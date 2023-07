Thái VG - Từ nhân tố xa lạ trở thành cây hút fan của Rap Việt mùa 3

Sau 6 tập lên sóng, Rap Việt mùa 3 cuối cùng đã hoàn tất đội hình của 4 huấn luyện viên. Là gương mặt mới toanh ngồi "ghế nóng" chương trình Rap nổi tiếng, Thái VG - nam rapper được ekip mời từ nước ngoài về nhanh chóng chứng minh sức hút của mình. Sau vòng Chinh phục, từ một cái tên xa lạ với khán giả đại chúng, Thái VG giờ đây sở hữu lượng fan hùng hậu, còn được gọi là cây hài mới của Rap Việt.

Gương mặt mới bị nghi ngờ về độ nổi tiếng

Với những người yêu rap thì Thái VG là cái tên lớn đình đám. Cái gật đầu ngồi vào ghế huấn luyện viên của Thái VG không chỉ khiến người hâm mộ Rap vỡ òa, mà đối với những người tham gia Rap Việt mùa 3 cũng rần rần không kém. Tuy nhiên, với khán giả đại chúng, Thái VG lại là cái tên hoàn toàn xa lạ, nguyên do là bởi anh sinh ra và lớn lên tại nước ngoài, cũng không hoạt động nghệ thuật nhẵn mặt như những huấn luyện viên còn lại. Nhiều người đặt câu hỏi liệu "huyền thoại sống" này sẽ giao tiếp với khán giả ra sao khi từ trước đến nay chỉ thấy nam rapper ra sản phẩm tiếng Anh, hiếm có bản rap tiếng Việt.

Thời điểm chương trình sắp lên sóng, Karik và Suboi đã lần lượt đăng tải khung ảnh chụp chung với Thái VG. Cả hai đều bày tỏ sự háo hức khi người đàn anh về Việt Nam để tham gia Rap Việt. Karik còn gây chú ý với dòng trạng thái: "Cảm ơn anh đã nhận lời chúng em quay về quê hương cùng nhau làm nên những kỷ niệm đáng nhớ cho Rap Việt mùa 3". Dù Suboi và Karik đảm nhận vai trò giám khảo quyền lực nhưng cả hai luôn dành thái độ kính trọng và nể phục đối với Thái VG. Qua đó phần nào chứng minh cho khán giả thấy nam rapper có sức ảnh hưởng như thế nào trong giới Rap.

Karik và Suboi dành sự kính trọng đối với đàn anh Thái VG

"Cây hài mới" của Rap Việt mùa 3



Sau mọi nghi ngờ từ khán giả đại chúng, cuối cùng Thái VG đã chứng minh được sức hút khác biệt của mình tại Rap Việt mùa 3. Khác với hình ảnh "cool ngầu" vốn được người xem biết đến trước đó, nam rapper liên tục tạo nên loạt khoảnh khắc thú vị bởi những phát ngôn của mình dù nói tiếng Việt không sõi. Việc vẫn cố gắng sử dụng tiếng Việt của nam HLV vô tình tạo ra những tình huống "khó đỡ" trong chương trình, tuy nhiên lại không hề phản cảm mà lại mang màu sắc dễ thương.

Thái VG "gây bão" về độ đáng yêu khi có những câu nhận xét xen tiếng Việt vào tiếng Anh: "She's over hợp with me" (Cô ấy "hơn cả hợp" với đội tôi)

Sự chân thật, thẳng thắn, hóm hỉnh của một người chưa sõi tiếng Việt, đôi lúc lại trộn lẫn 2 ngôn ngữ với nhau theo bản năng vô tình giúp anh được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội suốt thời gian Rap Việt lên sóng. Trong lúc tranh giành thí sinh về đội, Thái VG còn dí dỏm bảo giám khảo Suboi kiểm tra tin nhắn, "dụ dỗ" cô em thân thiết cho rapper mạnh về đội của mình.

Thái VG thành cây hài của Rap Việt mùa 3 (Nguồn: Dám hát dám nghe)

Một lần khác, Thái VG có chia sẻ đáng chú ý về thí sinh Mikelodic trên sóng truyền hình: "Anh có biết em. Anh hay nghe nhạc em tập thể dục". Để chứng minh bản thân nói thật, "anh cả" Rap Việt mùa 3 còn hài hước quay clip đang tập hì hục và chèn thêm ca khúc hot của Mikelodic vào bài đăng của mình trên mạng xã hội.



Thái VG khiến fan bật cười vì độ hài hước ngây ngô của mình

Từ nhân tố mới toanh, nay Thái VG thành danh hài ở Rap Việt mùa 3

Ảnh: Rap Việt