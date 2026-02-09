Thái Lan nhận tin vui lớn từ Trung Quốc trong lĩnh vực Việt Nam vừa lập kỷ lục

Nhóm du khách Trung Quốc mặc đồng phục học sinh Thái Lan trên đường phố Bangkok. Ảnh: Apichart Jinakul

Theo dữ liệu mới nhất từ nhiều nền tảng du lịch trực tuyến, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026, Thái Lan đã vượt Nhật Bản để trở thành điểm đến nước ngoài được ưa chuộng nhất của du khách Trung Quốc.

Trên thực tế, 2026 là kỳ nghỉ Tết dài 9 ngày (từ 15 – 23/2), được dự báo sẽ tạo nên cú hích lớn cho làn sóng du lịch nước ngoài của người Trung Quốc.

Đây được coi là một tin vui với Thái Lan, bởi trong thời gian dài qua, quốc gia này phải đối mặt với tình trạng sụt giảm mạnh dòng khách từ Trung Quốc. Nguyên nhân là do sau vụ việc diễn viên Vương Tinh bị lừa đảo, cùng với loạt biến động an ninh và an toàn khác.

Vì sao nhiều người Trung Quốc chọn Thái Lan là điểm đến trong kỳ nghỉ Tết?

Một du khách Trung Quốc được chào đón tại sân bay Thái Lan. Ảnh: Reuters

Theo nhận định Travel And Tour World, sự nổi lên của Thái Lan không phải ngẫu nhiên trong cuộc đua điểm đến lý tưởng dịp Tết năm nay. Bởi Trong những năm gần đây, Thái Lan tích cực quảng bá hình ảnh điểm đến thân thiện với du khách, kết hợp với vé máy bay giá hợp lý, hệ thống nghỉ dưỡng đa dạng, cùng nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Ngoài ra, Thái Lan nổi lên là điểm đến có hạ tầng du lịch hoàn thiện, cảnh quan đa dạng và có chính sách thị thực tương đối thuận lợi.

Hơn nữa, Trung Quốc đã nới lỏng các hạn chế đi lại cùng chính sách thúc đẩy du lịch khu vực.

Theo Global Times, số liệu do Qunar.com cung cấp chỉ ra 10 điểm đến được người Trung Quốc đặt phòng khách sạn nhiều nhất từ giữa tháng 1 đến hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bao gồm: Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Nga, Việt Nam, Macau (Trung Quốc), Australia và Indonesia. Theo danh sách này, Nhật Bản không được nhắc tới. Nguyên nhân là lượng khách từ Trung Quốc đến Nhật Bản trong tháng 12/2025 cũng đã giảm tới 45,3% so với cùng kỳ năm trước đó.

Tương tự, theo thống kê từ nền tảng dữ liệu hàng không Flight Master, Thái Lan là điểm đến nước ngoài hàng đầu trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2026. Ngược lại, lượng chuyến bay từ Trung Quốc tới Nhật Bản sụt giảm mạnh, cụ thể giảm 43,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, những chuyến bay từ Trung Quốc đến Đông Nam Á, bao gồm Malaysia, Việt Nam, Indonesia và Lào, lại ghi nhận mức tăng đáng kể.

Theo dự báo của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, tổng lượng hành khách hàng không trong kỳ cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới có thể đạt kỷ lục 95 triệu lượt, với trung bình là 2,38 triệu lượt khách/ngày, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước đó.

Thái Lan đặt kỳ vọng vào khách Trung Quốc

Các du khách Trung Quốc tham quan Cung điện Hoàng gia Thái Lan, Bangkok.

Theo tờ Bangkok Post đưa tin, các nhà điều hành du lịch của Thái Lan và Trung Quốc đang tỏ ra lạc quan về sự phục hồi của khách du lịch Trung Quốc trong dịp Tết năm nay. Sự lạc quan này càng được củng cố khi Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan (ATTA) tổ chức hội chợ Thailand Tourism and MICE Next 2026, quy tụ tới hơn 2.000 đơn vị mua - bán, với mục tiêu nâng tổng lượng khách lên 9 triệu lượt trong năm nay.

Ông Thanapol Cheewarattanaporn, Chủ tịch ATTA, phân tích, Thái Lan với vị thế là điểm đến hàng đầu trong khu vực, cùng với năng lực hàng không được cải thiện rõ rệt so với năm 2025, đang tạo lực đẩy để lượng khách dịp Tết Nguyên đán tăng trở lại. Nhưng lượng khách tăng chủ yếu là du khách đi tự túc.

Bangkok Post nhận định rằng, với ngân sách hơn 15 triệu baht, hội chợ Thailand Tourism and MICE Next 2026 được kỳ vọng tạo ra doanh thu từ 2 - 3 tỷ baht. Đồng thời, theo Chủ tịch ATT, sự kiện được kỳ vọng tạo cú hích kích cầu du lịch, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đón khách quốc tế trong năm 2026. ATTA cho biết, Thái Lan đặt mục tiêu đón khoảng 39 triệu lượt khách, trong đó khách Trung Quốc chiếm gần 9 triệu.

Ngoài ra, phía Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết cũng đã tung ra nhiều gói khuyến mãi kích cầu dịp Tết Nguyên đán trên các nền tảng OTA. Theo ông David Dai, Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh quốc tế của Tuniu.com (một OTA lớn của Trung Quốc) cho biết du khách Trung Quốc đã bắt đầu đặt tour nước ngoài từ cuối năm ngoái, trong đó có Thái Lan. Nhưng nhiều khách vẫn có xu hướng chờ đặt sát ngày.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài 9 ngày, lâu hơn so với năm 2025. Do đó, các nhà điều hành du lịch kỳ vọng sẽ giữ chân du khách Trung Quốc lưu trú tại Thái Lan hơn một tuần. Các điểm đến được ưa chuộng tại quốc gia này vẫn là Bangkok, Pattaya và Hua Hin.