"Thái tử" của 1 "đế chế" doanh nghiệp tư nhân hàng đầu chính thức lộ diện ở tuổi 24, diện mạo cùng profile gây kinh ngạc

"Thái tử" tập đoàn Hengli

Ngày 5/8, công ty ST Songfa công bố thông tin quan trọng: Ban lãnh đạo dự kiến tiến hành bầu cử lại Hội đồng quản trị sớm hơn kế hoạch, trong bối cảnh doanh nghiệp vừa trải qua quá trình tái cấu trúc toàn diện.

Theo danh sách ứng viên do cổ đông, công ty đã chính thức đề cử Chen Jianhua, nhà sáng lập và người kiểm soát thực tế của tập đoàn Hengli cùng con trai ông là Chen Hanlun trở thành người đứng đầu trong hội đồng quản trị.

Chen Hanlun (sinh năm 2001) là con trai của Chen Jianhua. Dù chỉ mới 24 tuổi, Chen Hanlun đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành Tài chính ứng dụng và từng đảm nhiệm vị trí tư vấn thuế doanh nghiệp tại PwC Singapore. Từ tháng 3/2024, anh chính thức giữ chức Phó tổng giám đốc Hengli Group, dù hiện chưa nắm cổ phần tại công ty.

Trong hai năm trở lại đây, sự hiện diện của Chen Hanlun trong các hoạt động điều hành tại Hengli Group ngày càng rõ nét. Tháng 8/2024, anh xuất hiện với vai trò Phó tổng giám đốc trong lễ ký kết chiến lược giữa Hengli Heavy Industries và tập đoàn MSC của Thụy Sĩ. Thỏa thuận hợp tác bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị: từ đóng tàu mới, lắp đặt động cơ cho đến sửa chữa và cải hoán tàu biển.

Đến tháng 12/2024, tại Hội nghị Phát triển tàu thủy xanh Hengli, Chen Hanlun tiếp tục đại diện tập đoàn phát biểu, nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển xanh, đồng thời đặt mục tiêu "mỗi con tàu là một sản phẩm tinh hoa", hướng tới việc gia nhập "tuyến đầu" ngành đóng tàu toàn cầu.

Tháng 3/2025, anh cùng cha, doanh nhân Chen Jianhua, có chuyến thăm chính thức đến China State Shipbuilding Corporation, tập đoàn đóng tàu lớn nhất Trung Quốc.

Tỷ phú số 1 Giang Tô giàu đến mức nào?

Hengli Group hiện là tập đoàn tư nhân do vợ chồng Chen Jianhua – Fan Hongwei nắm giữ 100% vốn. Doanh nghiệp hoạt động trong toàn chuỗi công nghiệp: lọc hóa dầu, hóa chất, sợi polyester và dệt may. Tính đến năm 2024, tập đoàn có 21 vạn nhân sự, đạt doanh thu 871,5 tỷ nhân dân tệ (3,18 triệu tỷ đồng), xếp thứ 3 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Trung Quốc.

Theo bảng xếp hạng New Fortune 500 năm 2025, tài sản cổ phần của cặp vợ chồng này đạt 80,12 tỷ nhân dân tệ (khoảng 292 nghìn tỷ đồng) giúp họ giữ vững vị trí tỷ phú số 1 tại Giang Tô, đồng thời xếp thứ 32 toàn quốc.

Chen Jianhua

Không chỉ có mặt trong bảng xếp hạng của New Fortune, hai vợ chồng còn xuất hiện nổi bật trên Bảng xếp hạng tỷ phú Hurun năm 2024, với tổng tài sản đạt 1.250 tỷ NDT (khoảng 4 nghìn tỷ đồng), xếp thứ 20 toàn Trung Quốc, khẳng định vị thế hàng đầu của họ trong giới doanh nhân tư nhân.

Năm 2018, Hengli Group chính thức thâu tóm ST Songfa, một công ty sản xuất gốm sứ ra đời từ năm 1945 và niêm yết trên sàn chứng khoán từ năm 2015. Đến tháng 10/2024, ST Songfa hoàn tất việc chuyển nhượng tài sản và phát hành cổ phiếu để sở hữu 100% cổ phần Hengli Group, mở ra giai đoạn mới cho công ty từng là nhà sản xuất gốm.

Từ đây, ST Songfa thoái lui khỏi lĩnh vực gốm sứ, chuyển sang tập trung vào đóng tàu và sản xuất thiết bị công nghiệp cao cấp.

Tính đến ngày 5/8, cổ phiếu ST Songfa đang giao dịch ở mức 48,19 NDT/cổ phiếu, với giá trị vốn hóa đạt 415,25 tỷ NDT (1,5 triệu tỷ đồng) một cú lội ngược dòng mạnh mẽ sau nhiều năm thua lỗ kéo dài, ghi nhận khoản lãi ấn tượng trong nửa đầu năm nay nhờ sự hợp nhất với Hengli Heavy Industries.

Nguồn: Sina