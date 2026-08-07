Thái Lan: Nam sinh nổ súng đoạt mạng nhiều giáo viên và bạn học

Nghi phạm vụ tấn công. (Ảnh: Bangkok Post)

Nghi phạm vụ nổ súng - một học sinh trung học - sau đó được tìm thấy đã tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng lên con số 7.

Vụ việc được ghi nhận vào khoảng 10h sáng, khi các tình nguyện viên từ Quỹ Poh Teck Tung nhận được tin báo về tiếng súng nổ bên trong ngôi trường trung học nổi tiếng này. Một học sinh tại trường cho biết tay súng - mặc đồng phục thể dục màu tím - đã bắn hàng chục phát đạn trong khuôn viên trường.

Theo các báo cáo, những người thiệt mạng bao gồm ba giáo viên, ba học sinh và nghi phạm. 15 người bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng, đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Bangkok Post)

Lực lượng chức năng đưa người bị thương đi cấp cứu. (Ảnh: Bangkok Post)

Nghi phạm được xác định là một học sinh lớp 9, mang theo súng ngắn 9mm. Cảnh sát xác nhận nghi phạm đã tử vong do tự sát. Động cơ của nghi phạm hiện chưa được xác định.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để sơ tán học sinh, nhân viên và thiết lập vành đai an ninh quanh khuôn viên trường.

Hình ảnh khẩu súng gây án. (Ảnh: X)

Giới chức địa phương kêu gọi người dân ngừng phát trực tiếp vụ việc và tránh xa khu vực lân cận để không gây cản trở lực lượng chức năng.

Cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra khẩu súng được sử dụng trong vụ tấn công, đồng thời lấy lời khai của các nhân chứng và những người có liên quan đến vụ án.