Thái Lan tạo mưa nhân tạo để cải thiện không khí miền Bắc

Theo Cục Kiểm soát ô nhiễm Thái Lan, dữ liệu về chỉ số ô nhiễm không khí do bụi mịn PM2.5 ở thủ đô Bangkok, Chiang Mai và các tỉnh miền Bắc Thái Lan vẫn ghi nhận ở mức cao. Nhiều thời điểm chất lượng không khí vượt quá tiêu chuẩn an toàn và có thể gây ra các bệnh liên quan đường hô hấp. Điều này là do tình trạng đốt rơm rạ, cháy rừng vào mùa khô ở các nước láng giềng, khí thải từ phương tiện giao thông và các hoạt động công nghiệp.

(Ảnh minh họa: Thailandinsider)

Tuy nhiên, chất lượng không khí ở thủ đô Bangkok và Chiang Mai đang từng bước được cải thiện. Các dự báo cho thấy đến năm 2025, vấn đề ô nhiễm bụi mịn PM2.5 sẽ tiếp tục theo xu hướng ít nghiêm trọng hơn hiện nay. Bằng chứng là việc 2 địa phương này hiện không còn thường xuyên nằm trong nhóm các thành phố ô nhiễm nhất thế giới như những năm trước.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và hợp tác xã Thái Lan Itthi Sirilathayakorn, chất lượng không khí từng bước được cải thiện cho thấy các nỗ lực của chính phủ và các bộ, ngành đang mang lại kết quả tích cực. Trong đó, kể từ tháng 2/2024, Cục Hàng không nông nghiệp và tạo mưa trực thuộc Bộ này đã phối hợp Không quân Hoàng gia và các cơ quan liên quan triển khai chương trình tạo mưa nhân tạo. 30 máy bay đã được huy động để phun mưa vào không khí, giúp giảm thiểu tình trạng khói mù và bụi mịn tích tụ trong không khí.

Trong năm 2025, Cục Hàng không nông nghiệp và tạo mưa Thái Lan sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động phun mưa vào không khí, đồng thời có kế hoạch áp dụng các kỹ thuật tiên tiến hơn như gieo bột muối hoặc đá khô vào mây để tạo mây gây mưa, giúp giảm thiểu ô nhiễm không khí trên diện rộng và giảm tình trạng khô hạn ở các khu vực trồng trọt chính.