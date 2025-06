Thái Lan tăng 4 lần mức phạt không đội mũ bảo hiểm

Bắt đầu từ ngày 1/6, người điều khiển xe máy và người ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm ở Thái Lan sẽ phải đối mặt khoản phạt 2.000 Baht (60 USD, tương đương khoảng 1,6 triệu đồng), tăng gấp 4 lần so với mức phạt 500 Baht được áp dụng trước đó.

Theo thông báo từ cảnh sát giao thông Thái Lan, chiến dịch có tên gọi "Dự án Đường phố An toàn". Việc phạt không đội mũ bảo hiểm là một phần trong chiến dịch cải thiện an toàn đường bộ và mức độ chấp hành luật giao thông trên toàn quốc do Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan phát động, tập trung vào các khu vực trọng điểm giao thông, những địa điểm dễ xảy ra tai nạn và gần trường học.

Giới chức Thái Lan cho biết quyết định tăng mức phạt đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy nhằm kéo giảm tỷ lệ thương vong đối với người điều khiển xe máy ở nước này. Theo quy định mới, tất cả người điều khiển và người ngồi sau xe máy đều bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, bất kể quãng đường di chuyển xa hay gần, hay xe lưu thông ở khu vực nào.

Mức phạt có thể tăng dần đối với những người tái phạm. Theo đó, người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị phạt 2.000 Baht và số tiền phạt tăng gấp đôi nếu người ngồi sau cũng để đầu trần. Cảnh sát dự kiến lập nhiều chốt kiểm soát ở các địa phương trong suốt chiến dịch để tăng cường kiểm tra, xử phạt người không đội mũ bảo hiểm.

Cảnh sát giao thông Thái Lan xử lý một trường hợp vi phạm (Ảnh: Nation)

Thái Lan là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông đường bộ cao nhất thế giới. Trong đó, người đi xe máy chiếm phần lớn các trường hợp tử vong hoặc bị thương nghiêm trọng. Giới chức nước này khẳng định mục tiêu chính là giảm thiểu tai nạn và thương vong, đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ tử vong do tai nạn xe máy tại Thái Lan thuộc hàng cao nhất thế giới.

Hiện tại, cảnh sát Hoàng gia Thái Lan chưa đưa ra hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp đi saleng (xe ba bánh gắn thêm thùng bên hông). Tuy nhiên, theo nội dung luật hiện hành, không có sự phân biệt rõ ràng giữa xe máy thông thường và xe máy có gắn thêm thùng xe. Vì vậy, mọi người điều khiển và người ngồi trên loại phương tiện này đều được hiểu là phải tuân thủ quy định về đội mũ bảo hiểm.

Các sở cảnh sát địa phương trên toàn quốc cũng đã được lệnh xác định những khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm hoặc tai nạn giao thông để tập trung kiểm tra, lập chốt kiểm soát thường xuyên hơn. Những người tái phạm nhiều lần có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt nghiêm khắc hơn.

Chính phủ Thái Lan kỳ vọng rằng với sự kết hợp giữa tuyên truyền và cưỡng chế thực thi, chiến dịch mới sẽ góp phần thay đổi hành vi người tham gia giao thông và giảm thiểu thiệt hại nhân mạng.