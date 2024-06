Thâm hụt tài chính của Chính phủ Mỹ tăng 347 tỷ USD trong tháng 5/2024

Hãng tin Bloomberg ngày 13/6 cho biết thâm hụt tài chính của Chính phủ Mỹ đã tăng 347 tỷ USD trong tháng 5/2024, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, do chi phí đi vay tăng cao tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng chi tiêu. Điều đó khiến mức thâm hụt từ đầu năm đến nay của Mỹ lên tới 1.200 tỷ USD.

Theo dữ liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 12/6, các khoản thu cho năm tài chính cho đến nay vẫn cao hơn 9% so với năm 2023, nhờ tổng thuế doanh nghiệp tăng 29%. Tuy nhiên, những con số đó phình ra do thời hạn được lùi từ năm 2023 sang năm tài chính hiện tại đối với người nộp thuế ở California và các khu vực khác bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Một quan chức Bộ Tài chính cho biết bộ này vẫn chưa thể đưa ra ước tính về mức độ ảnh hưởng của việc gia hạn thời hạn nộp thuế đến việc so sánh doanh thu giữa các năm. Về mặt chi tiêu, chi phí lãi vay trả nợ công tính đến thời điểm hiện tại đạt 728 tỷ USD, tăng 37% so với năm ngoái. Tổng chi tiêu cho năm tài chính tăng 6% được điều chỉnh lên 4.500 tỷ USD. Chi tiêu trong tháng 5/2024 là 671 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chiến dịch tăng lãi suất tích cực của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), nhằm mục đích kìm hãm lạm phát cao, đã khiến nợ trở nên "phình to" hơn. Lãi suất bình quân gia quyền đối với tổng nợ chính phủ khả dụng trên thị trường của Mỹ là 3,3% tính đến cuối tháng 5/2024, mức cao nhất kể từ năm 2008 và cao hơn khoảng 60 điểm cơ bản so với một năm trước. Chi tiêu cho an sinh xã hội và chi tiêu quốc phòng, mỗi khoản tăng 8%, đã khiến thâm hụt tổng cộng 115 tỷ USD tính đến tháng 5 vừa qua.