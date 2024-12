Tham gia Khảo sát An ninh mạng 2024: Cơ hội nhận AirPods 4, doanh nghiệp cũng được mời góp ý kiến

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia vừa khởi động chương trình Khảo sát An ninh mạng 2024, kéo dài từ ngày 28/11 đến 19/12/2024. Chương trình nhằm đánh giá tình hình an ninh mạng, lừa đảo trực tuyến trong năm qua, đồng thời thu thập ý kiến đóng góp từ người dùng để nghiên cứu và cải thiện các biện pháp bảo mật thông tin.

Khảo sát này được chia thành hai nhóm đối tượng chính. Nhóm đầu tiên là cá nhân, bao gồm những người thường xuyên sử dụng Internet, các dịch vụ trực tuyến và nền tảng mạng xã hội. Nhóm thứ hai là các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, nhằm thu thập góc nhìn từ môi trường chuyên nghiệp. Thời hạn tham gia khảo sát của nhóm cá nhân kết thúc vào ngày 14/12, trong khi nhóm doanh nghiệp có thể hoàn thành khảo sát đến ngày 19/12.

Chương trình khảo sát được thiết kế để mang lại cái nhìn toàn diện hơn về các mối đe dọa trên không gian mạng, từ đó xây dựng các giải pháp hiệu quả hơn nhằm bảo vệ người dùng. Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết đây là một phần trong nỗ lực nâng cao nhận thức và đảm bảo sự an toàn của không gian mạng Việt Nam trong năm 2025.

Khảo sát cũng mang đến cơ hội nhận những phần quà giá trị dành cho người tham gia là cá nhân. Giải thưởng bao gồm một tai nghe Bluetooth Apple AirPods 4 với tính năng chống ồn chủ động, đồng hồ thông minh, ba pin sạc dự phòng và 20 phần quà lưu niệm. Những người trúng giải sẽ được chọn ngẫu nhiên sau khi khảo sát kết thúc, và quà tặng sẽ được gửi đến tận nơi qua đường bưu điện.

Người dùng có thể tham gia khảo sát trực tuyến tại địa chỉ https://survey.nca.org.vn . Theo ban tổ chức, khảo sát chỉ mất vài phút để hoàn thành, và ý kiến thu thập được sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các giải pháp ngăn chặn lừa đảo trực tuyến, đồng thời cải thiện tình trạng an ninh mạng.

Chương trình khảo sát này không chỉ mang ý nghĩa cộng đồng mà còn là cơ hội để các cá nhân và doanh nghiệp góp phần xây dựng một môi trường mạng an toàn, hiệu quả hơn trong tương lai.