tại các khách sạn Thái Lan, so với cùng kỳ năm ngoái .

Ông Heinecke cho biết thêm kể từ khi các cuộc đụng độ biên giới bắt đầu vào tháng trước, các khách sạn nhỏ ở Thái Lan đã ghi nhận ít khách nước ngoài hơn, bao gồm cả từ Mỹ.

Hai khách sạn thuộc đơn vị trên ở Campuchia cũng ghi nhận tỷ lệ lấp đầy giảm mạnh.

"Campuchia là quốc gia kích thích du lịch rất mạnh mẽ, mang lại lợi ích cho Thái Lan, vì khách du lịch có thể đến thăm Thái Lan thông qua các chặng bay nối chuyến", Heinecke cho hay.

Những tác động cụ thể từ cuộc xung đột vẫn chưa được tính toán cụ thể nhưng sẽ để lại mối nguy hại cho tất cả doanh nghiệp Thái Lan trong quý III nếu mọi thứ không được giải quyết nhanh chóng.

Vị này đề xuất chính phủ xứ chùa Vàng nên phát nhiều chuyến bay nội địa miễn phí hơn, ngoài 20.000 chặng theo kế hoạch, nhằm thúc đẩy du lịch trong nước.

Chai Eamsiri, giám đốc điều hành của Thai Airways International, cho biết dựa trên các cuộc đàm phán với các đối tác Trung Quốc, họ vẫn không tự tin về sự an toàn ở Thái Lan, đồng thời nhấn mạnh việc khôi phục niềm tin du lịch là ưu tiên chính trước mắt.

Ông Chai nói rằng hãng hàng không vẫn đang ghi nhận tín hiệu tải trọng mạnh mẽ trên các tuyến đường Trung Quốc với 42 chuyến bay hàng tuần đến năm điểm đến. Hầu hết trong số đó là kết nối hành khách và không dừng lại ở Thái Lan.

Damien Pfirsch, giám đốc thương mại tại Agoda, cho rằng Thái Lan cũng nên đầu tư vào cơ sở hạ tầng kết nối khách du lịch với các thành phố hạng hai khác, cho phép địa phương học hỏi những trải nghiệm tại điểm đến mới, vì nhiều người trong số họ đã đến thăm Thái Lan hơn 1 lần.

Điều này đảm bảo du lịch bền vững bằng cách phân phối du khách đến các thành phố ít đông đúc hơn và giảm nguy cơ quá tải.

Theo Dy Khoa

thái lan
thái lan

