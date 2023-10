Thảm đỏ lễ trao sash Miss Grand International 2023: Lê Hoàng Phương diện váy xuyên thấu, Hoa hậu đẹp nhất thế giới khoe dáng với áo dài

Chiều 6/10, buổi trao sash của cuộc thi Miss Grand International 2023 đã chính thức diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội, quy tụ khoảng 65 thí sinh từ các nước trên thế giới. Các người đẹp khoe sắc trong trang phục, layout hút mắt, loạt vương miện cũng góp phần mang đến khoảnh khắc lộng lẫy đáng nhớ.

Được thi đấu tại sân nhà, Hoa hậu Lê Hoàng Phương nhận nhiều tràng vỗ tay và sự ủng hộ từ khán giả quê hương. Người đẹp Việt Nam xuất hiện với bộ váy xuyên thấu đầy quyến rũ, catwalk tự tin bên cạnh mỹ nhân Venezuela - Valentina Martínez.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương đọ dáng bên người đẹp Venezuela.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương trên thảm đỏ buổi trao sash Miss Grand International 2023. Video: Đạt Phan

Tại thảm đỏ trước sự kiện, các thí sinh xuất hiện theo từng cặp và được thử thách với màn catwalk trên cầu thang. Một số người đẹp gặp sự cố, suýt ngã khi di chuyển với bộ váy dài và giày cao gót.

Các thí sinh Miss Grand International 2023 tề tựu tại Hà Nội.

Một số thí sinh gặp trục trặc trước thử thách catwalk trên cầu thang do BTC đặt ra.

Kết thúc phần thảm đỏ là sự xuất hiện của Phó chủ tịch Miss Grand International - bà Teresa và đương kim Miss Grand International Isabella Menin. Cả hai cùng chọn trang phục áo dài khi đến với sự kiện. Người đẹp Isabella Menin từng nhiều lần bày tỏ niềm yêu thích với trang phục này. Mỹ nhân sinh năm 1996 mang hai dòng máu Brazil và Italy, đăng quang Miss Grand International hồi tháng 10/2022. Sau đó, cô được trang Global Beauties bầu chọn là Miss Grand Slam (Hoa hậu đẹp nhất thế giới) năm 2022.

Miss Grand International Isabella Menin diện áo dài tới sự kiện. Video: Đạt Phan

Cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023 do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 3/10 đến 25/10. Ngoài các đêm thi bán kết và chung kết, thí sinh các nước sẽ tham gia các phần thi phụ như phỏng vấn kín, Best In Swimsuit (trang phục áo tắm), National Costume (trình diễn trang phục dân tộc), show thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest… Lịch trình dành cho thí sinh trải dài từ Bắc vào Nam, đi qua nhiều tỉnh, thành như: Hà Nội, Hạ Long (Quảng Ninh), Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Huế (Thừa Thiên Huế) và TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh: MGI