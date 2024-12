Tham gia bán hàng online, một phụ nữ bị lừa 1,9 tỉ đồng

1. LỪA ĐẢO THAM GIA BÁN HÀNG ONLINE NHẬN “TIỀN HOA HỒNG”

Theo Cục An toàn thông tin mới đây, ngày 4-12, Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T (huyện Đức Cơ) về việc bị đối tượng quen biết qua mạng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,9 tỉ đồng.

Cụ thể, khoảng tháng 11-2024, thông qua mạng xã hội, chị T. kết bạn làm quen với một người tên Tuấn, tự giới thiệu là Công an TP Hà Nội.

Khi có được niềm tin của chị T., Tuấn giới thiệu chị tham gia bán hàng online nhận “hoa hồng”, hướng dẫn chị T. truy cập vào đường link và tạo lập gian bán hàng trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, trong khoảng 8 ngày, chị T. đã thực hiện khoảng 62 đơn đặt hàng, 25 lần chuyển tiền với tổng cộng hơn 1,9 tỉ đồng. Vì không còn khả năng chuyển tiền, chị T. yêu cầu rút vốn không làm nữa thì Tuấn lấy lý do gian hàng của chị T. mới được lập, chưa là thành viên chính thức nên phải nộp thêm “thuế thu nhập cá nhân” với số tiền 195 triệu đồng mới được rút hết số tiền đã nộp vào.

Sau nhiều lần liên lạc với Tuấn nhưng không thể rút tiền, chị T. nghi ngờ bị lừa nên đến Công an huyện Đức Cơ trình báo vụ việc.

2. XUẤT HIỆN ĐỐI TƯỢNG GỌI ĐIỆN MẠO DANH THỦ QUỸ TRƯỜNG HỌC ĐỂ LỪA ĐẢO

Thông tin từ Công an huyện Bến Lức (Long An), gần đây, có một số đối tượng mạo danh thủ quỹ của trường học và Công an huyện Bến Lức liên hệ phụ huynh học sinh yêu cầu cung cấp thông tin để làm định danh điện tử mức độ 2.

Hình thức lừa đảo trên không phải mới nhưng đã có sự biến tướng và tinh vi hơn khiến nhiều người dân vẫn bị sập bẫy.

Lợi dụng sự nắm bắt chưa đầy đủ các thông tin liên quan đến việc cài đặt app VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử của một bộ phận người dân, đối tượng lừa đảo đã gọi điện, sau đó gửi đường link qua tin nhắn Zalo, Facebook... yêu cầu người dân truy cập và cài đặt phần mềm VNeID giả mạo (có giao diện giống với ứng dụng VNeID thật).

Sau khi người dân cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo được cấp quyền truy cập mức cao, bao gồm cả đọc dữ liệu cá nhân và đọc tin nhắn chứa mã OTP…, đối tượng sẽ kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng và thực hiện lệnh chuyển tiền trên điện thoại nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

3. BẪY LỪA ĐẢO BÁN "BÙA YÊU" QUẢNG CÁO TRÀN LAN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Lợi dụng sự cả tin, mù quáng của các nạn nhân, một nhóm đối tượng lừa đảo đã tự chế phẩm màu và hương liệu rồi đóng vào những lọ thủy tinh nhỏ hoặc chất bột để làm 'bùa yêu', sau đó quảng cáo và rao bán cho hàng trăm người trên mạng xã hội.

Nhóm đối tượng lừa đảo này vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng, Hà Nam phát hiện, bắt giữ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhóm đối tượng là 3 thanh niên 19 - 20 tuổi, không có công việc ổn định.

Đối tượng đăng hình ảnh, chạy quảng cáo trên Facebook và đăng tin nhắn phản hồi của khách hàng về việc dùng bùa yêu có tác dụng. Tuy nhiên, thực chất những tin nhắn này là đối tượng tự lập tài khoản nhắn tin cho nhau.

Nhóm đối tượng đã sử dụng các trang mạng xã hội Facebook “Vũ Hoàng Thiên - Tâm Linh Thái Lan”; “Nguyễn Tâm Linh Thái Lan”; “Nguyễn Phong - Tâm Linh Thái Lan”, “Mợ Chảnh - Tâm Linh”… để quảng cáo, lan truyền thông tin “bùa yêu” có khả năng hút tình, khiến người yêu hoặc vợ, chồng nghe lời và hút tài lộc.

Nhiều người đã tin theo lời quảng cáo và bỏ tiền mua. Đã có rất nhiều người tin tưởng, đặt mua “bùa yêu” của nhóm đối tượng này và chuyển tiền với giá từ 250.000 đến 500.000 đồng cho một túi “bùa yêu”.

4. CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO THÔNG QUA DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ PAYPAL

Với việc nhu cầu mua sắm ngày một gia tăng trong thời điểm cuối năm, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng tình trạng này để tạo lập các hóa đơn thanh toán giả mạo, gửi tới nhiều người nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản.

Theo đó, các đối tượng sử dụng tài khoản PayPal hợp lệ để tạo ra những hóa đơn giả mạo. Nội dung hóa đơn thường bao gồm những khoản tiền trả góp định kỳ, khoản tiền nợ cho sản phẩm hoặc gói dịch vụ mà nạn nhân đã từng đặt mua, yêu cầu thanh toán gấp trước thời hạn nếu không tài khoản Paypal sẽ bị cấm vĩnh viễn.

Sau khi tạo xong, các đối tượng sẽ gửi hóa đơn cho nạn nhân thông qua email, đính kèm đường link dẫn tới trang web thanh toán với khoản tiền có sẵn, yêu cầu nạn nhân chấp thuận để tiến hành giao dịch.

Thủ đoạn lừa đảo thường nhắm tới những nạn nhân bất cẩn, có tần suất mua sắm trực tuyến lớn, không chú ý kỹ tới các phương thức thanh toán trước khi đặt mua sản phẩm.