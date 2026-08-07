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Thái Lan: Nam sinh nổ súng đoạt mạng nhiều giáo viên và bạn học

| | Tài chính quốc tế

Sáu người đã thiệt mạng và ít nhất 15 người khác bị thương sau khi tiếng súng vang lên tại trường Debsirin Nonthaburi (huyện Bang Kruai, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan) sáng 7/8.

Thái Lan: Nam sinh nổ súng đoạt mạng nhiều giáo viên và bạn học- Ảnh 1.

Nghi phạm vụ tấn công. (Ảnh: Bangkok Post)

Nghi phạm vụ nổ súng - một học sinh trung học - sau đó được tìm thấy đã tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng lên con số 7.

Vụ việc được ghi nhận vào khoảng 10h sáng, khi các tình nguyện viên từ Quỹ Poh Teck Tung nhận được tin báo về tiếng súng nổ bên trong ngôi trường trung học nổi tiếng này. Một học sinh tại trường cho biết tay súng - mặc đồng phục thể dục màu tím - đã bắn hàng chục phát đạn trong khuôn viên trường.

Theo các báo cáo, những người thiệt mạng bao gồm ba giáo viên, ba học sinh và nghi phạm. 15 người bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng, đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Thái Lan: Nam sinh nổ súng đoạt mạng nhiều giáo viên và bạn học- Ảnh 2.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Bangkok Post)

Thái Lan: Nam sinh nổ súng đoạt mạng nhiều giáo viên và bạn học- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đưa người bị thương đi cấp cứu. (Ảnh: Bangkok Post)

Nghi phạm được xác định là một học sinh lớp 9, mang theo súng ngắn 9mm. Cảnh sát xác nhận nghi phạm đã tử vong do tự sát. Động cơ của nghi phạm hiện chưa được xác định.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để sơ tán học sinh, nhân viên và thiết lập vành đai an ninh quanh khuôn viên trường.

Thái Lan: Nam sinh nổ súng đoạt mạng nhiều giáo viên và bạn học- Ảnh 4.

Thái Lan: Nam sinh nổ súng đoạt mạng nhiều giáo viên và bạn học- Ảnh 5.

Thái Lan: Nam sinh nổ súng đoạt mạng nhiều giáo viên và bạn học- Ảnh 6.

Hình ảnh khẩu súng gây án. (Ảnh: X)

Giới chức địa phương kêu gọi người dân ngừng phát trực tiếp vụ việc và tránh xa khu vực lân cận để không gây cản trở lực lượng chức năng.

Cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra khẩu súng được sử dụng trong vụ tấn công, đồng thời lấy lời khai của các nhân chứng và những người có liên quan đến vụ án.

Trước đó, vào tháng 2 năm nay, một tay súng 17 tuổi đã xông vào một trường học ở huyện Hat Yai (tỉnh Songkhla) gây thương tích cho cả nhân viên và học sinh. Hiệu trưởng nhà trường sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng, còn nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ.

Hồi tháng 10/2022, 37 người - trong đó có 22 trẻ em - đã thiệt mạng khi một cựu cảnh sát mang theo súng và dao tấn công một trung tâm chăm sóc trẻ em tại tỉnh Nong Bua Lam Phu.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Từ Khóa:
thái lan

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